விஜய்யால் இதை வேண்டுமானால் செய்ய முடியும்.. செல்லூர் ராஜூ பளீச்!

2026ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. அனைத்து கட்சிகளை அதை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கி விட்டனர். தொகுதி தொகுதியாக சென்று பிரச்சாரமும் செய்து வருகின்றனர். அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம் என்ற பெயரில் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதேபோல் மற்ற கட்சி தலைவர்களும் மக்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
புதிதாக கட்சி தொடங்கிய நடிகர் விஜய்யும் தற்போது களத்தில் குதித்துள்ளார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி, இதுவரை இரண்டு மாநாடுகளை நடத்திய விஜய், தற்போது களத்தில் இறங்கி மக்களை சந்திக்க தொடங்கி உள்ளார். நேற்று திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மக்களை சந்தித்து பேசினார். விஜய் work from home செய்து வருகிறார் என கூறியவர்களுக்கெள்ளாம் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் தற்போது அவர் களத்தில் இறங்கி மக்களை சந்தித்து வருகிறார். அந்தந்த மாவட்டங்களில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை மையப்படுத்தி பேசி வருகிறார் விஜய். இந்த நிலையில், விஜய்யால் அதிமுக தொண்டர்களை யாரும் அவ்வளவு எளிதில் பிரிக்க முடியாது என முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக இன்று (செப்டம்பர் 14) மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ, எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய கட்சி அதிமுக. விஜய் எம்ஜிஆர் படத்தைக் காட்டி படத்தில் படம் காட்டுவது போல் வேண்டுமென்றால் காட்டி கொள்ளலாம் அதிமுக தொண்டர்களை யாரும் அவ்வளவு எளிதில் பிரிக்க முடியாது. விஜய்க்கு எங்கள் கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பதில் சொல்லுவார்.
விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு தடைகள் குறித்த கேள்விக்கு, ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் எல்லோருக்கும் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற வேண்டும். ஆளுங்கட்சி எதிர்க்கட்சிகளை முடக்க பார்க்கிறார்கள், அது முடியாது.. யாராச்சும் கலைஞர் ஆட்சி அமைப்போம் என சொல்கிறார்களா. அதிமுக பற்றிதான் பேசுகிறார்களே தவிர திமுக பற்றி யாராவது பேசுகிறார்களா.. டிப்பன்பாக்ஸ் கொடுத்தால் மக்கள் ஏமாந்து விடுவார்களா. உதயநிதிக்கு எழுதிக் கொடுத்தவர்கள் தப்பாக எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் என தெரித்தார்.
