இராஜேந்திர பாலாஜியை அழைத்து EPS திட்டி இருக்க வேண்டாமா...? - செல்வப்பெருந்தகை

Selvaperunthagai - Rajendra Balaji Latest News Updates: தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸ் சார்பில் இந்தியாவின் இரும்பு மங்கை அன்னை இந்திரா காந்தி பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு 'இந்தியாவின் இந்திராவை கொண்டாடுவோம்' என்னும் தலைப்பில் மகளிர் காங்கிரஸ் இரண்டு நாள் பயிற்சி முகாம் சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இன்று (நவ. 15) நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸ் தலைவி ஹசினா சையத் தலைமையில் நடைபெறும் இரண்டு நாள் பயிற்சி முகாமை முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப. சிதம்பரம் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கை ஏற்றிவைத்து துவக்கி வைத்து சிறப்புரை நிகழ்த்தினார். இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ராஜேஷ்குமார், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர் தங்கபாலு, மாநில துணை தலைவர்கள் கோபன்னா, சொர்னா சேதுராமன், மாநில பொதுச்செயலாளர் தமிழ்செல்வம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
Selvaperunthagai: 140 வருட வரலாறு இருக்கு...
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப் பெருந்தகை, "ராஜேந்திர பாலாஜி குறைந்தபட்ச நாகரிகம் கூட இல்லாமல் அரசியல் நாகரீகம் தெரியாமல் பேசுகிறார், இபிஎஸ் என்ன செய்கிறார்?, மறுப்பு சொல்லி இருக்க வேண்டாமா? கண்டிக்க வேண்டாமா?, அதிமுகவிற்கு என்ன வரலாறு இருக்கிறது?, அதிமுக ஆரம்பித்து 53 வருடங்களே ஆகிறது, இந்த 53 ஆண்டுகளில் எத்தனை தோல்விகளை, தொடர் தோல்விகள் இருந்திருக்கிறது. காங்கிரஸ் ஆரம்பித்து 140 வருடம் ஆகிறது. இன்றைக்கு இந்தியாவில் எந்தவித பதவிகளுக்காகவும் பவுஸ்களுக்காகவும் இல்லாத ஒரே இயக்கம் காங்கிரஸ் மக்களுக்கான இயக்கம்.
யாரை டாடி என்று கூப்பிடுவது என்பது தெரியவில்லை. நாங்களெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் இருப்பவர்களைதான் டாடி என்று கூப்பிடுவோம். அந்த பண்பு கூட இல்லாத ஒரு மனுஷன் காங்கிரஸை பற்றியும் ராகுல் காந்தியை பற்றியும் பேசுவதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம், அவர்களுக்கு நாவடக்கம் வேண்டும். நாங்கள் நாகரிகமாக பேசுகிறோம். நாங்கள் பேசினால் தாங்க மாட்டீர்கள்.
Selvaperunthagai: 1996இல் அதிமுகவுக்கு என்ன ஆனது?
1996ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் எத்தனை சீட் வாங்கினீர்கள்?, இதற்கு ராஜேந்திர பாலாஜி பதில் சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் முதன்மைக் கட்சி கிடையாது, தேஜஸ்வியின் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் முதன்மை கட்சி. பீகாரில் காங்கிரஸ் முதன்மை கட்சி என்று நாங்கள் தம்பட்டம் அடிக்கவில்லை. தமிழ்நாட்டில் முதன்மைக் கட்சி என்று தம்பட்டம் அடித்தீர்கள், 1996ஆம் ஆண்டி் படுதோல்வி அடைந்தீர்கள். 1996ஆம் ஆண்டில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட ஜெயலலிதா வெற்றி பெற்றாரா?. அன்றைக்கு நாங்கள் அதிமுகவை கலைத்துவிடுங்கள் என்று சொன்னோமா?நாகரிகமற்ற முறையில் பேசினோமா?, உங்கள் தலைவரை வீட்டிற்கு செல்லுங்கள் என்று சொன்னோமா...? அரசியல் செய்யாதே என்று சொன்னோமா? இதுதான் காங்கிரஸ் கட்சியின் நாகரீகத்திற்கும் அதிமுகவின் நாகரீகத்திற்கும் வித்தியாசம்.
Selvaperunthagai: யாருக்கும் அடிமை இல்லை...
இப்படி நாகரிகம் அறியாமல், உலக வரலாறு தெரியாமல், இந்திய வரலாறு தெரியாமல், கட்சிகளின் வரலாறு தெரியாமல் ஒரு முன்னாள் அமைச்சர் பேசுகிறார் என்றால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ராஜேந்திர பாலாஜியை அழைத்து திட்டி இருக்க வேண்டாமா, இதுதான் நாகரீகமற்ற அரசியல். ஏதோ கிடைத்துவிடும் அதிகாரத்தை நுகர்ந்து விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். வாய்ப்பே இல்லை கண்ணா, இது வட மாநிலம் இல்லை, தென் மாநிலம். இன்னும் தெலுங்கானாவிலும் கர்நாடகாவிலும் காங்கிரஸ் ஆட்சிதான் இருக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சி கவுந்தடித்து படுத்துக்கொள்ளவில்லை, யாருக்கும் அடிமை சாசனம் எழுதிக் கொடுக்கவில்லை.
Selvaperunthagai: இராந்திர பாலாஜிக்கு என்ன அருகதை இருக்கு?
காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை எல்லா கிராமங்களிலும் கொடி பறக்கிறது என்றால் அது காங்கிரஸ் கட்சி கொடிதான். அதிமுகவில் எத்தனை கிராமத்தில், விருதுநகரில் கொடி பறக்கிறது என்று சொல்ல சொல்லுங்கள். இப்படி நாகரிகமற்ற முறையில் பேசக்கூடாது. எங்களாலும் நிறைய பேச முடியும். எங்களிடம் இருக்கிறது. பாஜக தலைவர்கள் எல்லாம் நாகரீகம் மற்றும் முறையில் உங்களை என்னென்ன பேசியிருக்கிறார்கள். சிறைக்கு சென்றவர், தண்டனை அனுபவித்தவர், அபராதம் கட்டியவர், இப்படி எல்லாம் பேசினார்கள். நாங்கள் காங்கிரஸ், அப்படி பேசினோமா?.
குறைந்தபட்ச தலைமை பண்பு வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஆள்களுக்கு மாவட்ட செயலாளர், அமைச்சர் பதவி. என்ன பண்ணுவார்கள்?. காங்கிரஸ் கட்சி வரலாறு தெரியாதவர், ராஜேந்திர பாலாஜி. வெளிப்படையாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். அவர் பேசியதை திரும்ப பெற வேண்டும். ராகுல் காந்தியின் வரலாறு, பாரம்பரியம் தெரியுமா? அவர் என்ன ஜீன் தெரியுமா? இந்த தேச விடுதலைக்காக 10 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தவரின் கொள்ளு பேரன்.
இந்த வரலாறு எல்லாம் தெரியாமல் ராகுல் காந்தியை பற்றி பேசுகிறார். கட்சியை களைத்து விடு என்று சொல்கிறார். அவருக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது?. இராஜேந்திர பாலாஜியை எடப்பாடி பழனிசாமி அடக்கி வைக்க வேண்டும். எதை வேண்டுமானாலும் பேசலாம் என்று பேசக்கூடாது, எங்களிடமும் நிறைய இருக்கிறது பேசுவதற்கு...
Selvaperunthagai: காங்கிரஸ் யானை மாதிரி...
பீகாரில் கணிசமான வாக்குகள் வாங்கி இருக்கிறோம், வாக்கு சதவீதம் குறையவில்லை.. ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் வாக்கு வங்கியும் குறையவில்லை. பாஜக ஒரு சதவீதம் கூடுதலாக வாக்கு வாங்கி உள்ளது. எங்கள் கட்சி எல்லாம் அங்கு ஒன்றும் இரவலாக இல்லை. எப்படி வெற்றி பெற்றார்கள்?, ஏன் வெற்றி பெற்றார்கள்? என்பது பற்றி நாங்கள் பின்பு பேச போகிறோம். எங்கள் கட்சி யானை மாதிரி. எப்பொழுது படுத்திருந்து எழுந்திருக்கும் என்று தெரியாது.
அரசியல் அதிகாரத்தை நுகர வேண்டும், முதலமைச்சராக வேண்டும், மந்திரியாக வேண்டும், எம்பியாக வேண்டும் என்று இந்த கட்சி துவங்கப்படவில்லை, இந்த கட்சியின் சித்தாந்தம் வேறு. ராஜேந்திர பாலாஜி பேசியதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம், திரும்ப பெற வேண்டும். இல்லையென்றால் போராட்டம் நடத்துவோம்.
Selvaperunthagai: இஸ்லாமியர்கள் அனைவரும் பயங்கரவாதியா?
சிறுபான்மை மக்களை ஆதரித்தால் பயங்கரவாதி என்று சொல்வீர்கள். ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் தவறு செய்கிறான் என்றால் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையே குற்றம் சொல்வது என்பது இதைவிட கொடுமை எதுவும் இருக்க முடியாது,இதுதான் கொடுமை. இஸ்லாமிய சமூகத்தில் ஒருவன் பயங்கரவாதி என்றால் அனைவருமே தீவிரவாதியா? யாருக்கும் தேசப்பற்று கிடையாதா?. ஆட்டை கடித்து மாட்டை கடித்து கடைசியில் எங்கள் தலைவர்களை கடிப்பீர்களா?. குறைந்தபட்ச நேர்மையும் கண்ணியமும் இல்லாமல் பேசுவதை அவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும்" என ராஜேந்திர பாலாஜியை கடுமையாக சாடினார்.
Selvaperunthagai: எஸ்ஐஆர் குறித்து கருத்து
தொடர்ந்து எஸ்ஐஆர் குறித்து பேசிய அவர், "தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல் வைத்திருக்கிறார்கள், அதற்குள்ளாக வந்தால் அவர்கள் அழைப்பார்கள், அதற்குள் இருந்தால் தவெக வை கூப்பிடலாம். எஸ்ஐஆர் படிவம் விநியோகிப்பதில் தொய்வு இருக்கிறது. அதை நிரப்புவதற்கு திணறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், அதை நிரப்ப முடியவில்லை. இது மிகப்பெரிய குழப்பம் என மக்கள் அச்சப்படுகிறார்கள். மக்களை துன்பப்படுத்துவதற்கும் வேதனைப்படுத்துவதற்குமா தேர்தல் ஆணையம். மக்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், எளிமையாக இருக்க வேண்டும்" என்றார்.
Selvaperunthagai: ராகுல் காந்திக்கு 95 தோல்விகளா?
ராகுல் காந்தி வழிகாட்டுதலில் 20 ஆண்டுகளில் 95 தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் தோல்வி அடைந்திருக்கிறது என்ற பாஜகவின் விமர்சனம் தொடர்பான கேள்விக்கு, "பல்வேறு மாநிலங்களில் நாங்கள் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறோம், இது என்ன கணக்கு...? தோல்விக்குப் பிறகு வெற்றிதான். நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம், வெற்றி பெற்ற பிறகு ஆணவத்தோடு பேச மாட்டோம். அகம்பாவத்தோடு பேச மாட்டோம்" என பதில் அளித்தார்.
Selvaperunthagai: தமிழ்நாடு வேறு... பீகார் வேறு...
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் எதிரொலிக்குமா என்ற கேள்விக்கு, "பொறுத்திருந்து பாருங்கள் தமிழ்நாடு வேறு பிகார் வேறு. தமிழ்நாட்டில் தலைகீழாக நடந்து கொண்டாலும் அவர்கள் முயற்சி பலிக்காது. தமிழ் மண்ணின் வாச, கலாச்சாரம் வேறு. தமிழ்நாடு வந்தாரை வாழவைக்கும், தமிழ்நாடு எல்லோரும் அரவணைத்து செல்லும். யாரையும் பிரித்துப் பார்க்கும் தமிழ்நாடு கிடையாது, பிளவுப்படுத்தி பிரித்தாளும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு பீகாரில் செய்தது போல் தமிழ்நாட்டிலும் தமிழக மக்களிடமும் அதை செய்தால் அவர்கள் ஒருபோதும் அதற்கு இடம் கொடுக்க மாட்டார்கள்" என்றார்.
