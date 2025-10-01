English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கரூர் சம்பவம்.. உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்றது எப்படி? செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்!

Senthil Balaji explains how he got to the hospital so quickly: கரூர் சம்பவத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி எப்படி உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு வந்தார் என்ற கேள்விக்கு தற்போது பதில் அளித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 1, 2025, 02:54 PM IST

கரூர் சம்பவம்.. உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்றது எப்படி? செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்!

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி சனிக்கிழமை கரூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டு அதில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இச்சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணங்களும் வழங்கப்பட்டன. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த சூழலில், இச்சமப்வம் தொடர்பாக பல கேள்விகளை பலரும் எழுப்பி வருகின்றனர். கரூரில் நடந்த தவெக பிரச்சாரத்திற்கு பின்னர் அரசியல் சதி ஏதேனும் இருக்கிறதா? கூட்டத்தில் செருப்பு எறிந்தது யார்? விஜய்யை பார்க்க வந்தவர்கள் அப்படி ஒரு செயலில் ஏன் ஈடுபட போகிறார்கள். குறிப்பாக சம்பவம் நடந்த உடனே முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி எப்படி மருத்துவமனைக்கு விரைந்தார் என்ற கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டன. 

3 நாட்கள் கழித்து நேற்று வீடியோ வெளியிட்ட விஜய், கருர் கூட்ட நெரிசலில் இறந்தவர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல் என கூறிய அவர், நேரடியாக திமுக அரசை குற்றம்சாட்டினார். இது மேலும் விவாதங்களை கிளப்பி உள்ளன. இந்த நிலையில், இன்று (அக்டோபர் 01) செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, மருத்துவமனைக்கு உடனடியாக விரைந்தது எப்படி என்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விளக்கம் அளித்துள்ளார். 

செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய செந்தில் பாலாஜி, பலரும் உடனேயே எப்படி மருத்துவமனைக்கு வந்தேன் என கேள்வி எழுப்புகின்றன. உண்மையில் சம்பவம் நடந்த அன்று நான் எனது வீட்டில் திமுக கிளை மற்றும் ஒன்றிய நிர்வாகிகளை சந்தித்துவிட்டு, பின்னர் கட்சி அலுவலகத்தில் நிர்வாகிகளுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். இங்கிருந்து அமராவதி மருத்துவமனைக்கு எவ்வளவு தூரம் என்பது உங்களுக்கே தெரியும். இப்படியான ஒரு விபத்து நடந்தது என தெரிந்த உடனேயே அமராவதி மருத்துவமனைக்கு சென்றுவிட்டேன். 

அதற்கான வீடியோ ஆதாரங்களை கூட நான் சமர்ப்பிக்க தயாராக இருக்கிறேன். இப்படி இருக்கம்போது, நான் எப்படி உடனடியாக சென்றேன் என கேள்வி எழுப்பிகிறார்கள் என தெரியவில்லை என அவர் பதில் அளித்தார். 

மேலும் படிக்க: கரூரில் மட்டும் ஏன் நடந்தது - விஜய்யின் கேள்விக்கு செந்தில் பாலாஜி பதில்!

மேலும் படிக்க: கரூர் கூட்டநெரிசல்: ஸ்டாலினுக்கு 12 கேள்விகள்... நயினார் நாகேந்திரன் கிடுக்குப்பிடி!

About the Author
Senthil BalajiKarur StampedevijayTVKMK Stalin

