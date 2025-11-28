English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் நாளை விடுமுறை - அரசு அறிவிப்பு

தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் நாளை விடுமுறை - அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holiday: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு  மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகள் என அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் நாளை (நவ. 29) என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 28, 2025, 08:02 PM IST

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TamilnaduSchools holidaySchool Education DepartmentTamil NewsSchool Colleges leave

