தேரை இழுத்து தெருவில் விட்ட சேகர்பாபு.. ஸ்டாலின் தோல்விக்கு இவர்தான் காரணம் - காண்டில் திமுகவினர்

MK Stalin Sekarbabu News: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. 60 ஆண்டு காலம் திராவிட ஆட்சிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் தேர்தலிலேயே தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுள்ளது. 233 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. முதல் தேர்தலில் எம்.ஜி.ஆரை விட 34 சதவீதம் வாக்குகளை விஜயின் தவெக பெற்றுள்ளது.
நிலைகுலைந்து போன திமுகவினர்
அதே நேரத்தில், ஆளும் திமுகவுக்கு படுதோல்வியே மிஞ்சியம். மொத்தம் 234 தொகுதிகளில் வெறும் திமுக கூட்டணி வெறும் 73 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. அதிமுக 55 இடங்களிலும் தங்கள் வெற்றியை உறுதி செய்தது. இந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக பார்க்கப்படுகிறது திமுக தலைவர் ஸ்டாலினின் தோல்வி தான்.
கடந்த 15 ஆண்டுகளாக வெற்றி வாகை சூடிவந்த ஸ்டாலின், இந்த முறை தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபுவிடம் சுமார் 8,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை சந்தித்துள்ளார். திமுகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாக இருந்த கொளத்தூர் தொகுதியை தவெக கைப்பற்றியது திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
கொளத்தூர் வரலாறு
2011ஆம் ஆண்டு கொளத்தூர் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டதில் இருந்தே மு.க.ஸ்டாலின் தோல்வியை சந்திக்கவில்லை. 2011ஆம் ஆண்டு அதிமுகவின் சைதை துரைசாமியை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஸ்டாலின் 68,677 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து, 2016ஆம் ஆண்டு அதிமுகவின் ஜே.சி.பிரபாகரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அவர், 37,730 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றார். 2021ஆம் ஆண்டு அதிமுகவின் ஆதி ராஜராமை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஸ்டாலின், 70,384 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
2011ஆம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு விஷயங்களை ஸ்டாலின் அத்தொகுதிகளுக்கு செய்து வந்துள்ளார். 2026 தேர்தல் அவர் சற்றும் எதிர்பார்க்காத ஒரு அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் கொடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, சொந்த தொகுதியிலேயே அவர் தோல்வி அடைந்தது பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இதனால், ஒட்டுமொத்த திமுகவிலும் அமைதி நிலவி வருகிறது. மேலும், அண்ணா அறிவாலயமும் ஆரவாரம் இல்லாமல் அமைதி நிலவிகிறது. மேலும், திமுகவினர் நிலைகுலைந்து போயுள்ளனர்.
சேகர்பாபு காரணம்
திமுகவின் கோட்டையாக இருந்த சென்னை, தற்போது தவெக கைக்கு மாறியுள்ளது. சென்னையில் ஒட்டுமொத்தமாக தவெக அலை வீசிய போதிலும், சேப்பாக்கத்தில் உதயநிதியும், துறைமுகத்தில் சேகர்பாபு மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளனர். ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு சேகர்பாபு தான் காரணம் என ஒட்டுமொத்த திமுகவினரும் குற்றச்சாட்டி வருகின்றனர்.
கொளத்தூர் தொகுதியில் இருக்கும் கள நிலவரம், அதிருப்தியும் குறித்து ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமானவர்கள் கூறியிருப்பதாகவும், ஆனால், சேகர்பாபு ஸ்டாலின் சொல்லாமல் இருந்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. கொளத்தூரில் பெரிய அதிருப்தி இருப்பதை தெரிந்தும், சேகர்பாபு அதனை ஸ்டாலினிடம் எடுத்து சொல்லாமல் இருந்துள்ளதாக திமுகவினர் கூறி வருகின்றனர். எனவே, ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு சேகர்பாபு தான் காரணம் என திமுகவினர் குற்றச்சாட்டி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், முன்னாள் எம்எல்ஏ ஐ.பரந்தாமன் ஸ்டாலின் தோல்விக்கு சேகர்பாபு தான் காரணம் எனக் கூறி சோஷியில் மீடியாவில் போஸ்ட் போட்டுள்ளார். பரந்தமான் கூறுகையில், "எனக்கு இரவு முழுவதும் உறக்கமில்லை இந்த முகமே என் கண்களை மூடினாலும் வந்துகொண்டே இருக்கிறது. அப்பழுக்கற்ற அரசியல் தலைவர். யாருக்கும் தீங்கு நினைக்காத தலைவர்! குழந்தை உள்ளம் கொண்ட தலைவர். தேர்தல் அரசியலில் வெற்றி தோல்வி என்பது இயற்கை இவை இரண்டின் உச்சத்தையும் பார்த்த இயக்கம் திமுக.
ஆனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட தலைவரின் தொகுதியை கவனிக்கத்தவறியவர் மீது தயவு தாட்சன்யம் இன்றி தலைமைக்கழகம் நடவடிக்கை எடுத்தால் தான் உண்மை திமுக தொண்டன் நிம்மதியாய் இருப்பான். தலைவர் தோல்விக்கு காரணமானவர் எப்படி கொஞ்சமும் வெட்கம், பயம், அச்சம், கூச்சம் எதுவும் இல்லாமல் தலைவர் முன்பு வந்து முகத்தைக்காட்டி நிற்கிறார்? நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னது இதைத்தானா சேகர்பாபு.என் தலைவர் தோல்வியை தான் என்னால் தாங்கமுடியவில்லை. சாதாரணமாக கடந்துச்செல்லவும் முடியவில்லை உரியவர்கள் பொறுப்பேற்க்கவேண்டும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
