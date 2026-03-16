ராமதாஸ் பாமக + தவெக.. விஜய்யின் பிளான் என்ன? தைலாபுரம் செல்லும் செங்கோட்டையன்

Tamil Nadu Latest Political Update: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஓரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் என நேற்று (மார்ச் 15) தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இதையடுத்து அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தங்களது பயணத்தை விரைவு படுத்தி உள்ளனர். ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக - விசிக, காங்கிரஸ், தேமுதிக உட்பட மொத்தம் 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது. மறுபுறம் அதிமுக,பாஜக, அமமுக, அன்புமணி பாமக, புதிய தமிழகம் என பல்வேறு கட்சிகளை சேர்த்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை உருவாக்கி உள்ளனர்.
விஜய்க்கு ஆஃபர் கொடுக்கும் பாஜக
சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சி வழக்கம்போல் தனித்து போட்டியிடுகின்றனர். அவர்கள் வேட்பாளர்களையும் அறிவித்துவிட்டனர். விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் தற்போது வரை எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணியை அறிவிக்கவில்லை. அவர்கள் NDA கூட்டணியில் இணைய உள்ளதாகவும் விஜய்க்கு துணை முதலமைச்சர் அல்லது எதிர்கட்சி தலைவர் போன்ற ஆஃப்பர்களை கொடுப்பதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி நாளுக்கு நாள் செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது.
என்டிஏ கூட்டணியை மறுக்கும் தவெக தலைவர்கள்
ஆனால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் NDA கூட்டணியை தொடர்ந்து மறுத்து வருகின்றனர். ஈரோட்டில் பேசிய செங்கோட்டையன், NDA கூட்டணியில் தவெக இல்லை. 234 தொகுதிகளிலும் தனித்தே போட்டியிட போகிறோம் என கூறி இருந்தார். அதேபோல் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் இணை பொதுச் செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார், வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக + ராமதாஸ் பாமக
இந்த நிலையில், ராமதாஸை சந்திக்க செங்கோட்டையன் தைலாயப்புரம் செல்ல இருப்பதாக தகவகள் வெளியாகி உள்ளன. இதன் காரணமாக, ராமதாஸின் பாமகவுடன் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணி வைக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இரண்டாக பிரிந்த பாமக
ராமதாஸ் இன்று (மார்ச் 16) யாருடன் கூட்டணி என்பதை அறிவிக்க இருக்கிறார். ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி ராமதாஸின் மோதலுக்கு பின்னர் பாமக இரண்டாக பிரிந்து உள்ளது. அதாவது ராமதாஸ் தலைமையில் ஒன்று அன்புமணி தலைமையில் ஒன்றாக பிரிந்து கிடக்கிறது. இந்த சூழலில்தான் அன்புமணி பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்து, தற்போது மீண்டும் மாநிலங்களவை உறுப்பினராகி விட்டார்.
ராமதாஸை சந்திக்கும் செங்கோட்டையன்
மறுபக்கம் ராமதாஸ் திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதற்கு ஏற்றவாறு ராமதாஸும் திமுகவை சில நாட்களாக விமர்சனம் செய்யாமல் இருந்தார். இதனால் திமுகவுடன் ராமதாஸ் அணி கைகோர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த சூழலில், இன்று யாருடன் கூட்டணி என்பதை ராமதாஸ் அறிவிக்க இருக்கிறார். இந்த நிலையில், செங்கோட்டையன் தைலாபுரத்தில் இருக்கும் ராமதாஸின் வீட்டிற்கு சென்று அவரை சந்திக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ