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நாளை (ஆகஸ்ட் 3) அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு - எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?

School Holidays August 3rd: தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை (ஆகஸ்ட் 3) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, தருமபுரி, சேலம், திருப்பூர், நாமக்கல், ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 02, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:09 AM IST
நாளை (ஆகஸ்ட் 3) அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு - எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?
Image Credit: School Holidays August 3rd

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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