EPS-க்கு கெடு விதிக்கவில்லை... அந்தர் பல்டி அடிக்கிறாரா செங்கோட்டையன் - சொல்வது என்ன?

Sengottaiyan: அதிமுக ஒன்றிணைவது குறித்து கட்சி தலைமைக்கு 10 நாட்கள் கெடு விதிக்கவில்லை எனவும் ஊடகங்கள் தான் தவறாக போட்டுவிட்டனர் எனவும் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 23, 2025, 08:44 PM IST

EPS-க்கு கெடு விதிக்கவில்லை... அந்தர் பல்டி அடிக்கிறாரா செங்கோட்டையன் - சொல்வது என்ன?

Sengottaiyan Press Meet In Coimbatore: கோவை விமானம் நிலையத்திற்கு வந்த முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனிடம் செய்தியாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர், அதற்கு அவரும் பதிலளித்தார். அந்த வகையில், அதிமுக ஒன்றிணைப்பு குறித்து கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், 'விரைவில் நல்லது நடக்கும்' என்றார்.

Sengottaiyan: 'கெடு விதிவிக்கவில்லை'

மேலும் இன்று நீங்கள் பங்கேற்க இருக்கும் திருமண நிகழ்ச்சியில் இணைப்பு குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுமா என செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, 'இதுவரை ஏதும் இல்லை. நல்லதே நடக்கும்' என பதிலளித்தார். மேலும், அவரிடம் அதிமுக ஒன்றிணைய பத்து நாள் கெடு விதித்தீர்களே என கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், "நான் பத்து நாள் கெடு விதிக்கவில்லை. பத்து நாட்களில் பேச்சுவார்த்தை துவங்க வேண்டும், ஒரு மாதத்திலோ அல்லது ஒன்றரை மாதத்திலோ முடிவெடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்தேன். ஆனால் ஊடகத்தில் தான் தவறாக போட்டுவிட்டனர்" என பதிலளித்தார்.

தொடர்ந்தது ராணுவ கட்டுப்பாடுடன் இருந்த கட்சி (அதிமுக) இப்போது இப்படி ஆகிவிட்டதே என்ற கேள்விக்கு, 'அது உங்கள் கருத்து' எனவும் பதிலளித்து புறப்பட்டார். 

Sengottaiyan: செங்கோட்டையன் பேசியதும்... இபிஎஸ் நடவடிக்கையும்

கடந்த செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி, ஈரோடு கோபிசெட்டிபாளையத்தில் செங்கோட்டையன் அளித்த பேட்டி அரசியல் தளத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அதில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமை குறித்தும், அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை ஒருங்கிணைப்பது குறித்தும் அவர் பல்வேறு கருத்துகளை தெரிவித்திருந்தார். 

அதில் முக்கியமான ஒன்று, 'நத்தம் விஸ்வநாதன், எஸ்பி வேலுமணி, தங்கமணி, அன்பழகன், சி.வி. சண்முகம் உள்ளிட்ட 6 அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து சென்று எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து, பிரிந்தவர்களை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தோம். அந்த கருத்துகளை ஏற்கும் மனநிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லை' என தெரிவித்திருந்தார். மேலும் மறப்போம், மன்னிப்போம் என செயல்பட்டு வெளியே சென்றவர்களை அரவணைக்க வேண்டும் என்றும் கட்சியில் இருந்து வெளியேறியவர்களை மீண்டும் நாம் கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும என்றும் செங்கோட்டையன் அப்போது பேசியிருந்தார். 

வெளியே சென்றவர்களை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்த்தால்தான் ஆட்சிக் கட்டிலில் ஏற முடியும் என்றும் வெளியே சென்றவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் பணியில் நாங்கள் ஈடுபட தயார் என்றும் செங்கோட்டையன் பேசியிருந்தார். யார் யாரை சேர்க்க வேண்டும் என்பது எடப்பாடி பழனிசாமியின் முடிவு என்றும் செங்கோட்டையன் பேசியிருந்தார். 

10 நாள்களில் ஒரு நல்ல முடிவை அறிவிக்க வேண்டும் என செங்கோட்டையன் கூறியதை தொடர்ந்து, செங்கோட்டையன் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர். அஇஅதிமுக அமைப்புச் செயலாளர் பொறுப்பிலும், ஈரோடு புறநகர் மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்தும் செங்கோட்டையன் விடுவிக்கப்பட்டார். தற்போது சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக செங்கோட்டையன் இருப்பதாலும், அவையில் தனது ஆதரவு எம்எல்ஏ எண்ணிக்கை குறையக் கூடாது என்பதற்காகவும் அவரை அதிமுகவில் இருந்து இபிஎஸ் நீக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

