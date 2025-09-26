அடிச்சு பெய்யும் மழை... பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை - இந்த மாவட்டத்தில் மட்டும்!

Tamil Nadu School Leave Latest Updates: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று (செப். 26) விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அழகு மீனா அறிவித்துள்ளார். இதனால் கல்லூரிகள் வழக்கம் போல் இயங்கும் என தெரிகிறது.
Tamil Nadu Rain Updates: தமிழ்நாடு மழை நிலவரம்
கன்னியாகுமரியை பொருத்தவரை இன்று ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் நேற்று மதியம் வெளியிட்ட வானிலை அறிக்கையின்படி, தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, தேனி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
Moderate rain with thunderstorm and lightning is Very Likely at isolated places over, Kanyakumari, ghat areas of Tirunelveli and Tenksai districts of Tamilnadu. pic.twitter.com/Xuvb5ITqlZ
— IMD-Tamilnadu Weather (@ChennaiRmc) September 26, 2025
Tamil Nadu Rain Updates: இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு
நேற்று முன்தினம் (செப். 24) காலை வடக்கு ஒரிசா மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடமேற்கு வங்கக்கடல் – மேற்கு வங்க பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, அன்று மாலை 5.30 மணி அளவில் வலுகுறைந்தது. இருப்பினும், வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி வடமேற்கு, அதனை ஒட்டிய மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் தெற்கு ஒரிசா – வடக்கு ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகளில் நிலவுகிறது.
நேற்று முன்தின மத்திய மியான்மார் கடலோரப்பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்தியகிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நேற்று (செப். 25) காலை மத்தியகிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடகிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவியது. இது மேற்கு திசையில் நகரக்கூடும். இதன் காரணமாக, வடக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
Kanyakumari what a day for them. it was so dry there with -24% deficient rains till yesterday.
Today too Kanyakumari will be in hotspot !!! pic.twitter.com/SRuEEsFW9l
— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) September 26, 2025
இது, மேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று தெற்கு ஒரிசா – வடக்கு ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள வடமேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று, தெற்கு ஒரிசா – வடக்கு ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகளில் வருகின்ற நாளை (செப். 27) காலை கரையை கடக்கக்கூடும். மேலும், மேற்கு திசை காற்றின் வேகமாறுபாடு இருக்கும். இவை அனைத்தின் காரணமாகவும் தமிழ்நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் இன்று மழையை எதிர்பார்க்கலாம்.
Kanyakumari: சிரமத்திற்கு உள்ளான குமரி மாணவர்கள்
மேலும், கன்னியாகுமரியில் நேற்றில் இருந்து தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, 'கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு' என்ற விழாவை தமிழக அரசு நேற்று நடத்தியது. சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் மாலை 4 மணிமுதல் இரவு 8.30 மணிவரை இந்நிகழ்வு நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வு சமூக வலைதளங்களில் நேரலையில் ஒளிப்பரப்பானது. இதனால், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கல்லூரிகளுக்கு இரவு நேர வகுப்பு நடத்த அரசு உத்தரவு பிறப்பித்து இருந்தது
அதன்படி குமரி மாவட்டத்திலும் உள்ள அனைத்து கல்லூரிகளிலும் இரவு நேர வகுப்புக்கு மாணவர்களை வர ஆசிரியர்கள் வற்புறுத்திய நிலையில் அனைத்து மாணவ மாணவிகளும் சிரமம் பார்க்காமல் கல்லூரிகளுக்கு வந்தனர். அதே நேரத்தில் குமரி மாவட்டத்தில் நேற்று காலை முதல் தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்து வந்ததாலும், இரவு நேரத்தில் போதிய போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லாததாலும் குமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவிகள் வீடுகளுக்கு செல்ல மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் என்றும் கூறப்படுகிறது.
