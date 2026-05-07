ஸ்டாலின் இல்லத்தில் ரகசிய ஆலோசனை: திமுகவின் அடுத்த அதிரடி என்ன? யார் அந்த முக்கிய புள்ளி?

சென்னை: தமிழக அரசியலில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வரும் வேளையில், ஆளும் தரப்பு மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் நகர்வுகள் கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் (திமுக) தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது இல்லத்தில் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளுடன் இன்று அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த சந்திப்பு தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஸ்டாலின் இல்லத்தில் குவிந்த முக்கிய நிர்வாகிகள்
சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினின் இல்லத்தில் இன்று காலை முதல் கட்சியின் மிக முக்கியமான நிர்வாகிகள் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த கூட்டத்தில் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன், பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு, துணைப் பொதுச் செயலாளர்கள் ஆ. ராசா, கனிமொழி மற்றும் இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
சட்டமன்றக் குழு கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னதாகவே, இந்த உயர்மட்டக் குழு ஆலோசனையில் ஈடுபடுவது அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட்டம் மற்றும் அதன் பின்னணி
இன்று மாலை திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் (MLAs) கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய முடிவுகள் குறித்தே ஸ்டாலின் தற்போது மூத்த நிர்வாகிகளுடன் விவாதித்து வருவதாகத் தெரிகிறது. குறிப்பாக சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ள நிலையில், சபையில் திமுகவின் வியூகங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சட்டமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட வேண்டிய தீர்மானங்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதம் மற்றும் மக்கள் நலத் திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் முறை குறித்து இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் முக்கிய பொறுப்புகள்: ஆலோசனையில் நடந்தது என்ன?
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் மிக முக்கியமான அங்கமாகப் பார்க்கப்படுவது, சட்டமன்றத்தில் வகிக்கப்பட வேண்டிய பொறுப்புகள் குறித்த முடிவுகள் ஆகும். சட்டமன்றம் கூடியவுடன் முறைப்படி தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய,
எதிர்க்கட்சித் தலைவர், துணைத் தலைவர் அரசு கொரடா (Whip) ஆகிய பதவிகளுக்கு யாரை நியமிக்கலாம் என்பது குறித்து இறுதி முடிவுகள் எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
அனுபவம் வாய்ந்த மூத்த நிர்வாகிகளுக்கும், துடிப்பான இளம் ரத்தங்களுக்கும் இடையில் சமநிலையைப் பேணும் வகையில் இந்தப் பதவிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உதயநிதி ஸ்டாலினின் பங்களிப்பும் அரசியல் நகர்வுகளும்
இந்தக் கூட்டத்தில் இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கட்சியின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை நோக்கிய பயணத்தில் இளைஞர்களின் பங்களிப்பு மற்றும் கொள்கை ரீதியான முன்னெடுப்புகள் குறித்து அவரிடம் ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கலாம். குறிப்பாக வரும் தேர்தல்களைக் கருத்தில் கொண்டு கட்சி நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்துவது குறித்தும் இதில் பேசப்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது.
திமுக உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் - முக்கியத் தகவல்கள்
|அம்சம்
|விவரங்கள்
|கூட்டம் நடைபெற்ற இடம்
|திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் இல்லம் (ஆழ்வார்ப்பேட்டை, சென்னை)
|முக்கிய பங்கேற்பாளர்கள்
|மு.க. ஸ்டாலின், துரைமுருகன், டி.ஆர். பாலு, ஆ. ராசா, கனிமொழி, உதயநிதி ஸ்டாலின்
|கூட்டத்தின் நோக்கம்
|சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட்டத்திற்கான முன்-ஆலோசனை மற்றும் முக்கியப் பதவிகள் தேர்வு
|ஆலோசிக்கப்பட்ட பதவிகள்
|எதிர்க்கட்சித் தலைவர், துணைத் தலைவர், கொரடா (Whip)
|அடுத்தகட்ட நிகழ்வு
|இன்று மாலை நடைபெற உள்ள திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் (MLAs) கூட்டம்
|அரசியல் முக்கியத்துவம்
|சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் கட்சியின் வியூகம் மற்றும் நிர்வாகப் பொறுப்புகளை உறுதி செய்தல்
மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ள எதிர்பார்ப்பு
தமிழக அரசு அண்மையில் அறிவித்த பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் அரசியல் ரீதியான சவால்கள் என பல முனைகளில் விவாதங்கள் அனல் பறக்கின்றன. இந்தச் சூழலில் திமுகவின் இந்த உள்கட்சி ஆலோசனையும், அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற உள்ள எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டமும் தமிழக அரசியலில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையலாம்.
சட்டமன்றத்தில் திமுகவின் குரலாக ஒலிக்கப்போவது யார்? மூத்த நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக்குப் பிறகு ஸ்டாலின் எடுக்கப்போகும் அந்த முக்கிய முடிவு என்ன? என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் இன்று மாலை நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்திற்குப் பிறகு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
