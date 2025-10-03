English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கரூர் துயர சம்பவம்.. ஓராண்டுக்கு முன் நடந்திருந்தால்? சீமான் ஆவேசம்!

Seeman Press Meet: தவெக விஜய் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய தமிழக அரசு பயப்படுகிறது என்று திருமாவளவன் கூறியதில் உண்மை இருக்கிறது என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 3, 2025, 05:14 PM IST

கரூர் துயர சம்பவம்.. ஓராண்டுக்கு முன் நடந்திருந்தால்? சீமான் ஆவேசம்!

தூத்துக்குடியில் இன்று (அக்டோபர் 03) சீமான் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, கரூரில் 41 பேர் இறந்ததை அரசியல் நோக்கத்தோடு பேசுவதை நான் வெறுக்கின்றேன். ஒவ்வொரு கட்சியும் ஒவ்வொரு தேவைக்காக பேசுகிறது. இறந்த உயிர்களுக்காக வருத்தத்தை பதிவு செய்ததாக தெரியவில்லை. ஆதரவு எதிர்ப்பு என்று தான் இருக்கிறதே தவிர, அதைப்பற்றி பேசி ஒன்னும் இல்ல. போன உயிர் போனதுதான். இனிவரும் காலங்களில் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். பொறுப்புணர்வுடன் இயங்குவார்களா என்பது சந்தேகம் தான்.

மேடையில் நான் சொன்ன கருத்துகளுக்கு என் மீது வழக்கு போடப்பட்டுள்ளது. 200க்கும் மேற்பட்ட வழக்கு என் மீது உள்ளது. மேடையில் நான் வைத்த கருத்துக்காக போடப்பட்டது. கருத்து சுதந்திர நாடு இது அல்ல, ஒரு கருத்துக்கு எதிர் கருத்தை தான் எதிர் கொள்ள வேண்டுமே தவிர வழக்கு, சிறை, அடக்கு முறையை வைத்து ஒடுக்குவது சரியான ஜனநாயகமாக இருக்காது. 

வியூகம் ஏதும் இல்லை

எங்களுக்கு வியூகம் ஒன்றும் இல்லை. மக்களுக்காக நிற்போம். 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவோம். எங்கள் சின்னத்தையும் எங்கள் எண்ணத்தையும் மக்களிடம் சேர்ப்போம். எது சரியாக இருக்கிறதோ அதனை மக்கள் ஏற்பார்கள். 

திமுகவால் என்னை எதிர்கொள்ள முடியாது. கீல் நிலையில் எளிய பின்புலத்திலிருந்து வந்த மகன் நான். அடக்க முடியாத ஆவேசத்தோடு வெகுண்டு எழுந்து வந்த மகன் நான். என்னை எதிர்கொள்ள முடியாமல் ஒன்றை வருடம் சிறையில் வைத்து குரல் வளையை நெரித்து இவனை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்று தெரியாமல் தேர்தல் அரசியலுக்கு வரும்போது இஸ்லாமியர் வாக்குகள் இவனுக்கு போய்விடும் என்பதால் திட்டமிட்டு பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் பி.டி.எம் ஆர்எஸ்எஸ் கைக்கூலிகள் என்று என்னை தவறாக  பரப்பினார்கள். மக்களுக்கு தெரியும். சீமானுக்கு போட்டால் பிஜேபி வந்துவிடும் என்று சொன்னார்கள். 

பிஜேபி A டீம் திமுக 

36 லட்சம் வாக்கு இருக்கிறது என்றால் ஒரு லட்சம் தான் கிருத்தவ, இஸ்லாமியர்கள் போட்டது. கிறிஸ்தவ, இஸ்லாமியர்கள் வாக்குகளை மொத்தமாக திமுக அறுவடை செய்கிறது. ஏமாற்றி அறுவடை செய்கிறது சிறுபான்மை என்று கூறுகிறார்கள் அதனை இவர்கள் நம்புகின்றார்கள் அவர்கள் தான் பாதுகாப்பு என்கின்றார்கள் உண்மை எதார்த்தம் என்றால் கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய மக்கள் தான் திமுகவிற்கு பாதுகாப்பு. இவர்கள் வாக்கில் தான் வலிமை பெற்று இருக்கின்றார்கள். ஆனால் திமுக கிறித்தவ இஸ்லாமிய மக்களுக்கு  பாதுகாப்பு என்று ஏமாற்றி வாக்கை அறுவடை செய்கிறார்கள். 

பிஜேபி B டீம் சீமான் என்றால் A டீம் திமுக தான். பிஜேபி 100% இந்துக்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு என்றால் திமுக 90%  இந்துக்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு என்பார்கள். திமுக தமிழர்களாக பார்க்க மாட்டார்கள். சாதியாகவும் மதமாகத்தான் பார்ப்பார்கள். இதனை தெளிவுப்படுத்த வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு, 

சீமான் வந்தால் பிஜேபி வந்துவிடும் என்றால் எப்படி? நான் தானே வருவேன். அந்த பொய் இந்த தேர்தலில் எடுபடாது. இந்த தேர்தலில் பிஜேபி இல்லை. பிஜேபி இன்னொரு கட்சியின் முதுவுக்கு பின்னால் நிற்கிறது. திமுகவா, அதிமுகவா என்பதில் தான். திமுக, அதிமுக ஆண்டு விட்டது ஒரு தடவை உங்கள் மகனுக்கு வாக்கு கொடுங்கள் என்கின்றோம்.  

திருமாவளவன் சொல்வது உண்மை

விஜய் மீது வழக்கு பதிவு செய்வதற்கு தமிழக அரசு பயப்படுகிறது. என்று திருமாவளவன் சொன்னால் உன்மை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. கூட்டணியில் இருக்கின்றார். அருகில் இருக்கின்றார். அந்த ஆட்சியில் திருமாவளவனுக்கு பங்கு இருக்கிறது. அதனால் அவர் கூறியதில் உண்மை இருக்கிறது. 

நடிகரை பார்க்க வந்த நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் இறந்து விட்டார்கள். ஆனால் தூத்துக்குடி போராட்டத்தில் எப்படி இறந்தார்கள். மக்கள் தலைமை ஏற்று போராட்டத்தில் எழுச்சி, கிளர்ச்சி, புரட்சி அப்படிப்பட்ட ஒரு புரட்சி மக்கள் புரட்சி அங்கு ஒரு கட்சித் தலைவன் முன்னாடி யாரும் நிற்கவில்லை. கொடி தூக்கப்படவில்லை. மக்கள் தங்கள் கைகளை உயர்த்தி ஆலை வேண்டாம் என்று முழக்கமிட்டனர். 

மக்களால் முன்னெடுத்த போராட்டம் அந்த மக்கள் போராட்டத்தில் கூட்டமாக வருகிறார்கள் என்று மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்க வந்தனர். அங்கிருந்த அதிகாரிகள் நான்கு பேர் ஐந்து பேர் மட்டும் வாங்க என்று கூறியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அதை செய்யாமல்  துப்பாக்கி சூடு நடந்தது.. 

கலவரம் வந்தால் தண்ணீரை பீச்சி அடித்திருக்க வேண்டும் தடியடி நடத்தி இருக்கலாம் எடுத்த உடன் சுட சொன்னது யார்? பிஜேபி, காங்கிரஸ் கட்சிகள் ஏன் வரவில்லை. தொலைக்காட்சியில் பார்த்து தெரிந்து கொண்டேன் என்று அப்போதைய முதல் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருந்தார் அப்போது சுட சொன்னவர் யார்? எதிர்க்கட்சி தலைவராக ஸ்டாலின் இருந்தபோது 2 மாசத்தில் விசாரிப்பேன் என்று சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தார் நான்கரை ஆண்டுகள் ஆகி மீண்டும் 6 மாதத்தில் தேர்தல் வரவுள்ளது என்ன செய்தார்கள்.

ஓராண்டுக்கு முன்பு நடந்திருந்தால் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்திருப்பார்கள்

அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கை விசாரணை செய்து கொடுத்து விட்டார்கள். அதில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் ஒன்றும் இல்லை. துப்பாக்கி சூடு நடைபெற்ற அந்த நேரத்தில் இருந்த அதிகாரிகளுக்கு பணி உயர்வு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

கரூர் நிகழ்வு ஓராண்டுக்கு முன்னாடி நடந்தால் அக்கறை காட்டியிருக்க மாட்டார்கள் அரசியல் கட்சிகள். சாவோட சாவுதான். தேர்தல் வரவுள்ளதால் உடனே குழு உண்மை கண்டறிய என்று வருகிறார்கள். என்னை பாதுகாப்பாக கொண்டு வந்த காவல்துறைக்கு நன்றி சொன்ன விஜய் காவல்துறை அதிகாரிகளால் தான் இறந்தார்கள் என்று கூறுகிறார். 

கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு  எந்த கல்வியாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார்கள். கல்வியாளர்கள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசியது எல்லாம் யார் திரைப்பட இயக்குனர்கள் நடிகர்கள், கல்லூரி விழாவிற்கு அவர்தான் வரவேண்டுமா? எல்லாத்துக்கும் அவர்தான் வரவேண்டுமா? அப்படி என்றால் நடிகன் ஆள நினைக்காமல் என்ன செய்வான்.

ஆற்றில் அழகர் இறங்கினாலும் 10 லட்சம் பேர் ஒன்று கூடுவார்கள். அது தெய்வ வழிபாடு, இது என்ன வழிபாடு, டிவி முன்னாடி விஜயை புகழ்ந்தவர்கள்  விஜய்க்கு ஓட்டு போடுவார்களா? ஏன் போடுவீர்கள் எதற்கு போடுகிறீர்கள்? ஒரு காரணத்துக்காக நான் விஜய்க்கு போடுவேன் என்று கூறுங்கள் பார்ப்போம். நல்ல காலம் பொறந்ததும் வந்திடும் என்று குடுகுடுப்பு காரன் மாதிரி பேசுவது என்னது. உட்கார்ந்து பேசினால் வெளியில் வரும்போது 2000 கொடுப்பான் அவ்வளவுதான். 

விஜய்யை எப்படியாவது கூட்டணிக்கு இழக்க வேண்டும்

முதல் நாள் திரையரங்கில் முதல் காட்சிக்கு வரும் ரசிகன் அவனும் பார்க்க மாட்டான். அடுத்தவனை பார்க்க விட மாட்டான். கத்தி கொண்டே இருப்பான் அதே மாதிரி தான் மீட்டிங் நடந்தது. திரையரங்கில் முதல் காட்சி வரும்போது என்ன கூட்டம் வருமோ அதே கூட்டம் தான்  தெருவில் வரும் போது வந்தது இதைத்தான் தெருக்கூத்து என்பார்கள்.

விஜயை கூட்டணியில் எப்படியாவது கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்பதற்காக அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். இதற்கு அரசியல் என்று கூறக்கூடாது அது வாழ்வியல், இது வந்து அசிங்கம். சீமான் கூட கூட்டணி வருவார்களா என்ற கேள்விக்கு பெரும்பாலும் என் கூட கூட்டணி வர மாட்டார்கள்.  காசு கொடுத்தால்தான் வாக்கு பெற முடியும் என்ற முறை வந்ததால் இந்த ரெண்டு கட்சியும் பணம் வைத்து இருக்கிறது. என்னிடம் பணம் இல்லை ஆகவே, கூட்டணிக்கு வர மாட்டார்கள். 

234 தொகுதிகளிலும் 150 வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்து விட்டோம். தமிழகத்தில் கூட்டணி மாறுகிறதா என்ற செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு? என்னுடைய நிலைப்பாட்டை நான் சொல்லிவிட்டேன் தனித்து நிற்க போகின்றேன். பிப்ரவரி 7 மாநாடு வைத்திருக்கின்றேன் மொத்தமாக அப்போது கூறுவேன்.

தூத்துக்குடியில் கப்பல் கட்டும் தளம் பிஜேபி நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் என்கின்றார்கள். திமுக நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் என்கின்றார்கள் ஆனால் அதற்கு எதிர்ப்பும் இருக்கிறது என்ற செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு? எதிர்ப்பு தெரிவிக்க ஒன்றும் இல்லை. எதற்கு புதிய புதிய துறைமுகங்கள் வருகிறது.  நிலத்தை கொடுத்தாச்சு தற்போது கடலையும் கொடுக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் என்றார்.

