  • விஜய்க்கு அண்ணாமலை கேட்ட கேள்வி... உடனே செங்கோட்டையன் சொன்ன பதில்!

விஜய்க்கு அண்ணாமலை கேட்ட கேள்வி... உடனே செங்கோட்டையன் சொன்ன பதில்!

TVK Sengottaiyan: தவெக தலைவர் விஜய்க்கு அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியிருந்த நிலையில், அதுகுறித்து செங்கோட்டையன் பேசியதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 17, 2025, 01:45 PM IST
  • ஈரோட்டில் நாளை தவெக கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
  • இதில் விஜய் பங்கேற்க உள்ளார்.
  • இந்த கூட்டம் அதிகம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

Tamilaga Vetri Kazhagam Latest News, Sengottaiyan: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவரது மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சாரத்தை நாளை (டிசம்பர் 18) ஈரோட்டில் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.

இதற்கு முன் பல மாவட்டங்களுக்கு சனிக்கிழமை தோறும் விஜய் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட நிலையில், செப்டம்பர் மாத இறுதியில் கரூரில் நடந்த விஜய் பிரச்சார நிகழ்வில் கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டதன் காரணமாக 41 பேர் உயிரிழந்தனர், நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்தனர். தமிழ்நாட்டு அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த நிகழ்வுக்கு பின் தனது பிரச்சார பயணத்தை விஜய் ஒத்திவைத்திருந்தார்.

அதற்கு பின் காஞ்சிபுரத்தில் தனியார் கல்லூரியில் உள்அரங்கில் வைத்து கடந்த நவ. 23ஆம் தேதி அன்று பிரச்சார கூட்டத்தை நடத்தினார். அதேபோல், கடந்த டிசம்பர் 9ஆம் தேதி அன்று புதுச்சேரியில் உப்பளம் துறைமுக மைதானத்தில் பிரச்சார கூட்டத்தை நடத்தினார். 

TVK Sengottaiyan: ஈரோட்டில் விஜய் கூட்டம்

அந்த வகையில், ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அடுத்த விஜயமங்கலம் சுங்கச்சாவடி அருகே சரளை என்ற இடத்தில் நாளை (டிசம்பர் 18) தமிழக வெற்றிக்கழக தலைவர் விஜய் பங்கேற்கும் மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சார கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கடந்த மாதம் தவெகவில் இணைந்த கையோடு, தற்போது தனது சொந்த மாவட்டத்தில், விஜய்யின் பிரச்சார கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருப்பதால் அரசியல் ரீதியாக இது முக்கியமான கூட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது.

TVK Sengottaiyan: ஈரோடு கூட்டத்திற்கு பாஸ் தேவையில்லை

இந்நிலையில், கூட்டம் நடைபெற இருக்கும் விஜயமங்கலத்தில் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய தவெக மாநில நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன், "ஈரோடு பெருந்துறையில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பிற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. விஜய் பேசும் இடத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பாதுகாப்பு அரண் அமைத்துள்ளோம். காவல்துறை தரப்பில் நிறைவேற்றச் சொன்ன பணிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.  கூட்டத்திற்கு வருபவர்களுக்கு பாஸ், க்யூ ஆர் கோடு ஆகியவை தேவையில்லை" என்றார்.

Sengottaiyan: அண்ணாமலைக்கு கேள்விக்கு பதில்...?

மேலும், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் விஜய் கருத்து தெரிவிக்காதது ஏன்? என பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். அதுமட்டுமின்றி, எல்லாவற்றுக்கும் கம்முன்னு இருக்கக் கூடாது என்றும் பேச வேண்டிய இடத்திலாவது பேச வேண்டும் என்றும் அண்ணாமலை விஜய்க்கு அட்வைஸ் தெரிவித்தார். அண்ணாமலையின் பேச்சு குறித்து செங்கோட்டையனிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர், "அண்ணாமலைக்கோ அல்லது வேறு நபர்களுக்கோ தற்போது பதில் அளிக்க நேரமில்லை. தற்போது நாளை நடைபெறும் நிகழ்ச்சியை நடத்துவதில்தான் ஆயத்தமாக உள்ளோம்" என்றார். 

