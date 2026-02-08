பாஜக போல் தலையில்லா முண்டம் கிடையாது காங்கிரஸ் - செல்வப்பெருந்தகை அட்டாக்!

Tamil Nadu Latest Political News: தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப் பெருந்தகை இன்று (பிப்ரவரி 08) மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவரிடம் தொகுதி பங்கீடு குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதில் அளித்த அவர், தமிழக முதலமைச்சர் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார். பெரிய மனது படைத்தவர். எதைக் கேட்டாலும் தருகிறார். கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தைக்கு நாங்கள் தயாராக உள்ளோம். ஆனால், திமுக சார்பில் குழு அமைக்க வேண்டும். ஓரிரு நாளில் அமைத்து விடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கிறோம் என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய செல்வப் பெருந்தகை, எங்களுக்கும், திமுகவுக்கும் எந்தவித முரண்பாடும் கிடையாது .துளி அளவும் கிடையாது. கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை அகில இந்திய தலைமை பார்த்துக் கொள்ளும். மாவட்டத் தலைவர்கள் இது குறித்து பேச வேண்டாம்.
பாஜகவை சாடிய செல்வப்பெருந்தகை
பாஜக மாதிரி தலை இல்லாத முண்டம் கிடையாது காங்கிரஸ். காங்கிரஸ் கட்சி ஜனநாயக கட்சி. அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டின் மீது அக்கறை இல்லை. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறம்பட செயல்பட்டு வருகிறார். ஆனால், தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பாஜக பறித்துவிட்டது.
தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. எனவே, அவர்கள் உரிய நிதி ஒதுக்கவில்லை. பாஜகவின் ஒரே நோக்கம், அதிமுகவை அழித்து ஒழிக்க வேண்டும். கபளீகரம் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் செயல்படுகின்றனர். ஜெயலலிதா இருந்தால் பாஜக தலைவர்கள் இவ்வாறு கூற முடியுமா? தமிழகத்தில் NDA. கூட்டணி ,NDA கூட்டணி என பேச முடியுமா?
தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணியை விட் டு, காங்கிரஸை பிரிக்க வேண்டும் என பாஜக முயற்சி செய்கிறது அது நடக்காது. மத சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் பட்ஜெட் குறித்து தமிழகத்தில் நடைபெற ஆர்ப்பாட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி பங்கேற்கும் என்றார்.
