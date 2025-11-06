English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Leave Due To Rain: காலை 6 மணி முதல் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் இன்று அம்மாவட்டத்திற்கு பள்ளிகள் மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 6, 2025, 07:43 AM IST

தொடர் மழை காரணமாக... இந்த மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை!

School Leave Due To Rain: திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் காலை 6 மணி முதல் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் இன்று அம்மாவட்டத்திற்கு பள்ளிகள் மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து கல்லூரிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் சிவசௌந்திரவல்லி  தெரிவித்துள்ளார்.

