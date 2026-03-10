நெருக்கடியில் செந்தில் பாலாஜி? சிபிஐ அனுப்பிய சம்மன்? அடுத்து என்ன நடக்கும்?

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணையும் வேகம் எடுத்துள்ளது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக பல்வேறு நபர்களிடம் சிபிஐ விசாரணை செய்து வந்த நிலையில், முதல் முறையாக முன்னாள் அமைச்சரும் மற்றும் திமுக எம்எல்ஏவான செந்தில் பாலாஜியை விசாரிக்க சிபிஐ மனு அளித்துள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் சிபிஐ அனுப்பிய மனுவை பெறவில்லை என்றும், விசாரணைக்கு ஆஜராக மாறுத்து விட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில் செந்தில் பாலாஜி சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராவாரா? மாட்டாரா? என்ற கேள்விகளும் எழுந்து வருகிறது.
CBI had summoned MLA Karur V. Senthil Balaji for his questioning today in Karur stampede case but the summons were neither received by him nor any of his representative at his residence and office. His summon was also emailed to him, but he hasn't given any response: Sources
— ANI (@ANI) March 9, 2026
சிபிஐ விசாரணை
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் கரூரில் விஜயின் பிரசாரக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் காரணமாக 41 பேர் பரிதாபமாக உயிர் இழந்தவர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. மேலும் பலர் படுகாயம் அடைந்த இந்த நிகழ்வை முதலில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரித்து வந்தது. இதை எதிர்த்து விஜய் தரப்பு உச்சநீதிமன்றத்தில் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என்று மனுத்தாக்கல் செய்தது. உடனடியாக தனி நீதிபதியின் கீழ் சிபிஐ விசாரணை இந்த கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தொடங்கியது. சிபிஐ விசாரணை தொடங்கியதில் இருந்து பல்வேறு ஆதாரங்களை சிபிஐ அதிகாரிகள் திரட்டி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
செந்தில் பாலாஜிக்கு சமன்
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு செந்தில் பாலாஜி தான் காரணம் என்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த பலரும் தங்களது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றனர். மாநாட்டிற்கு போதுமான பாதுகாப்பு வழங்கக் கூடாது என்று காவல்துறைக்கு செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் இருந்து அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும், திட்டமிட்டு இந்த கரூர் துயர சம்பவம் நடந்ததாகவும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு செந்தில் பாலாஜி ஆஜராகாதது பல்வேறு கேள்விகளையும் மக்கள் மத்தியில் எழுப்பி உள்ளது. திங்கட்கிழமை ஆஜராகும் படி அவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
சம்மனை வாங்கவில்லை?
சிபிஐ தரப்பிலிருந்து அனுப்பப்பட்டுள்ள சம்மனை செந்தில் பாலாஜியோ, அவர் அலுவலக பணியாளர்களோ வாங்க மறுத்து விட்டதாக சிபிஐ அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். இதனை அடுத்து இந்த சம்மன் செந்தில் பாலாஜிக்கு மின்னஞ்சல் வாயிலாகவும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அதற்கு செந்தில் பாலாஜி தரப்பிலிருந்து எந்த ஒரு பதிலும் அளிக்கப்படவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர் சிபிஐ விசாரணைக்கும் ஆஜராகவும் இல்லை. இதனால் சிபிஐ அதிகாரிகள் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
விஜய் ஆஜர்
இந்த கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக கடந்த ஜனவரி மாதம் விஜய் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகும் படி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து விஜய் நேரில் சென்று தன் தரப்பு விளக்கத்தை அளித்திருந்தார். இதனை தொடர்ந்து இன்று மார்ச் 10ஆம் தேதி மீண்டும் ஆஜராகும் படி விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பட்டது. இருப்பினும் தேர்தல் தொடர்பான வேலைகள் அதிகமாக இருப்பதால் 15 நாட்கள் விஜய் தரப்பிலிருந்து அவகாசம் கேட்கப்பட்டது. விஜயின் கோரிக்கையை ஏற்ற சிபிஐ 15 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் விஜயின் தரப்பில் விசாரணை சென்னையில் மாற்ற முடியுமா என்று கேட்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் டெல்லியில் தான் விசாரணை நடைபெறும் என்றும் சிபிஐ அதிகாரிகள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர். தற்போது செந்தில் பாலாஜி சிபிஐ விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காமல் இருப்பதால் சிபிஐ அதிகாரிகள் அடுத்து என்ன செய்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் மக்கள் மத்தியில் அதிகமாகி உள்ளது.
