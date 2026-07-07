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எல்லாம் விளம்பரமோகம் படுத்தும் பாடு.. அமைச்சர் கீர்த்தனவை கடுமையாக சாடிய சீமான்!

Seeman Slams Minister Keerthana: அமோனியா கசிவு நிகழ்ந்த தொழிற்சாலைக்கு ஆய்வுக்குச் செல்லாத தொழிற்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, பள்ளிகளில் குழந்தையிடம் கேள்வி எனும் பெயரில் அத்துமீறலாமா? என சீமான் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 07, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:22 PM IST
எல்லாம் விளம்பரமோகம் படுத்தும் பாடு.. அமைச்சர் கீர்த்தனவை கடுமையாக சாடிய சீமான்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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