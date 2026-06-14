/மின்வெட்டுக்கு திமுக காரணமா...? தவெக அரசை கிழித்து தொங்கவிட்ட செந்தில் பாலாஜி

Senthil Balaji Attacks TVK Government : தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று ஒரு மாதக்காலம் நிறைவடைந்திருக்கும் சூழலில், தற்போது மின்வெட்டு பிரச்னை தமிழ்நாடு முழுவதும் எதிரொலிக்கிறது. மின்வெட்டு பிரச்னையை தீர்க்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், மின்சார கட்டமைப்பில் 12 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி இருப்பதாகவும், அதனை சீரமைத்து வருகிறோம் என்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் தற்போது கூறியிருக்கிறார்.
முன்னதாக, தற்போதைய மின்வெட்டு பிரச்னைக்கு முந்தைய திமுக அரசுதான் காரணம் என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். அதிகரித்து வரும் மின்சார பயன்பாட்டை கருத்தில்கொள்ளாமல், தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகளை திமுக அரசு மேற்கொள்ளவில்லை என குற்றஞ்சாட்டினார்.
அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளை நம்பியே கடந்த திமுக ஆட்சி பணியாற்றியிருப்பதே, தவிர கூடுதலாக பணி மேற்கொள்ளவில்லை என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். இந்நிலையில், முந்தைய திமுக அரசின் மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு, முன்னாள் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவரது X தளத்தில் நீண்ட விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். மேலும், தவெக அரசின் மீதான விமர்சனத்தையும் முன்வைத்துள்ளார்.
'மாற்றத்தைத் தருகிறேன்' என்று சொல்லி மக்களை ஏமாற்றி வாக்குகளைப் பெற்ற தவெக அரசு, தனது ஒரு மாத கால ஆட்சியில் வாக்களித்த மக்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தையே தந்திருக்கிறது என்றும்; 6 மணி நேரம், 12 மணி நேரம் மின்வெட்டு என தாங்கமுடியாத துயரத்தில், நள்ளிரவிலும் பொதுமக்கள் நடுத் தெருவிற்கும், சாலைகளுக்கும் வந்து போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் செந்தில் பாலாஜி குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
'சாலை மறியல் இல்லாத இரவுகள் இல்லை' என்ற நிலை, மாநிலத்தின் தலைநகரிலும், மற்ற பகுதிகளிலும், இந்த ஆட்சியின் நிர்வாக அவலத்தை வீதிக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறது என்றும் 'பதவியேற்றவுடன் மாற்றத்தைத் தருவேன்' என்ற பஞ்ச் டயலாக் பேசிய முதலமைச்சர் மௌனமாக இருக்கிறார் என்றும் செந்தில் பாலாஜி சாடி உள்ளார். மின்வெட்டுக்குப் பதிலும் சொல்வதில்லை, பத்திரிகையாளர்களையும் சந்திப்பது இல்லை என முதல்வர் விஜய்யை தாக்கி செந்தில் பாலாஜி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கடந்த 5 ஆண்டுகால திராவிட மாடல் ஆட்சியில் 2 இலட்சம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு வழங்கி தடையில்லா மின்சாரம் கொடுத்தோம்.. நாங்கள் ஆட்சிப் பொறுப்பிற்கு வருவதற்கு முன்பு வருவாய்க்கும், செலவினத்திற்கும் இடையே இருந்த இடைவெளியை 5000 கோடி ரூபாயாகக் குறைத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி..…— V.Senthilbalaji - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@V_Senthilbalaji) June 14, 2026
அதேநேரத்தில், பொறுப்பாக பதில் சொல்ல வேண்டிய மின்துறை அமைச்சரோ தினம் ஒரு Conspiracy theory (சதி கோட்பாடு) எழுதி அதை ஊடகங்களிடம் ஒப்பாரி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தங்கள் நிர்வாகத் திறமையின்மையை மறைக்க “Fake Reels” போடுவது போல், தினமும் திசை திருப்பும் வேலையை மட்டும் செய்கிறார்.
'ஃபியூஸ் கேரியரை திருடுகிறார்கள்' என்று சொல்லி ஒரு சிசிடிவி கேமரா வீடியோவை பதிவிடுகிறார் அமைச்சர்.. பகலில் நடக்கும் திருட்டுக்கு இரவில் எப்படி மின் தடை ஏற்படுகிறது? என்று சாதாரண பாமரனுக்கும் கேள்வி எழும் என்பதை அமைச்சர் யோசிக்கவில்லையா?
ஃபியூஸ் திருடு போனால் மொத்தமாக தானே மின்சாரம் போக வேண்டும்? விட்டுவிட்டு போவது எப்படி? பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்குப் பதில், அமைச்சர் கதை அளக்கிறார். கஷ்டப்படும் மக்கள் காதில் பூ சுத்துகிறார் என செந்தில் பாலாஜி சாடி உள்ளார்.
அடுத்து 'ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் மாயம்' என்றார். காவல்துறையே விசாரித்து அப்படி காணாமல் போன ஹார்ட் டிஸ்குகளில் முக்கியத் தகவல்கள் ஏதும் இல்லை என்று கூறிவிட்டது. ஹார்ட் டிஸ்க் திருட்டுக்கும் மின்தடைக்கும் என்ன சம்பந்தம்? என செந்தில் பாலாஜி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
மூன்றாவதாக 'மின்வாரியப்பணியாளர்கள் சதி செய்கிறார்கள்' என்கிறார். எப்போதும் அர்ப்பணிப்புடன் களத்தில் நிற்கும் தனது பணியாளர்கள் மீதே பழி போட்டார் மக்களும் குழந்தைகளும் துன்பத்தில் இருப்பதை ரசிக்க, மின் துறை பணியாளர்கள் என்ன அவர்களின் தலைவர் போன்றவர்கள் என்று நினைக்கிறாரா அமைச்சர்? தன் கையாலாகத்தனத்தை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட கரன்ட் கட் காரணம் குறித்து இப்படியா கப்சா விடுவது? என அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் திமுக மீது வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு விளக்கம் கொடுத்துள்ளர்.
தவெக ஆட்சியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் மின்வெட்டால் பள்ளிக்கு விடுமுறை விடும் அவலம் தான்... தங்கள் பயிர்கள் தண்ணீர் இன்றி காய்வதால் விவசாயிகள் போராடும் துயரம்தான்... பத்திரிக்கையாளர்களை பார்த்தவுடன் பவர் கட்குறித்து அமைச்சர் சொல்லும் காரணங்கள் எல்லாமே இந்த தவெக அரசு சீரான மின்சாரத்தை அளிக்க முடியாமல் திணருகிறது என்பதுதான்... என செந்தில் பாலாஜி விமர்சனங்களை அடுக்கினார்.
தொடர்ந்து அவரது பதிவில், "ஆனால் எதனால் மின்வெட்டு நடக்கிறது? என்பதுபற்றி அதிகாரிகளை வைத்து அமைச்சரோ, அமைச்சரை வைத்து முதலமைச்சரோ ஒரு ஆய்வுக் கூட்டமாவது நடத்தியிருக்கிறார்களா? இல்லை... எதுவுமே இல்லை! இதுவும் தவெக ஆட்சியில் நடத்துள்ள மாற்றம்தான். ஒரே மாதத்தில் மின்வாரியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள படுமோசமான நிர்வாக தோல்வி இந்த ஆட்சியின் மாற்றம்தான்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திமுக அரசு முந்தைய ஆட்சியில் செய்தது குறித்தும் செந்தில் பாலாஜி குறிப்பிட்டுள்ளார். "தமிழ்நாட்டின் மின் தேவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து வருகிறது என்பது எந்த அரசும் உணர வேண்டிய உண்மை. அதிகரித்து வரும் தேவைக்கு ஏற்ப திறமையாக நிர்வகித்து- மக்களை இன்னலுக்கு உட்படாமல் காப்பது தான் ஆட்சியின் நிர்வாகத் திறமை. அதைத்தான் திமுக அரசு செய்தது" என தெரிவித்துள்ளார்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மின் தேவை அதிகரித்தாலும், திமுக ஆட்சி இருந்தவரை சீரான மின்சாரத்தை பொது மக்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறோம் என செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் அவர், "சென்னையைப் பொருத்தவரை கடந்தாண்டு மின்தேவை 4,663 மெகாவாட் உச்சத்தைத் தொட்டது. 2024ஆம் ஆண்டு 4,769 மெகாவாட் உச்சத்தைத் தொட்டது. அப்படி இருந்தாலும் மின்வெட்டு எங்குமே நடக்கவில்லை. பொதுமக்கள் நள்ளிரவில் கைக் குழந்தைகளுடன், வயதானவர்களுடன், நோயாளிகளுடன் தெருவுக்கு வந்து போராடும் நிலை ஏற்படவில்லை.. அது மட்டுமா?
இந்தியாவிலேயே மிக குறைவான மின்வெட்டு கொண்ட மாநிலம் தமிழ்நாடு. வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையான சேவையை வழங்குகிறது என்று ஒன்றிய அமைச்சரே தமிழ்நாட்டைப் பாராட்டினார்" என அப்பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆகவே, நிர்வாகம் தெரியாமல் மற்றவர்கள் மீது பழி போடுவதற்கே பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பை பயன்படுத்துவதை மின்துறை அமைச்சர் கைவிட்டு, மின்வெட்டு பிரச்சனையை தீர்த்து பொது மக்கள் இரவில் நிம்மதியாக உறங்க, பள்ளிக்கூடங்கள் மூடாமல் இருக்க, விவசாயிகள் வேதனைக் கண்ணீர் வடிக்காமல் இருக்க தவெக அரசு இனியாவது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இன்ஸ்டா இன்ஃப்ளூயன்ஸர்களுக்கு கண்டண்ட் கொடுக்கும் வேலையை செய்யாமல், ரியலாக நிர்வாகம் செய்ய முயலவேண்டும் என விமர்சித்தார்.
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் சொன்னது போல 'பலரை சில காலம் ஏமாற்றலாம்; சிலரைப் பல காலம் ஏமாற்றலாம்; ஆனால், எல்லோரையும் எல்லாக் காலமும் ஏமாற்ற முடியாது' என்பதை மின்வெட்டை தடுப்பது எப்படி எனத் தெரியாமல் தத்தளிக்கும் மின்துறை அமைச்சரும், இப்படியொரு திறமையற்ற அமைச்சரை நியமித்து மக்களை சொல்லொனாத் துயரத்திற்கு ஆளாக்கியிருக்கும் முதலமைச்சரும் 'ரீல்ஸை' மறந்து 'ரியாலிட்டிக்கு' வர வேண்டும் என பதிவை முடித்துள்ளார்.