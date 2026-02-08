English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பாஜக போல் தலையில்லா முண்டம் கிடையாது காங்கிரஸ் - செல்வப்பெருந்தகை அட்டாக்!

பாஜக போல் தலையில்லா முண்டம் கிடையாது காங்கிரஸ் - செல்வப்பெருந்தகை அட்டாக்!

Tamil Nadu Latest Political News: பாஜக போல் தலையில்லா முண்டம் காங்கிரஸ் கிடையாது என்றும் திமுகவிடம் இருந்து காங்கிரஸை பிரிக்க அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் என்றும் செல்வப்பெருந்தகை கூறி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 8, 2026, 04:02 PM IST
  • திமுகவிடம் இருந்து காங்கிரஸை பிரிக்க பார்க்கிறார்கள்
  • செல்வப்பெருந்தகை குற்றச்சாட்டு

Trending Photos

வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 9-15): 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
camera icon13
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 9-15): 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் எப்போது இணைவார்? சூர்யகுமார் சொன்ன தகவல்!
camera icon7
Team India
இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் எப்போது இணைவார்? சூர்யகுமார் சொன்ன தகவல்!
விவசாயிகளுக்கு ஒரே நாளில் ரூ.5 லட்சம் கடன்! தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?
camera icon7
Tamil Nadu government
விவசாயிகளுக்கு ஒரே நாளில் ரூ.5 லட்சம் கடன்! தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறுவது?
இன்றைய ராசிபலன் : சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Tamil Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? மேஷம் முதல் மீனம் வரை
பாஜக போல் தலையில்லா முண்டம் கிடையாது காங்கிரஸ் - செல்வப்பெருந்தகை அட்டாக்!

Tamil Nadu Latest Political News: தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப் பெருந்தகை இன்று (பிப்ரவரி 08) மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவரிடம் தொகுதி பங்கீடு குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. 

Add Zee News as a Preferred Source

அதற்கு பதில் அளித்த அவர், தமிழக முதலமைச்சர் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார். பெரிய மனது படைத்தவர். எதைக் கேட்டாலும் தருகிறார். கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு குறித்து  பேச்சுவார்த்தைக்கு நாங்கள் தயாராக உள்ளோம். ஆனால், திமுக சார்பில் குழு அமைக்க வேண்டும். ஓரிரு நாளில் அமைத்து விடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கிறோம் என்றார். 

தொடர்ந்து பேசிய செல்வப் பெருந்தகை, எங்களுக்கும்,  திமுகவுக்கும் எந்தவித முரண்பாடும் கிடையாது .துளி அளவும் கிடையாது. கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை அகில  இந்திய தலைமை பார்த்துக் கொள்ளும். மாவட்டத் தலைவர்கள் இது குறித்து பேச வேண்டாம். 

பாஜகவை சாடிய செல்வப்பெருந்தகை 

பாஜக மாதிரி தலை இல்லாத முண்டம் கிடையாது காங்கிரஸ். காங்கிரஸ் கட்சி  ஜனநாயக கட்சி. அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டின் மீது  அக்கறை இல்லை. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறம்பட செயல்பட்டு வருகிறார். ஆனால், தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பாஜக பறித்துவிட்டது. 

தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. எனவே, அவர்கள் உரிய நிதி ஒதுக்கவில்லை. பாஜகவின் ஒரே நோக்கம், அதிமுகவை அழித்து ஒழிக்க வேண்டும். கபளீகரம் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் செயல்படுகின்றனர். ஜெயலலிதா இருந்தால் பாஜக தலைவர்கள் இவ்வாறு கூற முடியுமா? தமிழகத்தில் NDA. கூட்டணி ,NDA  கூட்டணி என பேச முடியுமா? 

தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணியை விட் டு, காங்கிரஸை பிரிக்க வேண்டும் என பாஜக முயற்சி செய்கிறது அது நடக்காது. மத சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் பட்ஜெட் குறித்து தமிழகத்தில் நடைபெற ஆர்ப்பாட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி பங்கேற்கும் என்றார். 

மேலும் படிக்க: TNPSC: “ஒரு தேர்வைக் கூட உருப்படியாக நடத்த வக்கில்லாத அரசு” எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்!

மேலும் படிக்க: உஷார் மக்களே.. சென்னை உட்பட 13 மாவட்டங்களில் கடும் குளிர் இருக்கும்! வானிலை அலர்ட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Selvaperunthagaitn political newsDMKCongressBJP

Trending News