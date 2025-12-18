'அப்போ எம்ஜிஆரை பார்த்தேன்; இப்போ விஜய்யை காண்கிறேன்' - செங்கோட்டையன் அதிரடி

TVK Sengottaiyan Speech In Erode: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி இன்று ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அருகே உள்ள விஜயமங்கத்தில் இன்று (டிசம்பர் 18) நடைபெற்றது. இதில் விஜய் வழக்கத்தை விட நீண்ட நேரம் உரையாற்றினார். திமுக, பாஜகவை கடுமையாக சாடினார்.
விஜய் உரையாற்றுவதற்கு முன் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் தவெக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், "பெரியார் பிறந்த மண்ணுக்கு வெற்றிக்கழகத்தின் தலைவர் வருகை தந்திருக்கிறார். கடலென கூடியிருக்கிற கூட்டத்தைப் பார்க்கும்போது நாளை தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் என்ற வரலாற்றைப் படைக்கக்கூடிய கூட்டமாக இந்த கூட்டம் இருக்கிறது.
Sengottaiyan Speech In Erode: 'தமிழ்நாட்டை ஆளுப்போவது விஜய் தான்'
ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று பல பேர் கனவு காணுவதாக அனைவரும் கூறினார்கள். ஆனால் தமிழ்நாட்டு மக்களைப் பொறுத்தவரையிலும் நாளை தமிழ்நாட்டை ஆளப்போவது புரட்சித்தளபதி (விஜய்) தான். இதை யாராலும் மாற்றிக் காட்ட முடியாது என்பதை பெரியார் மண்ணில் இன்றைக்கு காணுகின்ற காட்சியில் பார்க்கலாம். தந்தை பெரியார் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல ஏழை, எளிய மக்களுடைய கண்ணீரைத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு நல்ல தலைமை வேண்டும் என்ற மக்களுடைய பல நாள்கள் கனவு இன்று நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது.
Sengottaiyan Speech In Erode: உங்களுக்காக வாழ்பவர்...
கூட்டம் கூடும் கலைந்து போகும். ஆனால் நம்முடைய கூட்டத்தைப் பொறுத்தவரையிலும் எதிர்கால தமிழகத்தை உருவாக்க இருக்கிற வெற்றிக் கழகத்தினுடைய தலைவருடைய வரலாற்றைப் படைப்பதற்கு பெருந்திரளாக இங்கே வருகை தந்திருக்கிறீர்கள். தலைவரைப் பொறுத்தவரையிலும் மனிதநேயமிக்கவர், நல்லவர், வல்லவர், உங்களுக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது.
Sengottaiyan Speech In Erode: அப்போது எம்ஜிஆர், இப்போது விஜய்
ஏனென்று சொன்னால் ஒரு ஆண்டுக்கு 500 கோடி ரூபாய் வருவாய், அதை தேவையில்லை என விட்டுவிட்டு மக்களுக்குப் பணியாற்ற ஒரு தலைவர் வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால், உலக வரலாற்றில் புரட்சித்தலைவரை (எம்ஜிஆர்) பார்த்தேன், இன்றைக்கு புரட்சித்தளபதியை (விஜய்) இன்றைக்கு காண்கிறேன். ஆகவே தான் மக்கள் இங்கே திரண்டிருக்கிறார்கள். என்னைப் பொறுத்தவரையிலும் இது தீர்ப்பளிக்கிற கூட்டம்.
"தலைவர் யாரை விரல் காட்டுகிறோரோ...."#zeetamilnews #TVKVijay #erode #sengottaiyan #roadshow #tamilagavettrikazhagam #tvksengottaiyan #tvkmeeting #event #TVKCampaign #political #tamilnadupolitics pic.twitter.com/Cq4a1bh636
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) December 18, 2025
நீங்கள் திரண்டு வந்தால் நாடே தாங்காது என்பதை காட்டும் வகையில் இங்கே ஆர்ப்பரித்து நின்றுகொண்டிருக்கிறீர்கள். நம்முடைய எதிர்காலம் பிரகாசமாக மாறப்போகிறது. 234 தொகுதிகளிலும் தலைவர் விஜய் யாரை விரல் காட்டுகிறாரோ அவர் தான் தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற வரலாற்றைப் படைக்கிற அளவுக்கு வெற்றியைத் தருவீர்கள்" என்றார்.
TVK: விஜய்க்கு செங்கோல் கொடுத்த செங்கோட்டையன்
மேலும், தவெக தலைவர் விஜய் உரையாற்றும்போது செங்கோட்டையனை குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தார். அதில், "செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்தது கட்சிக்கு மிகப் பெரிய பலம். அவரைப் போல இன்னும் நிறைய பேர் தவெகவில் வந்து சேர இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கும் உரிய அங்கீகாரம் வழங்கப்படும்" என்றார். உரையாற்றி முடித்ததும் விஜய்க்கு செங்கோட்டையன் செங்கோல் கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தவெக தலைவர் விஜய்க்கு, செங்கோல் கொடுத்த செங்கோட்டையன்#zeetamilnews #TVKVijay #erode #sengottaiyan #roadshow #tamilagavettrikazhagam #tvksengottaiyan #tvkmeeting #event #TVKCampaign #political #tamilnadupolitics pic.twitter.com/9OjczwrO3M
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) December 18, 2025
