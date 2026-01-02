விஜய்யுடன் கைகோர்க்கும் திருமாவளவன்.. தவெக - விசிக கூட்டணி? செங்கோட்டையன் சொன்ன பதில்!

TVK Sengottaiyan Latest News: நேற்று (ஜனவரி 01) திருப்பூர் மாவட்டம், வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அலுவலக திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் தவெக-வின் நிர்வாக குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டு அலுவலகத்தை ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார்.
DMK vs TVK: தவெகவிற்கு சேரும் கூட்டம் தானாக சேரும் கூட்டம்
இந்த நிகழ்வுக்கு பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, திமுக கட்சிக்கு கூடும் கூட்டம் காசுக்காக கூடும் கூட்டம். ஆனால் தவெகவிற்கு அப்படி இல்லை. இது தானாக சேரும் கூட்டம். திமுக கூட்டணியில் சலசலப்பு ஏற்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தவெகவுடன் கூட்டணிக்கு வருகிறதோ இல்லையோ.. அந்த கட்சியின் இருப்பவர்கள் தவெகவிற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
Tamilaga Vetri Kazhagam: தவெகவினர் உயிரை பணயம் வைத்து வேலை செய்கின்றனர்
திருப்பூர் பல்லடத்தில் நடந்த மாநாடு என்பது பெண்களுக்காகவே நடத்தப்பட்டது. அது பேருந்து வசதி, உணவும் சேலை, ரூ. 1000 பணம் என அனைத்தும் வழங்கி தான் அந்த கூட்டத்தை கூட்ட முடிந்தது. ஆனால் விஜயமங்கலத்தில் நடந்த தவெக கூட்டத்திற்கு வந்த 2 லட்சம் பேருக்கு ஒரு ரூபாய் கூட வழங்கவில்லை. விஜய் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என உயிரை பணயம் வைத்து கொண்டு இயக்கத்திற்காக அர்ப்பணித்து செயல்படும் கூட்டம் இது.
ADMK vs TVK: பொங்கலுக்குள் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் தவெகவில் இணைவார்கள்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் யாரெல்லாம் வருகிறார்கள் என்பதை இப்போது கூட முடியாது. சொன்னால் அங்கே பிடித்து வைத்துக்கொள்வார்கள். பொங்கலுக்குள் அவர்கள் தவெகவில் இணைய வேகமாக பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் தெளிவாக இருக்கிறார்கள். ஓபிஎஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் அழைத்தாலும் செல்ல மாட்டார். ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரன் தவெகவுடன் இணைவது விரைவில் நடைபெறும் என தெரிவித்தார்.
