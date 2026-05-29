/சொன்னது ஒன்று... செய்வது ஒன்று? பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி.. தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் 'கெடு'

TN Farm Protests: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு 100% கடன்களும், பெரிய விவசாயிகளுக்கு 50% கடன்களும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் எனத் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு வாக்குறுதி அளித்திருந்தது. ஆனால் தற்போது அரசு வெளியிட்டுள்ள அடுக்குமுறை தள்ளுபடி அறிவிப்பு தங்களை ஏமாற்றும் வகையில் இருப்பதாகக் கூறி திருச்சி, திருவண்ணாமலை, வேலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் விவசாயிகள் போராடி வருகின்றனர்.
Crop Loan TN Farmers Protest: தமிழகத்தில் தற்போதைய தமிழக வெற்றிக் கழக (தாவேக) அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, விவசாயிகளின் மிக முக்கிய கோரிக்கையான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. 2026 தேர்தல் வாக்குறுதிகளை முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை எனக் கூறி, தமிழகம் முழுவதும் விவசாயிகள் தீவிரப் போராட்டங்களில் களமிறங்கியுள்ளனர்.
திருச்சி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், அரியலூர், வேலூர் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடைபெறும் மாதாந்திர விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டங்களை ஒட்டுமொத்தமாகப் புறக்கணித்து, சாலை மறியல் மற்றும் திருவோடு ஏந்தி பிச்சை எடுக்கும் போராட்டங்களில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், "நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் கூட்டுறவு வங்கிகளில் 5 ஏக்கருக்கு கீழ் உள்ள சிறு, குறு விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன்கள் 100 விழுக்காடு (முழுமையாக) தள்ளுபடி செய்யப்படும். 5 ஏக்கருக்கு மேல் உள்ள பெரிய விவசாயிகளின் கடன்களில் 50 விழுக்காடு தள்ளுபடி செய்யப்படும்" எனத் திட்டவட்டமாக அறிவித்திருந்தார். பாகுபாடற்ற இந்த அறிவிப்பு விவசாயிகளிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
ஆனால் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பிறகு அரசு வெளியிட்டுள்ள தற்போதைய அரசாணை மற்றும் அறிவிப்புகள் தங்களுக்கு ஏமாற்றத்தையே அளித்துள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். அரசின் தற்போதைய நிதி நிலைமையைக் காரணம் காட்டி, அடுக்கு வாரியாக (Slab System) கடன் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதே இந்த கொந்தளிப்புக்கு முதன்மைக் காரணம் ஆகும்.
|
கடன் பெற்ற தொகை (ரூபாயில்)
|
தேர்தல் வாக்குறுதி (5 ஏக்கருக்கு கீழ்)
|
தற்போதைய அரசு அறிவிப்பு (தள்ளுபடித் தொகை)
|
விவசாயிகளின் நிகர இழப்பு / அதிருப்தி
|ரூ. 50,000 வரை
|100% முழுத் தள்ளுபடி (ரூ. 50,000)
|ரூ. 50,000
|முழு மகிழ்ச்சி
|ரூ. 60,000
|100% முழுத் தள்ளுபடி (ரூ. 60,000)
|ரூ. 40,000
|ரூ. 20,000 விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டிய நிலை
|ரூ. 70,000
|100% முழுத் தள்ளுபடி (ரூ. 70,000)
|ரூ. 30,000
|
ரூ. 40,000 கைக்காசு போட வேண்டிய கட்டாயம்
|ரூ. 80,000
|100% முழுத் தள்ளுபடி (ரூ. 80,000)
|ரூ. 20,000
|ரூ. 60,000 தள்ளுபடி செய்யப்படவில்லை
|
ரூ. 1,00,000-க்கு மேல்
|
100% முழுத் தள்ளுபடி (முழுத் தொகை)
|
வெறும் ரூ. 5,000
|
95% வரை கடனை விவசாயியே அடைக்க வேண்டும்
5 ஏக்கருக்கு மேல் நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு 50% தள்ளுபடி என்று கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போதுள்ள இந்த அடுக்கு முறை அறிவிப்பு ஒட்டுமொத்த விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தையும் வேதனைக்குள்ளாக்கியுள்ளது என சங்கப் பிரதிநிதிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
தற்போதைய அரசின் செயல்பாடுகளை முந்தைய ஆட்சிக் காலங்களோடு ஒப்பிட்டு விவசாயிகள் தங்களது கண்டனங்களை முன்வைக்கின்றனர்.
கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன்களை சுமார் ரூ. 9,000 கோடி வரை தள்ளுபடி செய்து அரசாணை வெளியிட்டது.
தேர்தல் நேரத்தின் போது விவசாயிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு சுமார் ரூ. 12,110 கோடி கூட்டுறவு பயிர்க்கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்தது.
முந்தைய ஆட்சிகளில் நிர்வாகக் குளறுபடிகள் இன்றி, விவசாயிகளை ஏமாற்றாத வகையில் தள்ளுபடி அறிவிப்புகள் இருந்தன என்றும், ஆனால் தற்போதைய "மாற்றத்திற்கான அரசு" என்று கூறிக்கொள்ளும் அரசு தங்களை நடுத்தெருவில் நிறுத்தியுள்ளதாகவும் போராட்டக் களத்தில் உள்ள விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைதீர் கூட்டத்தை தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஒட்டுமொத்தமாகப் புறக்கணித்தனர். பின்னர் திருவண்ணாமலை - வேலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டது. காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களை கூட்ட அரங்குக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
இருப்பினும், மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னிலையிலேயே விவசாயிகளுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதனால் சற்றே அதிர்ச்சியடைந்த ஆட்சியர், கூட்டத்தை நிறைவு செய்யும் பொருட்டு சில விவசாயிகளிடம் மட்டும் மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டு உடனடியாக அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.
திருச்சியில் விவசாயிகள் தங்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முக்காடு அணிந்தும், கைகளில் திருவோடு ஏந்தி பிச்சை எடுத்தும் வினோதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். "சொன்னது ஒன்று, செய்வது ஒன்று" என்ற அரசின் போக்கைக் கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பினர்.
விழுப்புரம், அரியலூர், வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் இதே நிலைதான் நீடிக்கிறது. வேலூர் மாவட்ட விவசாயிகள் அடுத்த கட்டமாக ஜூன் 1-ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.
அரசின் இந்த முரண்பாடான கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்புக்கு எதிராக விவசாயிகள் தங்களது அடுத்தகட்ட போராட்ட வடிவத்தை அறிவித்துள்ளனர்.
"பணம் இல்லை என்று சாக்குப்போக்கு கூற வேண்டாம். பதவியேற்கும் போதே நிதி நெருக்கடி குறித்துப் பேசினீர்கள். ஆனால் விவசாயிகளின் வயிற்றில் அடித்து அந்த நிதியைச் சரிசெய்யக் கூடாது. உடனடியாகப் பயிர்க்கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யாவிட்டால், வரும் ஜூலை மாதம் நடைபெறவிருக்கும் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளில், தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தை (கோட்டையை) முற்றுகையிடும் மாபெரும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தமிழக விவசாயிகள் சங்கப் பிரதிநிதிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழக அரசின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை மற்றும் இந்த விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய் எடுக்கப்போகும் முடிவைப் பொறுத்தே, விவசாயிகளின் இந்த தொடர் போராட்ட நெருப்பு தணியுமா அல்லது தீவிரமடையுமா என்பது தெரியவரும்.