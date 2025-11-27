English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தவெகவில் இணைந்தது ஏன்...? செங்கோட்டையன் சொல்லும் காரணம்!

தவெகவில் இணைந்தது ஏன்...? செங்கோட்டையன் சொல்லும் காரணம்!

TVK Sengottaiyan Press Meet: திமுக மற்றும் அதிமுக இரண்டும் ஒன்றுதான் என்றும் விஜய் தூய்மையான அரசியலை மேற்கொள்கிறார் என தவெகவில் இணைந்த பிறகான செய்தியாளர் சந்திப்பில் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 27, 2025, 01:14 PM IST

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

SengottaiyanTVKtvk vijayTamilnaduTamil News

