தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சேந்தமங்கலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சேந்தமங்கலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேந்தமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு தனித்தொகுதியாகும் (ST). இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். இது நாமக்கல் மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாக செயல்படுகிறது.
சேந்தமங்கலம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள சேந்தமங்கலம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான 2026 தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று ஒற்றைக் கட்டமாக நடைபெற்றது. இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மே 4 அன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.
சேந்தமங்கலம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): பி. பூமாலா
அதிமுக (AIADMK): சி. சந்திரசேகரன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பொன்னுமணி சி.
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): பி. சந்திரசேகர்
சேந்தமங்கலம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,32,641
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,14,308
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,18,310
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 23
சேந்தமங்கலம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.43% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சேந்தமங்கலம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றியாளர்: கே.பொன்னுசாமி (திமுக) - 90,681 வாக்குகள்.
இரண்டாம் இடம்: எஸ்.சந்திரன் (அதிமுக) - 80,188 வாக்குகள்.
வாக்கு வித்தியாசம்: 10,493 வாக்குகள்.
சேந்தமங்கலம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சேந்தமங்கலம் தொகுதியில் 82.4% வாக்குகள் பதிவாகின.
நாமக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
