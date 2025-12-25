காங்கிரஸ் கட்சியுடன் தவெக கூட்டணி? செங்கோட்டையன் பதில்!

TVK Sengottaiyan Press Meet: கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் பேசினார். அப்போது, அனைவருக்கும் கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்கள். ஓ.பன்னீர்செல்வத்தைப் பொறுத்தவரை நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட செயலாளர்கள் பெரும்பாலானோர் தங்களது கருத்துகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். அந்த கருத்துகளின் அடிப்படையில் இரண்டு நாட்களுக்குள் நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என பேசப்பட்டுள்ளது.
மேலும், எந்த காலகட்டத்திலும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலுள்ள அதிமுகவில் இணைவது இல்லை. துரோகத்திற்கு இடமளிக்கப் போவதில்லை என்று ஓபிஎஸ் தரப்பினர் தெளிவாக தெரிவித்துள்ளனர். விரைவில் நல்ல முடிவுகள் எடுக்கப்படும்.
TVK - Congress Alliance: காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இணையும் வாய்ப்பு உள்ளதா?
“இணைய வேண்டிய இடத்தில் இணைவோம்” என்றும் அவர் கூறினார். ஈரோடு மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், கொள்கை ரீதியாக யாரை எதிர்க்கிறோம் என்பதை மக்கள் கோஷமிட்டனர். பொங்கல் பண்டிகை முடிந்த பிறகு அரசியலில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையை காணலாம். நல்ல முடிவுகள் வெளிவரும் என்றார்.
Tamilaga Vettri Kazhagam Latest News: அதிமுகவில் இருந்து சிலர் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தில் இணைவார்களா?
“வருவார்கள்” என செங்கோட்டையன் உறுதியாக பதிலளித்தார். மேலும், பாரதிய ஜனதா கட்சியை கொள்கை ரீதியாக தமிழக வெற்றிக்கழகம் எதிர்க்கிறது என்பதையும் அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
TTV Dinakaran - O. Panneerselvam: டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் ஆகியோருடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறதா?
ஒவ்வொருவரும் ஒருவருடன் பேசிக்கொண்டு இருப்பது உண்மைதான். ஆனால் அவர்கள் எப்போது இறுதி முடிவை எடுப்பார்கள் என்பது தற்போது தெரியவில்லை. தமிழக வெற்றிக்கழகத்தில் தன்னைப் போன்றவர்களுடன் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பதாகவும், நல்ல முடிவுகளை எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் தெரிவித்தார்.
KA Sengottaiyan: அரசியல் பயணம் எப்படி இருக்கிறது?
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர், புரட்சித் தலைவி ஜெயலலிதாவைப் போல மகிழ்ச்சியாக தனது பயணம் தொடர்கிறது. விஜய்க்கு வரும் 27, 28 தேதிகளில் மலேசியாவில் நிகழ்ச்சிகள் உள்ளது. அந்த நிகழ்ச்சிகளுக்குப் பிறகு எந்தெந்த மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளப்படும் என்பது குறித்து அறிவிக்கப்படும் என்றார்.
Vijay Malaysia Trip: மலேசியாவில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் குறித்து கேள்விக்கு?
கட்டுப்பாடுகள் தொடர்ந்து விதிக்கப்படுவதாகவும், அதையெல்லாம் தாண்டி மக்கள் மனதில் விஜய் உறுதியாக நிற்கிறார். மக்களால் விஜய் 2026-ல் ஆட்சிப் பீடத்தில் அமர்வதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது என செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
