அமித்ஷாவை சந்தித்தது ஏன்? செங்கோட்டையன் விளக்கம்!

டெல்லியில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்தது ஏன் என முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 9, 2025, 05:20 PM IST
  • டெல்லிக்கு சென்ற செங்கோட்டையன்
  • அமித்ஷாவை சந்தித்தது ஏன்?
  • செய்தியாளர்களிடம் விளக்கம்

அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்தவர்களை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க அக்கட்சியில் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் 10 நாட்கள் கெடு விதித்து இருந்தார். அடுத்த நாளே முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வகித்த அமைப்பு செயலாளர், மாவட்ட செயலாளர் பதிவிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி பறித்தார். 

இந்த சம்பவத்தை அடுத்து செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளர்கள் சுமார் 1500க்கும் மேற்பட்டோர் அவர்களது பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். செங்கோட்டையனுக்கு ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோரும் தங்களது ஆதரவை தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில், திடீரென முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் டெல்லி புறப்பட்டார். அவர் டெல்லியில் பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களை சந்திக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானது. 

ஆனால் செங்கோட்டையன் அதனை மறுத்தார். கோவை விமான நிலையத்தில் நேற்று செப்டம்பர் 09) காலை செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், மன நிம்மதிக்காக ஹரித்வார் செல்வதாக கூறினார். இந்த சூழலில், நேற்று இரவு திடீரென டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து பேசினார். முன்னதாக ஹரித்வார் செல்வதாக கூறிய அவர் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை அவரது வீட்டில் சந்தித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசும்பொருளாகியது. 

இந்த நிலையில், இன்று (செப்டம்பர் 09) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், அமித்ஷாவை சந்தித்ததன் காரணத்தை அவர் கூறி உள்ளார். அவர் கூறியதாவது, ஹரித்துவார் செல்வதாக கூறிவிட்டு சென்ற நிலையில், டெல்லியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதா ராமன் ஆகியோரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. 

இந்த சந்திப்பில் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்து கருத்துகள் பரிமாறிகொள்ளப்பட்டன. எல்லாரும் ஒன்றிணை வேண்டும் என்று நோக்கத்தோடும், இயக்கம் வலிமை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு கருத்துக்களை அவரிடத்தில் முன் வைத்ததோம். கருத்துக்கள் தொடர்பாக பல்வேறு விவாதங்கள் நடைபெற்று வருவதாகவும், அரசியலில் உள்ளவர்கள் ஜனநாயக முறைப்படி சுதந்திரமாக தங்களுக்கு விருப்பமான கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இது வரவேற்கத்தக்கது. 

மேலும் ரயில்வே துறை அமைச்சரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்போது ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் முன் கூட்டியே சென்னை செல்வதால் மக்கள் பாதிக்கபடுவதாக தெரிவித்தேன். உடனடியாக பரிசீலிப்பதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார். தொடந்து மக்களுக்காக பணி ஆற்றுவேன் என தெரிவித்தார். 

