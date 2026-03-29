அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் சேகர் பாபு சிறையில் இருப்பார் - அதிமுக வேட்பாளர்!

துறைமுகம் தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ராயபுரம் மனோ செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் கூறியதாவது, உழைப்பாளராக என்னை அறிவித்திருக்கின்ற புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சித்தலைவி அம்மாவுடைய வழியில் இன்று அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை கட்டி காத்துக்கொண்டிருக்கின்ற கழகப் பொதுச் செயலாளர் அருமை அண்ணன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நிச்சயம் தேர்தலிலே வெற்றி என்பது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கும் அதனுடைய தமிழகத்தினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற கழகப் பொதுச்செயலாளர் அருமை அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் ஒரு மாபெரும் வெற்றியை பெற்று மீண்டும் தமிழகத்தின் உடைய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று ஒரு சிறப்பான நல்லாட்சியை தமிழக மக்களுக்கு வாரி வழங்குவார்கள்.
தமிழகத்தில் வாரிசு அரசியல்
தமிழகத்தில் வாரிசு அரசியலுக்கு ஒரு முடிவு கட்ட மக்கள் இந்த தேர்தலில் தயாராக இருக்கின்றார். கொலை, கொள்ளை, ஊழல், அத்துமீறல் ஆக்கிரமிப்பு நில அபகரிப்பு பெண்கள் சுதந்திரமாக நடமாட முடியாத ஒரு சூழல் தமிழகத்திலே ஒரு அசாதாரண சூழல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதற்கெல்லாம் காரணமாக இருப்பது கஞ்சா போன்ற போதைப் பொருளுடைய தாராள நடமாட்டம் தான். இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் சட்டம் ஒழுங்கு இன்று சீரழிந்து இருக்கின்றது. இவை எல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயம் மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி பயணிக்க விரும்புகின்றார்கள். நிச்சயம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இரட்டை இலை மாபெரும் வெற்றியை தமிழகம் முழுவதும் பெறும்.
தமிழக வெற்றி கழகம்
திமுக, தமிழக வெற்றி கழகம் இவருக்கு தான் போட்டியே என்று இன்று விஜய் பேசியது குறித்தா கேள்விக்கு பதில் அளித்த மனோ, விஜய் கூறுவது அவருடைய கருத்து சொல்கிறார். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை விஜய் எப்போதுமே குறைந்து மதிப்பீடு செய்கிறார். ஒரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டுமென்றால் காங்கிரசில் இருந்து வெளியேறி 4 நாட்கள் ஆன ஒருவரை வேட்பாளராக நிக்க வைக்கிறார் என்றால் அவருடைய பலம் என்ன என்பது இதில் இருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். விஜய் தன்னைத்தானே உயர்த்திப் பேசிக் கொள்கிறார். அதாவது வடிவேலு சூனா பாணா என்று சொல்லி பேசிட்டு போயிட்டே இருப்பான் அதை போல் தான் விஜய் ஒரு சூனா பாணா. நாள் ஒன்றுக்கு அங்கு ஒன்றும் இங்கு ஒன்றும் கொலைகள் நடப்பதாக அமைச்சர் சேகர் பாபு கூறியிருந்தால் ஆனால் ஒரு புள்ளி விவரம் 9ஆயிரம் கொலைகள் இந்த 5 ஆண்டுகளில் நடந்து இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றது. துறைமுகம் தொகுதியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு நில அபகரிப்பு போன்ற குற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது. அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் சேகர் பாபு நிச்சயம் சிறைக்கு செல்வார். தனது வாழ்நாளை சிறையில் தான் கழிப்பார் என மனோ சூளுரைத்தார்.
எடப்பாடி பரப்புரை
சென்னை ஆர்கே நகர் சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர் ஆர் எஸ் ராஜேஷ் ஆதரித்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். சென்னை ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட தண்டையார்பேட்டை பகுதியில் வேட்பாளர் ஆர் எஸ் ராஜேஷ் ஐ ஆதரித்து எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் ஈடுபட்டார். இந்த தொகுதி அம்மாவின் தொகுதி. அவர் இருக்கும் போது எவ்வளவு திட்டங்கள் நிறைவேற்றினாரோ அத்தனையும் அடுத்து நம் ஆட்சியில் மீண்டும் கொண்டு வரப்படும். கொடூர ஆட்சி 5 ஆண்டு காலம் நடந்துள்ளது. 5 ஆண்டு ஆட்சியில் சென்னையில் பெரிய திட்டம் ஏதாவது கொண்டு வந்துள்ளார்களா? கழிப்பறையில் கமிஷன் பெற்று ஊழல் செய்யும் கேவலமான கட்சி திமுக. ஊழல்களுக்காக கலைக்க பட்ட ஒரே அரசு திமுக அரசு தான். இப்படி ஒரு கட்சி மீண்டும் தமிழகத்தை ஆளவேண்டுமா?
கலைஞர் உயிரோடு இருக்கும் போது எப்படி ஸ்டாலினை கொண்டு வந்தாரோ, அதே போல் தற்போது ஸ்டாலின் உதயநிதிக்கு செய்து வருகிறார். அவர்களது வாரிசாக இருந்தாலும் ஆண் வாரிசை மட்டுமே தலைமை பண்புக்கு கொண்டு வருகிறார்கள். அவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு மட்டும் தான் ஆட்சி கட்சி இரண்டிலும் உயரிய பதவி. ஆனால் அதிமுக ஜனங்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் உண்டான கட்சி. 31 ஆண்டு காலம் தமிழகத்தை ஆண்ட கட்சி அதிமுக கட்சி. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்ற பிறகு அதிமுக தலைமையில் தான் ஆட்சி அமைக்கும். ஆனால் ஸ்டாலின் சொல்கிறார் தமிநாட்டு அணிக்கும் டெல்லிக்கும் தான் போட்டி என்று தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி போட்டி இருந்தே எங்கள் தலைமையில் தான் முதல்வர் வேட்பாளர் நான் தான் சொன்னது நான் அல்ல உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா என்ன பேசுவதென்றே தெரியாமல் பயப்படும் கட்சி திமுக
ஸ்டாலினுக்கு டெல்லி என்றாலே பயம்தான். உங்களை போல் போஸ்டர் ஒட்டி பசை ஒட்டி இந்த இடத்திற்கு வந்தவன் நான். நீங்கள் என்ன அரச பரம்பரையா. உங்கள் குடும்பத்தினர்கள் தான் நாட்டை ஆள வேண்டுமா?இந்த கூட்டணி வெற்றி கூட்டணி. சட்டமன்றத்தில் ஒரு நாள் கூட திமுக கூட்டணி கட்சிகள் மக்கள் பிரச்சனையை பேசியது இல்லை. ஆனால் அதிமுக கூட்டணி ஒரு போதும் அப்படி இருந்தது இல்லை. திமுக கட்சி கூட்டணி கட்சிகளை அடிமை போல நடத்தி வருகிறது . திமுக வில் இருந்தால் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இதன் இறுதி வரை நிலை. தன் மகன் உதயநிதியை எப்படியாவது முதல்வராக ஆக்க வேண்டும் என்பது தான் ஸ்டாலின் ஒரே கனவு. மக்களின் ஆட்சி வரவேண்டும் என்றால் அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்று பேசினார்.
