MLA பதவியில் இருந்து செங்கோட்டையன் ராஜினாமா... தவெகவில் எப்போது இணைகிறார்?

Sengottaiyan Resigned MLA Posting: அதிமுகவில் நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன் தனது எம்எல்ஏ பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து, அவர் நாளை தவெகவில் இணையலாம் என தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.
#WATCH | Tamil Nadu: Expelled AIADMK leader KA Sengottaiyan tenders his resignation as an MLA to the Assembly Speaker M. Appavu, in Chennai. pic.twitter.com/xlC63rxMH9
— ANI (@ANI) November 26, 2025
