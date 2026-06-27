/பள்ளி மாணவர்கள் ID Cardல் சாதி பெயரா? உண்மை என்ன? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கொடுத்த விளக்கம்

பள்ளி மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சாதி குறித்த விவரம் இருக்கும் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறி இருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்தது. இந்த நிலையில், அவர் சொன்னதை தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் அப்படி நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
பள்ளி மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சாதிப் பெயர் இடம் பெறுவது தொடர்பாக பெசிய செங்கோட்டையன், பள்ளி மாணவர்கள் ஆண்டுதோறும் சாதி சான்றிதழ் வாங்குவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. இதனை குறைக்க புதிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதற்கட்டமாகப் புதிய அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்படும் என்று அரசு அறிவித்திருந்தது.
இந்த அட்டையில் மாணவர்களின் முகவரி, இரத்த வகை, தொலைபேசி எண், ஆதார் விபரங்கள் மற்றும் சாதிச் சான்றிதழ் விவரங்கள் ஆகியவை இணைக்கப்படும் என்றும், இதன் மூலம் மாணவர்கள் சான்றிதழ்களுக்காக அலைவது தவிர்க்கப்படும் என்றும் செங்கோட்டையன் பேசியிருந்தார். இவரது இந்த பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில், குறிப்பாக திமுக தரப்பில் பலத்த எதிர்ப்பை கிளப்பியது.
இந்த சர்ச்சை தீவிரமடைந்த நிலையில், பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இதற்கு செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தெளிவான விளக்கம் அளித்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், "செங்கோட்டையன் கூறிய கருத்து தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் எக்காரணம் கொண்டும் சாதி பெயர் அச்சிடப்பட மாட்டாது. 'சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா' என்பதே இந்த அரசின் உறுதியான கொள்கை" என்று திட்டவட்டமாக கூறினார்.
மேலும், "முன்பெல்லாம் காகித வடிவில் வழங்கப்படும் சாதி சான்றிதழ்கள் எளிதில் சேதமடையவோ அல்லது தொலைந்து போகவோ வாய்ப்புகள் அதிகம். அதை தவிர்த்து, டிஜிட்டல் முறையில் பாதுகாப்பாக அட்டையிலேயே சான்றிதழ் விவரங்களை இணைக்கும் ஒரு முயற்சிதான் இது. மாணவர்களை சாதி அடிப்படையில் அடையாளப்படுத்தும் நோக்கம் அரசுக்குக் கிடையாது. இது குறித்து செங்கோட்டையனும் விரைவில் அறிக்கை வெளியிட்டுத் தெளிவுபடுத்துவார்" என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குறிப்பிட்டார். அமைச்சரின் இந்த விரிவான விளக்கம், தற்போது எழுந்துள்ள சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதாக அமைந்துள்ளது.