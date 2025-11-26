English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • MLA பதவியில் இருந்து செங்கோட்டையன் ராஜினாமா... தவெகவில் எப்போது இணைகிறார்?

MLA பதவியில் இருந்து செங்கோட்டையன் ராஜினாமா... தவெகவில் எப்போது இணைகிறார்?

Sengottaiyan Resigned MLA Posting: அதிமுகவில் நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன் தனது எம்எல்ஏ பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து, அவர் நாளை தவெகவில் இணையலாம் என தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 26, 2025, 11:57 AM IST

Trending Photos

மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
camera icon11
Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. முக்கிய அறிவிப்பு!
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. முக்கிய அறிவிப்பு!
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
camera icon7
Guru Peyarchi
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
MLA பதவியில் இருந்து செங்கோட்டையன் ராஜினாமா... தவெகவில் எப்போது இணைகிறார்?

Sengottaiyan Resigned MLA Posting: அதிமுகவில் நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன் தனது எம்எல்ஏ பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து, அவர் நாளை தவெகவில் இணையலாம் என தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

  

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

SengottaiyanSengottaiyan ResignedAIADMKTVKtvk vijay

Trending News