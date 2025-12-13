English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • குஷியில் மாணவர்கள்! ரூ.12,000 உதவித் தொகை தரும் அரசு.. எப்படி பெறுவது?

குஷியில் மாணவர்கள்! ரூ.12,000 உதவித் தொகை தரும் அரசு.. எப்படி பெறுவது?

NMMS Scheme 2025-26: பள்ளி மாணவர்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.12,000 உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 13, 2025, 10:04 AM IST
  • மாணவர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்
  • ரூ.12,0000 உதவித் தொகை
  • எப்படி பெறுவது?

குஷியில் மாணவர்கள்! ரூ.12,000 உதவித் தொகை தரும் அரசு.. எப்படி பெறுவது?

NMMS Scheme Latest News: பள்ளி மாணவர்களின் கல்வியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியிருப்பவர்களுக்காக பிரத்யேகமாக பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், அவர்களுக்கு உதவித் தொகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் திறன் படிப்பு உதவித் தொகை தேர்வு திட்டம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

NMMS திட்டம்

பள்ளிகளில் இடைநிற்றலை தடுப்பதற்கானவும், பொருளாதார ரீதியான பின்தங்கிய அளவில் இருப்பவர்களுக்காக தேசிய அளவில் மாணவர்களுக்கு தேர்வு நடத்தி, திறன் அடிப்படையில் NMMS (National Means Cum Merit Scholorship Scheme) திட்டத்தில் உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 8ஆம் வகுப்பில் மாணவர்கள் இடைநிற்றலைத் தடுக்கவும், உயர்நிலைப் பள்ளியில் கல்வியைத் தொடர ஊக்குவிக்கவும் இந்த உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வு நடத்தி, எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் 9ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. திறமையான மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.12,000 வழங்கப்படும். ஆண்டுதோறும் ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரி மாதத்தில் தேர்வு நடத்தப்படும்.

தகுதிகள்

8ஆம் வகுப்பில் நடத்தப்படும் தேர்வுத் தேர்வில் கலந்து கொள்ள, மாணவர்கள் 7 ஆம் வகுப்பில் குறைந்தபட்சம் 55 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். பட்டியலின, பழங்குடி மாணவர்கள் 50 சதவீத மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும். கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகள், ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற முடியாது. மேலும், அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் மட்டுமே தேர்வு எழுத விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.3,50,000 க்கு மிகாமல் இருக்கும் மாணவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உதவித் தொகை எவ்வளவு?

இந்த திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுடைய மாணவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.12,000 வழங்கப்படுகிறது. 9ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு வரை மாதம் ரூ.1,000 வீதம் 4 ஆண்டுகளுக்கு உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.12,000 என வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

இந்த திட்டத்தின் கீழ் உதவித் தொகை பெற மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பம் நேற்று (டிசம்பர் 12) முதல் தொடங்கிய நிலையில், டிசம்பர் 20ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பள்ளி தலைமை ஆசிரியரிடம் விண்ணப்ப படிவத்தை பெற்று, அதனை பூர்த்தி செய்து அவர்களிடம் கொடுக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் உதவித் தொகை பெறுவதற்கான தேர்வு ஜனவரி 10ஆம் தேதி நடக்கும் என குறிப்பிடத்தக்கது.

NMMS SchemeNMMS Scheme 2025NMMS Scheme 2026NMMS Scheme latest newsNational Means Cum Merit Scholorship Scheme

