அண்ணா, எம்ஜிஆரை கொச்சைப்படுத்துவதா? சீமானுக்கு குவியும் கண்டனங்கள்

Seeman : பேரறிஞர் அண்ணா, எம்ஜிஆர் ஆகியோரை சனியன்கள் என விமர்சித்த சீமானுக்கு டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 26, 2025, 09:13 PM IST
  • அண்ணா, எம்ஜிஆரை விமர்சித்த சீமான்
  • ’இது ஒரு சனியன், அது ஒரு சனியன்’ என பேச்சு
  • சீமானின் பேச்சுக்கு குவியும் கண்டனங்கள்

அண்ணா, எம்ஜிஆரை கொச்சைப்படுத்துவதா? சீமானுக்கு குவியும் கண்டனங்கள்

Seeman : நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைபாளர் சீமான் இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தையும், அதன் தலைவர் நடிகர் விஜய்யையும் விமர்ச்சித்தார். தவெக-வின் கொள்கை என்ன என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர், அண்ணா, எம்ஜிஆர் ஆகியோரை இந்த பக்கமும், அந்த பக்கமும் வைத்துக் கொள்வதால் என்ன மாற்றம் வரப்போகிறது என ஆவேசமாக விஜயை விமர்சித்தார். மேலும், இது ஒரு சனியன், அது ஒரு சனியன், இரண்டையும் சேர்த்து ஒரு கட்அவுட் அடிச்சிட்டாப்ள, இதில் என்ன விஜய் மாற்றத்தை கொண்டு வரப்போகிறார் என்றும் சீமான் கேட்டார்.

சீமானின் இந்த பேச்சு தான் இப்போது கடும் சர்ச்சையாகியுள்ளது. அதிமுக தரப்பில் சிங்கை ராமச்சந்திரன், அண்ணா, எம்ஜிஆர் ஆகியோரை விமர்சித்தற்காக கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். "பேரறிஞர் அண்ணாவை பற்றியோ புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆரை பற்றியோ இழிவாகப் பேச சீமானுக்கு என்ன தகுதி உள்ளது?. மறைந்த தலைவர்களை எப்படி பேச வேண்டும் என்ற அடிப்படை நாகரிகம் கூட சீமானுக்கு இல்லை. விடுதலைப் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் பெயரை சொல்லி தமிழ்நாட்டில் ஏமாற்றி திரள்நிதி வசூல் செய்து உடம்பை வளர்க்கும் சீமானுக்கு எம்.ஜி.ஆர் யார் என தெரியாது, பேரறிஞர் அண்ணா, புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆரை எல்லாம் வாய்க்கொழுப்பில் விமர்சித்தால் அதிமுக வேடிக்கை பார்க்காது!" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதேபோல், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரனும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் எழுதியிருக்கும் பதிவில், " பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா மற்றும் புரட்சித் தலைவர் எம் ஜி ஆர் குறித்தான சீமானின் அருவெறுக்கத்தக்க பேச்சு கடும் கண்டனத்திற்குரியது –   மறைந்த தலைவர்களின் பெயருக்கும் புகழுக்கும் களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையிலான பேச்சை இனியும் தொடர்ந்தால் அதற்கான எதிர்வினைகள் மிகக் கடுமையாக இருக்கும். 

மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர்களாக, மக்கள் நலனில் அக்கறை கொண்ட அரசு நிர்வாகம் எப்படி இயங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை இலக்கணத்தை வகுத்துக் கொடுத்த  இருபெரும் ஆளுமைகளான பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா மற்றும் மக்கள் திலகம் புரட்சித் தலைவர் எம் ஜி ஆர் அவர்கள் குறித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானின் நாகரீகமற்ற பேச்சு கடும் கண்டனத்திற்குரியது. தமிழர் வாழ வேண்டும், தமிழர் பண்பாடு சிறக்க வேண்டும் என்ற அரும்பெரும் குறிக்கோள் கொண்டிருந்த பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் குறித்தும், ஏழைகள் ஏழைகளாகவே இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே எண்ணற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்திய புரட்சித்தலைவர் எம் ஜி ஆர் அவர்கள் குறித்தும் சீமானின் நாகரீகமற்ற பேச்சு தமிழக மக்களின் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

அறிவார்ந்த கொள்கையின் மூலம் புதிய அரசியல் கோட்பாட்டை உருவாக்கி தமிழகத்தின் தன்னிகரற்ற ஆளுமைகளாக திகழ்ந்த இருபெரும் தலைவர்களும் இயற்கையோடு இயற்கையாக கலந்து விட்டாலும், அவர்கள் நிகழ்த்திய சாதனைகளும், அமல்படுத்திய திட்டங்களும் தமிழக மக்களின் ஆழ்மனதில் நீக்கமற நிறைந்து இன்றளவும் நிழலாடிக் கொண்டிருக்கின்றன. எனவே, யார் மீதோ கொண்ட வன்மத்தை வெளிப்படுத்துவதாக எண்ணி, மறைந்த மாபெரும் தலைவர்கள் மீது நாகரீகமற்ற பேச்சுக்களின் மூலம் அரசியலில் தன் இருப்பைக் காட்டிக் கொள்ள சீமான் இனியும் முயலும் பட்சத்தில் அதற்கான எதிர்வினை தமிழக மக்கள் ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் வரும் என்பதை எச்சரிக்கையாக சொல்லிக் கொள்கிறேன்." என கூறியுள்ளார்.

