/நாளை (ஆகஸ்ட் 3) அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு - எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?

School Holidays August 3rd: ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கிய உடனேயே பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆகஸ்ட் மாதம் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து வருகிறது. இதனால், பள்ளி மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். அந்த வகையில், நாளை (ஆகஸ்ட் 3) பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தருமபுரி, சேலம், திருப்பூர், நாமக்கல், ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் மனிஷ் நாரணவரே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் அனைத்து கல்வி நிலையங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஏற்கனவே தேர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த விடுமுறை அறிவிப்பு பொருந்தாது.
இந்த உள்ளூர் விடுமுறை நாள் செலாவணி முறிச்சட்டத்தின் கீழ் வராது என்பதால், வங்கிகளுக்கு இந்த விடுமுறை பொருந்தாது என தெரிவிக்கப்ட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி பணி நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலை நினைவு நாள் மற்றும் ஆடி 18 ஆடிப்பெருக்கு விழாவினை முன்னிட்டு 03.08.2026, திங்கட்கிழமை அன்று சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.
சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி வட்டம், சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலை அவர்களின் நினைவு நாளை முன்னிட்டும், ஆடி 18 ஆடிப்பெருக்கு விழாவினை முன்னிட்டும் தமிழ் மாதம் ஆடி 18-ஆம் நாளான 03.08.2026, திங்கட்கிழமை அன்று சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.
மேற்படி, உள்ளூர் விடுமுறை, செலாவணி முறிச்சட்டம் 1881 (Negotiable Instruments Act 1881)ன் கீழ் வராது என்பதால், அரசின் பாதுகாப்புக்கான மற்றும் அவசர அலுவல்களை கவனிக்கும் பொருட்டு அன்று மாவட்டத்திலுள்ள மாவட்ட கருவூலம் மற்றும் சார்நிலை கருவூலங்கள் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களோடு செயல்படும். இந்த உள்ளூர் விடுமுறைக்கு பதிலாக, சேலம் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு எதிர்வரும் 22.08.2026, சனிக்கிழமை அன்று பணி நாளாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படடுள்ளது. ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதியான நாளை அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது. பள்ளி, கல்லூரிகளில் தேர்வுகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தால், இந்த விடுமுறை அறிவிப்பு பொருந்தாது.
தேர்வுகள் முன்கூட்டியே அறிவித்தபடி நடைபெறும். இந்த விடுமுறையை ஈடு செய்யும் பொருட்டு, ஈரோடு மாவட்டத்தில் வரும் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி பணி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி, உள்ளூர் விடுமுறை, செலாவணி முறிச்சட்டம் 1881 (Negotiable Instruments Act 1881)ன் கீழ் வராது என்பதால், வங்கிளுக்கு இந்த விடுமுறை பொருந்தாது. மேலும், ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள சார்நிலை கருவூலங்கள் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களோடு செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆடிப்பெருக்கு விழாவையொட்டி, தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதியான நாளை உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளைய தினம், தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது. தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள உள்ள சார்நிலை கருவூலங்கள் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களோடு செயல்படும். இந்த விடுமுறைக்கு பதிலாக ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி பணி நாளாக கடைப்பிடிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், கொல்லிமலையில் கடை ஏழு வள்ளல்களில் ஒருவராக திகழ்ந்த வல்வில் ஓரி மன்னரின் வீரத்தையும், கொடை தன்மையையும் போற்றும் வகையில, ஆண்டுதோறும் அரசு சார்பில் வல்வில ஓரி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, இந்தாண்டு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி ஓரி விழா கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனால், வரும் ஆக்ஸட் 3ஆம் தேதியான நாளை நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது. நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை ஈடு செய்யும் வகையில், ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி பணி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.