EPS-க்கு அதிரடி நிபந்தனை... 10 நாள் கெடு விதித்த செங்கோட்டையன் - முழு பேச்சு இதோ!

Sengottaiyan Press Meet: அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க 10 நாள் கெடு என்றும் ஒருங்கிணைத்தால் மட்டுமே இபிஎஸ் பரப்புரை பயணத்தில் கலந்துகொள்வேன் என அக்கட்சியின் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அதிரடியாக நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 5, 2025, 12:57 PM IST
  • மறப்போம், மன்னிப்போம் என செயல்பட்டு வெளியே சென்றவர்களை அரவணைக்க வேண்டும் - செங்கோட்டையன்
  • பிரிந்தவர்களை சேர்க்க 6 அமைச்சர்கள் வலியுறுத்தியும் இபிஎஸ் ஏற்கவில்லை - செங்கோட்டையன்
  • செங்கோட்டையன் எண்ணம் நிறைவேற வாழ்த்துகள் - ஓ. பன்னீர்செல்வம்

EPS-க்கு அதிரடி நிபந்தனை... 10 நாள் கெடு விதித்த செங்கோட்டையன் - முழு பேச்சு இதோ!

Sengottaiyan Press Meet: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அரசியலில் தனது அடுத்தக்கட்ட நகர்வு உள்ளிட்ட அனைத்து விஷயங்கள் குறித்தும் முழுமையாக மனம் திறந்து செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி (அதாவது இன்று) அறிவிப்பதாக முன்னர் தெரிவித்திருந்தார்.

எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா குறித்து செங்கோட்டையன்

இந்நிலையில், ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று (செப்டம்பர் 5) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "1975ஆம் ஆண்டு அதிமுகவில் நடைபெற்ற பொதுக்குழுவில் எம்ஜிஆர் என்னை பொருளாளராக நியமித்தார். பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகளை எனக்கு கொடுத்து அழகு பார்த்தனர், அதிமுக தலைவர்கள். மாபெரும் வெற்றிகளை ஈட்டித் தந்த தலைவர் எம்ஜிஆர். கோவையில் அப்போது நடந்த பொதுக்குழுவை சிறப்பாக நடத்தியதால் எம்ஜிஆர் என்னை சத்யா ஸ்டூடியோஸிற்கு அழைத்து பாராட்டினார். 

1977இல் நான் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் போட்டியிட நினைத்தேன். ஆனால் அவர் என்னை சத்தியமங்கலம் தொகுதியில் போட்டியிடச் சொன்னார். சத்தியமங்கலம் எனக்கு புதிய தொகுதி ஆயிற்றே, அங்கு எப்படி போட்டியிடுவது என எம்ஜிஆரிடம் கேட்டேன். அதற்கு அவர், 'என் பெயரைச் சொன்னால் வெற்றி கிடைக்கும்' என்றார். அவர் உத்தரவை அடுத்து சத்தியமங்கலத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றேன். 

எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பின் ஜெயலலிதா அதிமுகவின் தலைமைக்கு வந்தார். ஆளுமைமிக்கவராக, பல்மொழி பேசும் வித்தகராக அவர் விளங்கினார். அவர்தான் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு பின் தலைமை பதவிக்கு வர வேண்டும் என நான் உள்பட பல அவரிடம் வலியுறுத்தினோம். தொடர்ந்து அவரும் ஆட்சியமைத்தார். எம்ஜிஆருக்கு அடுத்து சிறப்பான ஆட்சியை கொடுத்து, உலகமே திரும்பிப் பார்க்கும் வகையில் ஆட்சியை தந்தார். படித்தவர்கள், ஆன்மீகவாதிகள், திராவிடவாதிகள் அனைவரும் போற்றும் ஆட்சியை கொடுத்தார். ஜெயலலிதா தங்களை விமர்சித்தவர்களையும் கட்சியில் இணைத்து பணியாற்றினார்.

ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்...

ஜெயலலிதா மறைந்து பிறகு பல்வேறு சோதனைகள் கட்சிக்கு வந்தன. கட்சி உடையக்கூடாது என்பதற்காக அதிமுக பொதுச்செயலாளராக சசிகலாவை தேர்வு செய்தோம். ஆனால் காலச்சக்கரம் சுழன்று மீண்டும் முதல்வர் யார் என்ற கேள்வி வந்தது. தற்போதைய எதிர்க்கட்சித் தலைவரை சசிகலா முதல்வராக முன்மொழிந்தார். சோதனைகள் அனைத்தையும் கடந்து கட்சிக்காக என்னை அர்ப்பணித்து பணியாற்றினேன். தேர்தல் களத்தில் அதிமுகவுக்கு சுணக்கம் உள்ளது. 2019, 2021, 2024, உள்ளாட்சித் தேர்தல் களம் கடினமாக இருந்தது" என்றார்.

இபிஎஸ்-ஐ சந்தித்த 6 முன்னாள் அமைச்சர்கள்

செங்கோட்டையன் எடப்பாடி பழனிசாமியை, எதிர்க்கட்சித் தலைவர், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர், முன்னாள் முதல்வர் என்றே குறிப்பிட்டார். எடப்பாடி பழனிசாமி என்ற பெயரை குறிப்பிடவில்லை. தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நத்தம் விஸ்வநாதன், எஸ்பி வேலுமணி, தங்கமணி, அன்பழகன், சி.வி. சண்முகம் உள்ளிட்ட 6 முன்னாள் அமைச்சர்கள் சென்று எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் சென்று, பிரிந்தவர்களை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தோம். அந்த கருத்துகளை ஏற்கும் மனநிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லை.

மறப்போம், மன்னிப்போம் என செயல்பட்டு வெளியே சென்றவர்களை அரவணைக்க வேண்டும். கட்சியில் இருந்து வெளியே சென்றவர்களை மீண்டும் நாம் கட்சியில் இணைக்க வேண்டும். அவர்கள் மீண்டும் கட்சியில் இணைய எவ்வித நிபந்தனையும் விதிக்கவில்லை. வெளியே சென்றவர்களை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்த்தால்தான் ஆட்சிக் கட்டிலில் ஏற முடியும். வெளியே சென்றவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் பணியில் நாங்கள் ஈடுபட தயார். எனது இந்த கோரிக்கையை ஏற்றால் மட்டுமே பொதுச்செயலாளரின் வெற்றிப் பயணம் பரப்புரையில் கலந்துகொள்வேன். கட்சியை ஒன்றிணைக்க 10 நாள் கெடு" என செங்கோட்டையின் நிபந்தனை  விதித்துள்ளார்.

நிபந்தனையை ஏற்காவிட்டால்...

மேலும் யார் யாரை சேர்க்க வேண்டும் என்பதை இபிஎஸ் முடிவெடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்தார். மேலும், 2009ஆம் ஆண்டு எடப்பாடி பழனிசாமியின் பொறுப்பும் பறிக்கப்பட்டது என்பதை பேசினார். சசிகலாவை சந்தித்தீர்களா என்ற கேள்விக்கு, அது சஸ்பென்ஸ் என அவர் பேசினார். நிபந்தனையை காலக்கெடுக்கு விதிக்கப்பட்ட நாளுக்குள் செய்யாவிட்டால், இதே மனநிலையில் இருப்பவர்கள் ஒன்றிணைந்து அதற்கு தகுந்த முன்னெடுப்பை எடுப்போம் என்றார். 

இபிஎஸ் புகைப்படம் இல்லை

செங்கோட்டையன் அவரது வீட்டில் இருந்து அலுவலகத்திற்கு பிரச்சார வாகனத்தில் வருகை தந்தார். அவர் வரும் வழிநெடுக அதிமுக தொண்டர்கள் குவிந்து காணப்பட்டனர். அவரின் ஆதரவாளர்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பை கொடுத்தனர். செங்கோட்டையனின் பிரச்சார வாகனத்திலும், அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது அவர் முன்னிருந்த சிறு மேசையிலும் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் புகைப்படங்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தன. அவற்றில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் புகைப்படம் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை.

இபிஎஸ் தேனி கூட்டம் ரத்து

கோபிசெட்டிபாளையத்தில் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நிலையில், தேனியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த எடப்பாடி பழனிசாமியின் கலந்துரையாடல் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்திக்கும் முன்னர், ஓபிஎஸ் தேனியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து செங்கோட்டையன் குறித்து சில கருத்துகளை தெரிவித்தார்.

செங்கோட்டையன் பேச்சு குறித்து ஓபிஎஸ் பேச்சு 

அதில், "அதிமுகவின் மூத்த முன்னோடி செங்கோட்டையன். எம்ஜிஆரால் கட்சி தொடங்கிய போதில் இருந்து, அதிமுகவுக்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்து மாவட்ட செயலாளராக இருந்துள்ளார். 23 ஆண்டுகளாக அதிமுகவின் மாவட்ட செயலாளராகவும், அதிமுகவின் தலைமை நிலைய செயலாளர் என பல்வேறு பொறுப்புகளை அவர் வகித்துள்ளனர். அதிமுகவின் உயர்மட்ட பொறுப்புகளில் இருந்து அனைத்து மக்களையும் அரவணைக்கும் தன்மையுடன், அதிமுகவுக்காக அவர் ஆற்றிய பணி உண்மையிலேயே அளப்பரியது" என பேசியிருந்தார். 

தொடர்ந்து, செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பின்னர் பேசிய ஓபிஎஸ், ஒன்றிணைத்தால்தான் அதிமுக ஆட்சி அமைக்கவும் என்ற செங்கோட்டையனின் கருத்து சரி தான் என்றும் அவரின் எண்ணம் நிறைவேற வாழ்த்துகள் என்றும் ஓபிஎஸ் தெரிவித்தார். மேலும், கட்சி ஒன்றிணைய யார் குரல் கொடுத்தாலும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் என்றும் ஓபிஎஸ் தெரிவித்தார்.

