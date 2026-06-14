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மின்வெட்டுக்கு திமுக காரணமா...? தவெக அரசை கிழித்து தொங்கவிட்ட செந்தில் பாலாஜி

Senthil Balaji : தமிழ்நாட்டில் பல நாள்களாக தொடரும் மின்வெட்டு பிரச்னைக்கு முந்தைய திமுக அரசே காரணம் என தவெக அமைச்சர்கள் குற்றஞ்சாட்டிய நிலையில், அதற்கு முன்னாள் மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உரிய பதிலடி கொடுத்துள்ளார். திமுக ஆட்சியில் செய்யப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்து பட்டியலிட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 14, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:58 PM IST
மின்வெட்டுக்கு திமுக காரணமா...? தவெக அரசை கிழித்து தொங்கவிட்ட செந்தில் பாலாஜி
Image Credit: Image Credits : (L-R) CM Vijay, Minister CTR Nirmalkumar, Senthil Balaji | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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