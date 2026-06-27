Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /பள்ளி மாணவர்கள் ID Cardல் சாதி பெயரா? உண்மை என்ன? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கொடுத்த விளக்கம்

பள்ளி மாணவர்கள் ID Cardல் சாதி பெயரா? உண்மை என்ன? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கொடுத்த விளக்கம்

பள்ளி மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சாதி விவரங்கள் இடம் பெறுவது குறித்து எழுந்த சர்ச்சைக்கு, எக்காரணம் கொண்டும் சாதிப் பெயர் அச்சிடப்பட மாட்டாது என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மறுப்பு தெரிவித்து விளக்கமளித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 27, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:24 PM IST
பள்ளி மாணவர்கள் ID Cardல் சாதி பெயரா? உண்மை என்ன? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கொடுத்த விளக்கம்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ராகு பெயர்ச்சியால் உருவாகும் அசுப யோகம்.. இந்த 4 ராசிகள் கவனம்
Rahu Transit57 min ago
2
Washington Sundar1 hr ago
3
Ravichandran Ashwin1 hr ago
4
RB Udhayakumar2 hrs ago
5
Bhagyaraj3 hrs ago