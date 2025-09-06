பதவியில் இருந்து தூக்கிய இபிஎஸ்... எம்ஜிஆர் ஸ்டைலில் செங்கோட்டையன் பதில் - அதிமுகவில் அடுத்தது என்ன?

Sengottaiyan EPS: அதிமுகவின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்து செங்கோட்டையன் விடுவிக்கப்படுவதாக அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
தலைமைக் கழக அறிவிப்பு pic.twitter.com/BgB5kMOnpH
— AIADMK - -SayYesToWomenSafety&AIADMK (@AIADMKOfficial) September 6, 2025
Sengottaiyan EPS: இபிஎஸ் அதிரடி அறிவிப்பு
இதுகுறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்ட அறிக்கையில், "அஇஅதிமுக அமைப்புச் செயலாளர் பொறுப்பிலும், ஈரோடு புறநகர் மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பிலும் இருக்கும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் செங்கோட்டையன் இன்று முதல் அப்பொறுப்புகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எம்ஜிஆர் போல் செங்கோட்டையன்...
அதிமுக பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்றும் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டது தனக்கு வேதனை அளிக்கவில்லை என்றும் செங்கோட்டையன் பதிலளித்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். எம்ஜிஆர் நீக்கப்பட்டப்போது அவரை அழைத்து கேட்ட பத்திரிகையாளர்களிடம், 'நான் இப்போது பாயாசம் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன்' என்று சொல்லியதாக கூறப்படும் நிலையில், தற்போது அதே பாணியில் செங்கோட்டையன் 'மகிழ்ச்சி' என பதிலளித்திருப்பதாக தெரிகிறது.
செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளர்களும் நீக்கம்
செங்கோட்டையனை பொறுப்புகளில் இருந்து விடுவித்தது மட்டுமின்றி, அவர் ஆதரவாளர்களையும் பொறுப்புகளில் இருந்து விடுவித்து எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார். ஈரோடு புறநகர் மேற்கு மாவட்டம், நம்பியூர் வடக்கு ஒன்றியச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கும் தம்பி (எ) கே.ஏ. சுப்பிரமணியன், நம்பியூர் தெற்கு ஒன்றியச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கும் ஈஸ்வரமூர்த்தி (எ) சென்னை மணி, கோபிசெட்டிப்பாளையம் மேற்கு ஒன்றியச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கும் N.D. குறிஞ்சிநாதன், அந்தியூர் வடக்கு ஒன்றியச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கும் தேவராஜ், அத்தாணி பேரூராட்சி செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கும் S.S. ரமேஷ், துணைச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கும் வேலு (எ) தா. மருதமுத்து, ஈரோடு மண்டல தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு துணைச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கும் மோகன்குமார் ஆகியோர் இன்று முதல் அவரவர் வகித்து வரும் பொறுப்புகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ