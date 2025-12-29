English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தவெக கூட்டணி.. பொங்கலுக்கு முன் காத்திருக்கும் சர்ப்ரைஸ் - செங்கோட்டையன் ஓபன் டாக்!

தவெக கூட்டணி.. பொங்கலுக்கு முன் காத்திருக்கும் சர்ப்ரைஸ் - செங்கோட்டையன் ஓபன் டாக்!

Sengottaiyan on TVK alliance: விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டணி குறித்து அக்கட்சி நிர்வாக குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் பேசி இருப்பது அனைவரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 29, 2025, 07:42 AM IST
  • தமிழக வெற்றி கழக தேர்தல் கூட்டணி
  • செங்கோட்டையன் ஓபன் டாக்
  • முழு விவரம்

தவெக கூட்டணி.. பொங்கலுக்கு முன் காத்திருக்கும் சர்ப்ரைஸ் - செங்கோட்டையன் ஓபன் டாக்!

TVK Latest News: தமிழக வெற்றி கழகம் என கட்சியை நடிகர் விஜய் தொடங்கி எதிர்வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை இலக்காக கொண்டு பயணித்து வருகிறார். இதுவரையில் பல்வேறு மக்கள் சந்திப்பு கூட்டங்களை நடித்திய அவர், திமுகதான் எங்களின் ஒற்றை எதிரி என முழக்கமிட்டு வருகிறார். கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரத்திற்கு பின்னர் சற்று அமைதியாக தவெக, தற்போது மீண்டும் அரசியல் களத்தில் பயணிக்க தொடங்கி இருக்கிறது. அக்கட்சியில்
சமீபமாக பல அதிரடியான திருப்பங்களும் நிகழ்ந்து வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

KA Sengottaiyan & Nanjil Sampath: தவெவில் இணைந்த மூத்த தலைவர்கள் 

அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் அக்கட்சியில் இணைந்தார். அவருக்கு அக்கட்சி நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற பதவி வழங்கப்பட்டது. 50 வருட அரசியல் வாழ்க்கையை கொண்ட இவர் அக்கட்சியில் இணைந்தது அனைவரிடமும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. இவரை தொடர்ந்து மூத்த அனுபவம் வாய்ந்த பேச்சாளர் நாஞ்சில் சம்பத் இணைந்தார். அவருக்கு பதவிகள் ஏதும் வழங்கவில்லை என்றாலும் அக்கட்சியின் பேச்சாளராக அதாவது விஜய்க்கு பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார் என தெரிவிக்கப்பட்டது. 

O. Panneerselvam & TTV Dinakaran: தவெக உடன் இணையும் ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் 

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் கூட்டணி விவகாரம் குறித்து அக்கட்சியின் நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கினைப்பாளர் செங்கோட்டையன் பேசி இருக்கிறார். ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் நேற்று (டிசம்பர் 28) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், எங்கள் கட்சியை பற்றி ஒவ்வொரு கட்சி தலைவர்களும் பல்வேறு கருத்து வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்பது மதம், மொழி உள்ளிட்டவைகளுக்கு  அப்பாற்பட்ட இயக்கம் ஆகும். எங்கள் பயணமானது ஏழை, எளிய மக்களை வாழ வைப்பதே. 

2026ல் தவெக தலைவர் விஜய் தான் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைப்பார். அதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க இயலாது. பொங்களுக்கு முன்பாக மாற்று கட்சியினர் பலரும் தவெகவில் இணைய இருக்கின்றனர். அதேபோல் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொது செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தவெக கூட்டணியில் இணைய இருக்கின்றனர் என செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார். 

BJP - ADMK Allaince: ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரனை கண்டுகொள்ளாத பாஜக 

பாஜம மற்றும் அதிமுக கூட்டணியின் முறிவுக்கு பின்னர் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் (NDA) ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொது செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் இடம் பெற்றிருந்தனர். தற்போது 2026 தேர்தலை முன்னிட்டு மீண்டும் பாஜக - அதிமுக கைக்கோர்த்துள்ளது. இதன் காரணமாக ஒபிஎஸ் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் (NDA) இருப்பார்களா இல்லையா என்ற சந்தேகம் நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், இருவரும் தவெக கூட்டணியில் இணைய உள்ளதாக அக்கட்சியின் நிர்வாக தலைமை ஒருங்கினைப்பாளர் செங்கோட்டையன் கூறி இருப்பது அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

மேலும் படிக்க: ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் பங்கேற்போம்: தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர் சங்கம்

மேலும் படிக்க: SIR படிவம் : வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்க தொடங்கியது தேர்தல் ஆணையம்

 

 

KA Sengottaiyan O Panneerselvam TTV Dhinakaran Tvk Alliance vijay

