English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
கரூரில் வாக்காளர்களை அடைத்து வைக்க திமுக திட்டம்? செந்தில் பாலாஜி பதில்

DMK Senthil Balaji Latest News: சட்டமன்ற தேர்தலின்போது, கரூர் வாக்காளர்களை அடைத்து வைக்க சிறப்பு இடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், திமுக எம்எல்ஏ விளக்கமளித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 22, 2026, 06:00 PM IST
  • தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ல் தேர்தல் நடைபெறுகிறது
  • கரூரில் வாக்காளர்களை அடைத்து வைக்க திட்டம் என எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் குற்றச்சாட்டு
  • இந்த நிலையில், செந்தில் பாலாஜி விளக்கம் அளித்துள்ளார்

Trending Photos

TN Assembly Election Latest News: கரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கரூர் மேற்கு பகுதி கழக செயல்வீரர்கள் கூட்டம் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் கூட்டணிக் கட்சி நிர்வாகிகள் உட்பட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி (Senthil Balaji) பேசினார். அப்போது, கடந்த ஐந்து ஆண்டு திமுக அரசு கரூர் மாவட்டத்திற்கு மட்டும் ரூ. 5,000 கோடி மதிப்புள்ள நலத்திட்ட உதவிகளை செய்துள்ளது. அதை கூறி வாக்கு சேகரிப்போம். கரூரில் இருக்கும் நான்கு தொகுதிகளிலும் பெருவாரியான வாக்குகள் பெற்று அபார வெற்றியை பதிவு செய்வோம். குறிப்பாக கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவோம் என்றார்.

மனித பட்டி புகாருக்கு செந்தில் பாலாஜி பதில் 

இதையடுத்து கரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 100 தேர்தல் பணிமனைகள் (மனிதப்பட்டிகள்) அமைக்கப்பட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் புகார் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த செந்தில் பாலாஜி,  கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 48 வார்டுகள் உள்ளது. அதில் தேர்தல் பணிமனை அமைத்து செயல்பட்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக 9  தேர்தல் பணிமனைகள் நாங்கள் அனுமதி பெற்று அமைத்துள்ளோம். அதில் நிர்வாகிகள் தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக அமைக்கப்பட்டது.

ஆனால், எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் ஊடகங்கள் அதை தவறான (மனித பட்டி) வார்த்தையை பயன்படுத்தி கூறுவது ஏற்கத்தக்கது அல்ல. எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அலுவலகம் அமைத்து பணியமர்த்த ஆட்கள் இல்லாததாலும், தோல்வி பயத்தாலும் தவறான புகார்களை தெரிவிக்கின்றனர். நாங்கள் செய்த திட்டங்களை கூறி வாக்கு சேகரித்து வருகிறோம். அவர்களுக்கு அதை கூறுவதற்கு ஒன்றும் இல்லாததால் இதுபோல் கூறி வருகிறார்கள் என கூறினார்.

திமுக கூட்டணி பலமானது 

தங்களது கூட்டணியில் இருந்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வெளியேறியது குறித்து கேட்டதற்கு, அவரவர்களுக்கு ஒரு கொள்கை உண்டு. எங்களது கூட்டணியில் புதிய கட்சிகள் தேமுதிக, மக்கள் நீதி மையம் உள்ளிட்ட பலமான கூட்டணி கட்சிகளாக இருந்து வருகிறோம். மேலும், கரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அனுமதியின்றி தேர்தல் பணிமனைகள் (மனித பட்டிகள்) அமைக்கப்பட்டதாகவும், அரசு அதிகாரிகள் திமுகவுக்கு ஆதரவாக ஒருதலைபட்சமாக செயல்படுவதாக அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்திருந்தனர். அதிகாரிகள் நேர்மையாகவும், நடுநிலையுடன் செயல்பட்ட காரணத்தால் தான் புகார் வந்தவுடன் விமர்சனத்திற்குரிய இடங்களில் நேரில் சென்று அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் எனவும் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக தேர்தல் விதிமீறகள் நடப்பதாக கரூர் மாவட்ட ஆட்சி அலுவலகத்தில் அதிமுக மற்றும் திமுக தரப்பினர் மாறி மாறி புகார் அளித்த சம்பவம் பெறும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதாவது, முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் எம். ஆர். விஜயபாஸ்கர் கரூர் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் ரவிக்குமாரையும் நேரில் சந்தித்து புகார் மனு ஒன்றை அளித்தார். 

அந்த மனுவில், திமுக எம்எல்ஏ செந்தில் பாலாஜி வாக்காளர்களை அடைத்து வைக்க 100க்கும் மேற்பட்ட மனிதப் பட்டிகளை (சிறப்பு இடங்கள்) தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம். ஆர். விஜயபாஸ்கர் புகாரை புகைப்பட ஆதாரங்களுடன் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அளித்துள்ளார். இந்த நிலையில், இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பான கேள்விக்கு, நாங்கள் செய்த திட்டங்களை கூறி வாக்கு சேகரித்து வருகிறோம். அவர்களுக்கு அதை கூறுவதற்கு ஒன்றும் இல்லாததால் இதுபோல் கூறி வருகிறார்கள் என பதில் அளித்தார். 

கரூர் களம் எப்படி உள்ளது? 

சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் தேதி மற்றும் வாக்குப்பதிவு எண்ணிக்கை நடைபெறும் தேதி அறிவிப்பு வெளியானவுடன் தமிழக தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. 234 தொகுதிகளில், கரூர் தொகுதி மட்டும் அதிக கவனம் ஈர்த்து வருகிறது. அதற்கு முக்கிய காரணம், செந்தில் பாலாஜி மற்றும் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தான். இவர்கள் இருவரும் அங்கு போட்டியிடுவது கிட்டத்தட்ட போட்டியிடுவது உறுதியாகிவிட்டது. இருவரும் நேருக்குநேர் களப்பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில், திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட செந்தில் பாலாஜி, 101757 வாக்குகள் பெற்று அபார வெற்றி பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட எம். ஆர். விஜயபாஸ்கர் 89309 வாக்குகள் பெற்று, 12 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இம்முறை களத்தில் இருவரும் போட்டியிட்டு வேலை பார்த்து வருவதால், இத்தேர்தலும் கடும் போட்டியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Senthil BalajiTN ElectionMR VijayabaskarDMKADMK

Trending News