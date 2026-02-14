English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தனது தொகுதியை மாற்றும் சீமான்? ஆனாலும் வெற்றி பெறுவது சிரமம்!

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளார். இம்முறை அவர் தனது சொந்த மாவட்டமான சிவகங்கையில் போட்டியிட உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 14, 2026, 04:31 PM IST
  • வடக்கா? தெற்கா?
  • சீமானின் 'மாஸ்டர் பிளான்'.
  • காரைக்குடியில் களம் காணும் நாதக தலைவர்!

தனது தொகுதியை மாற்றும் சீமான்? ஆனாலும் வெற்றி பெறுவது சிரமம்!

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், திமுக, அதிமுக மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சிகள் தங்களது வேட்பாளர்களை இறுதி செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த சீமான் இந்த தேர்தலிலும் தனித்து தான் போட்டி என்று அறிவித்துள்ளார். கடந்த தேர்தலிலும் இதே பாணியை தொடர்ந்திருந்த சீமான், இந்த தேர்தலிலும் யாருடனும் கூட்டணி இல்லை என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இந்த மாதம் மிகப்பெரிய மாநாடு நடத்த திட்டமிட்டுள்ள சீமான் அந்த மாநாட்டில் 234 தொகுதிகளிலும் யார் யார் வேட்பாளர் என்பதை அறிமுகப்படுத்த உள்ளார். இந்நிலையில் சீமான் இந்த முறை சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள காரைக்குடியில் போட்டியிட உள்ளார் என்று தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. 

மேலும் படிக்க | காஞ்சிபுரம் மருத்துவமனை வளாகத்தில் இறந்து கிடந்த காகங்கள்: பீதியில் மக்கள்

சொந்த ஊருக்கு திரும்பும் சீமான் 

இதுவரை நடந்த தேர்தல்களில் வட மாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சீமான் போட்டியிட்டார். கடத்தல் 2016 தேர்தலில் கடலூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர், 2021 தேர்தலில் திருவெற்றியூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். ஆனால் இரண்டு தேர்தலிலும் தோல்வியை சந்தித்தார். இந்த முறை தென் மாவட்டங்களில் தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்கும் வகையில், தனது சொந்த ஊரான சிவகங்கை மாவட்டத்தை தேர்வு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. காரைக்குடி தொகுதியை சீமான் தேர்வு செய்துள்ளதாகவும், அங்குதான் போட்டியிட உள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

பிப்ரவரி 21ல் மாநாடு 

வரும் பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி திருச்சியில் பிரம்மாண்ட மாநாட்டை நடத்த சீமான் திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மாநாட்டில் 234 வேட்பாளர்களையும் ஒரே மேடையில் அறிமுகம் செய்யவும் சீமான் திட்டமிட்டுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. இதில் சரிபதியாக ஆண்களும், பெண்களும் இருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வழக்கமாக ஒவ்வொரு தேர்தல்களிலும் முதல் ஆளாக தன்னுடைய வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறார் சீமான். 

காரைக்குடியில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம் 

காரைக்குடி தொகுதியில் சீமான் போட்டியிட உள்ளார் என்ற தகவல்கள் வெளியானதில் இருந்து அந்த பகுதியில் உள்ள நாம் தமிழர் தொண்டர்கள் அதிக உற்சாகத்தில் உள்ளனர். எப்படியாவது சீமானை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று இப்போது இருந்தே வேலைகளை ஆரம்பித்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது காரைக்குடி தொகுதியை காங்கிரஸ் தங்கள் வசம் வைத்துள்ளது. திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடர்ந்தால் காங்கிரஸிற்கே மீண்டும் சீட் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஆனால் இந்த முறை காரைக்குடி தொகுதியில் பலத்த போட்டியின் நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காரணம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் காரைக்குடி வேட்பாளர் டாக்டர் டிகே பிரபு தான். கடந்த இரண்டு, மூன்று வருடங்களாக காரைக்குடி மக்களின் முகமாக டாக்டர் பிரபு இருந்து வருகிறார். தொடர்ந்து மக்களுடன் பயணித்து வரும் அவருக்கு மிகப்பெரிய செல்வாக்கு இருப்பதாக சர்வே முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக மழை காலங்களில் இவரின் மக்கள் பணிகள் வெகுவாக அனைவரையும் ஈர்த்துள்ளது. சீமான் காரைக்குடியில் போட்டியிட்டாலும் டாக்டர் பிரபுவை வீழ்த்தி வெற்றி பெறுவது அவ்வளவு சுலபமாக இருக்காது என்றும் கூறப்படுகிறது.

மேலும்  படிக்க | பறவைக் காய்ச்சல் எதிரொலி... Half Boil சாப்பிடலாமா?

