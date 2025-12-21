உங்கள் வீட்டில் பள்ளி மாணவர்கள் இருக்கிறார்களா? ரூ.10,000 உதவித்தொகை பெறலாம்!

தமிழ்நாட்டில் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் கல்வி தரத்தை உயர்த்தவும், அவர்களின் தனித்திறன்களை ஊக்குவிக்கவும் தமிழக அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், 10ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்காக, 'முதலமைச்சர் திறனாய்வுத் தேர்வு' (Tamil Nadu Chief Minister Talent Search Exam) என்ற ஒரு சிறப்பு திட்டம் கடந்த 2023-2024 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தற்போது, 2025-2026 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான தேர்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை பள்ளி கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்
அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும் பல மாணவர்கள், பொருளாதார சூழ்நிலை காரணமாக தங்களின் உயர்கல்வியை தொடர முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர். அத்தகைய மாணவர்களின் சுமையை குறைத்து, அவர்களை தொடர்ந்து படிக்க வைப்பதே இத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கமாகும். திறமையான மாணவர்களை கண்டறிந்து, அவர்களுக்கு தேவையான நிதி உதவியை அரசே வழங்குவதன் மூலம், அவர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் மாணவர்கள், தமிழக அரசின் மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் அரசு பள்ளிகளில், தற்போது 10ம் வகுப்பு படித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும். தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இயலாது.
தேர்வு தேதி மற்றும் உதவித்தொகை விவரம்
நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான முதலமைச்சர் திறனாய்வுத் தேர்வு, வரும் ஜனவரி 31, 2026 அன்று நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்வில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு ஒரு கல்வியாண்டிற்கு மாதம் ரூ. 1,000 வீதம், 10 மாதங்களுக்கு மொத்தம் ரூ. 10,000 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும். மாநிலம் முழுவதும் நடைபெறும் இத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறும் மாணவர்களின் பட்டியலிலிருந்து, இட ஒதுக்கீட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றி தகுதியானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். இதில் 500 மாணவர்கள் மற்றும் 500 மாணவிகள் என மொத்தம் 1,000 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு இந்த உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
தேர்வு முறை மற்றும் பாடத்திட்டம்
- மாணவர்கள் இத்தேர்வுக்கு தயாராவதற்கு வசதியாக தேர்வு முறை எளிமையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- அனைத்துக் கேள்விகளும் தமிழக அரசின் 9 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு பாடப்புத்தகங்களிலிருந்து (கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல்) கேட்கப்படும்.
- தேர்வு இரண்டு தாள்களாக நடைபெறும்.
- முதல் தாள் (Paper 1): கணித பாடத்திலிருந்து 60 கேள்விகள் கேட்கப்படும்.
- தேர்வு நேரம்: காலை 10 மணி முதல் நண்பகல் 12 மணி வரை.
- இரண்டாம் தாள் (Paper 2): அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் பாடங்களிலிருந்து தலா 30 கேள்விகள் என மொத்தம் 60 கேள்விகள் கேட்கப்படும்.
- தேர்வு நேரம்: பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மாணவர்கள் www.dge.tn.gov.in என்ற அரசு தேர்வுகள் இயக்ககத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு, 'முதலமைச்சர் திறனாய்வுத் தேர்வு 2025-2026' என்பதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். பதிவிறக்கம் செய்த விண்ணப்பத்தை தெளிவாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் தேர்வு கட்டணமாக ரூ. 50 சேர்த்து, தங்கள் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்து சமர்ப்பிக்க டிசம்பர் 18, 2025 முதல் டிசம்பர் 26, 2025 வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பெற்றோர்களே! உங்கள் பிள்ளைகள் 10-ம் வகுப்பு அரசு பள்ளி மாணவர்களாக இருந்தால், இந்த வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள். உடனே விண்ணப்பித்து, ரூ. 10,000 உதவித்தொகையை பெற அவர்களை ஊக்குவியுங்கள்!
