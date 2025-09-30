விஜய் வீட்டுக்கு பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு! நீலாங்கரையில் வெளியாட்கள் நுழைய தடை!

கரூரில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சோகத்தைத் தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து அவரது இல்லம் அமைந்துள்ள சென்னை, நீலாங்கரை பகுதியில் பாதுகாப்பு அதிரடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பகுதிக்குள் வெளியாட்கள் நுழையக் கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் படிக்க | தேம்பி தேம்பி அழுத அமைச்சருக்கு ஆஸ்கர் தரலாம் - கரூர் சம்பவம் குறித்து அன்புமணி!
பலத்த பாதுகாப்பு வளையத்தில் நீலாங்கரை
கரூர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் மற்றும் சில அமைப்புகளின் கோபம், தவெக தலைவர் விஜய்க்கு எதிராக திரும்பக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவியது. இதன் காரணமாக, சம்பவம் நடந்த மறுநாளே, அவரது வீட்டுக்கு லேசான பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் திங்கட்கிழமை, விஜய்யின் நீலாங்கரை இல்லத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து, அந்த பகுதி முழுவதும் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக, வெடிகுண்டு செயலிழப்பு பிரிவு நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்ப நாய்களுடன், காவல்துறையினர் விஜய்யின் வீடு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தீவிர சோதனை நடத்தினர்.
இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டலைத் தொடர்ந்து, நீலாங்கரையில் உள்ள விஜய்யின் வீடு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள தெருக்களில், பாதுகாப்பு பல மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, விஜய்யின் இல்லம் அமைந்துள்ள பகுதிக்குள், வெளியாட்கள் நுழையத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. விஜய்யின் இல்லத்திற்கு செல்லும் கேசினோ டிரைவ் சாலையில், வழக்கமாக நடைபயிற்சி மேற்கொள்பவர்கள் கூட, தற்போது அனுமதிக்கப்படவில்லை.
#NewsUpdate | 25 சமூக வலைத்தள கணக்காளர்கள் மீது நடவடிக்கை#TVK #Vijay #VijayCampaign #Stampede #TVKStampede #MKstalin #dmk #CMOTamilNadu #Karur #Namakkal #தமிழகவெற்றிக்கழகம் #news #ZeeTamilNews #police pic.twitter.com/JZhS3qkdx7
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) September 29, 2025
FIRல் விஜய் மீது குற்றச்சாட்டு
இந்த கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக, காவல்துறை பதிவு செய்துள்ள முதல் தகவல் அறிக்கையில், "விஜய், நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்திற்கு வருவதற்கு, திட்டமிட்ட நேரத்தை விட, சுமார் 7 மணி நேரம் தாமதப்படுத்தினார். வழியில், திட்டமிடப்படாத பல இடங்களில் அவர் நின்றதே, கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் போனதற்கு காரணம்," என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், "கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துமாறு, காவல்துறை அதிகாரிகள் பலமுறை எச்சரித்தும், தவெக நிர்வாகிகள் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை," என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
விஜய்யின் நிதியுதவி
இந்த சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில், கரூர் துயரத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சமும், காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சமும் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று, விஜய் தனது எக்ஸ் சமூக வலைதள பக்கத்தில் உருக்கமாக அறிவித்திருந்தார். "இந்த தொகை, உயிரிழப்பின் வலியை ஈடு செய்யாது. இருப்பினும், உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக, இந்த துயரமான நேரத்தில் உங்களுடன் நிற்பது எனது கடமை," என்று அவர் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அக்டோபர் மாதத்துக்கான முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ