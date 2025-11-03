English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திமுகவில் மட்டுமல்ல.. அதிமுகவிலும் குடும்ப அரசியல் உள்ளது - செங்கோட்டையன் சொல்லும் அதிர்ச்சி தகவல்கள்!

திமுகவில் மட்டுமல்ல.. அதிமுகவிலும் குடும்ப அரசியல் உள்ளது - செங்கோட்டையன் சொல்லும் அதிர்ச்சி தகவல்கள்!

KA Sengottaiyan About ADMK Family Politics: முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், அக்கட்சியில் குடும்ப அரசியல் உள்ளது என அதிர்ச்சிகரமான தகவலை தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 3, 2025, 11:46 AM IST

அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் இன்று (நவம்பர் 03) கட்சிக்கு எதிராக அதிர்ச்சிகரமான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். திமுகவிலேயே குடும்ப அரசியல் நடப்பதாக கூறிவரும் அதிமுக தலைமையே, தங்களது கட்சியிலும் இதே நிலைமை இருப்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

இன்று (நவம்பர் 03) காலை கோயம்புத்தூரில் ஊடகவியலாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது: "திமுகவில் மட்டும் குடும்ப அரசியல் இருப்பதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால் அதிமுகவிலும் அதே போன்று மகன், மைத்துனர், மாப்பிள்ளை ஆகியோரின் செல்வாக்கு கட்சிக்குள் நிலவுகிறது என்பது அரசியல் வட்டாரத்துக்கு தெரிந்த உண்மை" என்று அவர் கருத்து தெரிவித்தார். இதன் மூலம் அவர் நேரடியாக குறிப்பிடாவிட்டாலும், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியை குறிவைத்துள்ளாரென அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

செங்கோட்டையன் மேலும் கூறினார்: "ஒருவரால் செய்ய முடியாததை, தன்னால் முடியும் என கூறி தன்னையும், பிறரையும் ஏமாற்றிக் கொள்ளக்கூடாது. புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். உருவாக்கிய இந்த இயக்கத்தை புரட்சித் தலைவர் காலம் முதல் புரட்சித் தலைவி காலம் வரையிலும் நம்பிக்கையுடன் பேணி வருகிறேன். இயக்கம் நாளை வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே எனது நோக்கம்" என்றார்.

அதிமுக நீக்கத்தின் பின்னணி

செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டதற்கு காரணமாக, சமீபத்தில் பசும்பொன்னில் நடந்த நிகழ்ச்சி குறிப்பிடப்படுகிறது. அப்போது முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக தலைவர் டிடிவி தினகரனுடன் சேர்ந்து அவர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார். கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது என்ற அதிமுக விதிமுறையை மீறியதாகக் கூறி, பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கியிருந்தார்.

அந்த நீக்கத்திற்கு பிறகு, செங்கோட்டையன் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து, "நான் தேவர் நினைவிடத்திற்குச் சென்றது ஒரு சமூக மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வாகும். அதில் எந்த அரசியல் நோக்கமும் இல்லை," என்று தனது நிலைப்பாட்டை விளக்கினார். அதிமுக மூத்த தலைவர்களின் இடையிலான பிளவு செங்கோட்டையனின் இந்த குற்றச்சாட்டால் மீண்டும் வெளிப்படையாகியுள்ளது. நீண்டகாலம் கட்சிக்கு சேவை செய்த ஒரு மூத்த தலைவராக அவர் கூறிய 'குடும்ப அரசியல்' குற்றச்சாட்டு, கட்சி அடித்தளத்தில் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

"செங்கோட்டையனின் இந்த கருத்து வெறும் தனிப்பட்ட அதிருப்தி அல்ல. இது கட்சிக்குள் உள்ள கட்டமைப்பு பிரச்சனையை வெளிக்கொணர்கிறதாகும். மேற்குத் தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு பெரிய ஆதரவாளர் வட்டாரம் இருப்பதால், இந்த நிலைப்பாடு அதிமுக வாக்கு வங்கியிலும் தாக்கம் ஏற்படுத்தலாம்" என அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். 

