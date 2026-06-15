/செந்தில் பாலாஜியே காரணம்! டெண்டர் முறைகேடு, லாபி, ரூ.30 லட்சம் வசூல் - அமைச்சர் சிடிஆர் பகீர் குற்றச்சாட்டு

மதுரையில் தமிழ்நாடு அரசின் பொருட்காட்சி 2026-யை தொடங்கி வைத்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் மின்துறை அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார். அப்போது, மின்துறை சீரழிவுக்கு திமுக ஆட்சியில் இந்த துறைக்கு அமைச்சராக இருந்த செந்தில் பாலாஜியே காரணம், பல முறைகேடுகள் நடைபெற்று இருப்பதாகவும், விரைவில் மின்துறையின் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இதுதவிர இன்னும் பல பகீர் குற்றச்சாட்டுகளை செந்தில் பாலாஜி மீது அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் சுமத்தியுள்ளார்.
மதுரையில் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசும்போது, " மின்சாரப் பணிகள் தொடர்பான டெண்டர்கள் நிறுத்தப்படவில்லை. டெண்டர்களின் பாலிசி மற்றும் எஸ்டிமேட் நடைமுறைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மின்சாரத் துறை தொடர்பாக விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும். கடந்த ஆண்டுகளில் எத்தனை துணை மின் நிலையங்கள் (Sub Stations) அமைக்கப்பட்டன, மின்சாரத் துறையில் எவ்வாறு அரசுக்கு இழப்புகள் ஏற்பட்டன என்பன உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களும் வெள்ளை அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்படும்.
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி (Renewable Energy) துறையில் குறிப்பாக சோலார் மற்றும் காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் தமிழகம் பின்தங்கிய நிலைக்கு சென்றுள்ளது. சிலர் மட்டுமே பயன்பெறும் வகையில் லாபி அமைத்து, சோலார் திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க கூட பெருமளவு பணம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த உண்மை.
முந்தைய ஆட்சியில் முதலீட்டாளர்கள் சில புரோக்கர்களை சந்தித்த பிறகே விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்பட்டன. ஒரு மெகாவாட் திட்டத்திற்கு ரூ.25 இலட்சம் முதல் ரூ.30 இலட்சம் வரை வசூலிக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. சோலார் மின் உற்பத்தியில் முதலீடு செய்ய விரும்பியவர்கள் பல புரோக்கர்களை கடந்து செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருந்தது. இந்த முறைகேடுகளை முழுமையாக சீரமைக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். இந்தத் துறை எந்த அளவிற்கு மோசமாக இருந்தது என்பதை மக்களிடம் வெளிப்படையாக எடுத்துரைப்போம்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமார் 70 ஆயிரம் காலிப்பணியிடங்கள் இருந்தபோதும் அவை நிரப்பப்படவில்லை. தேவையான அளவில் துணை மின் நிலையங்களும் உருவாக்கப்படவில்லை. முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டதால் இரண்டு மையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. கடந்த நான்கு வாரங்களில் பல முக்கிய முன்னெடுப்புகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. டிரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதல் மற்றும் எஸ்டிமேட் நடைமுறைகளில் இருந்த முறைகேடுகளை சரிசெய்ய டெண்டர் மற்றும் எஸ்டிமேட் பாலிசிகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. தற்போது அனைத்து விண்ணப்பங்களும் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இனி அனைத்து செயல்முறைகளும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடைபெறும்.
எந்த புரோக்கருக்கும் பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஒரு துறையை மறைமுகமாக மிகவும் மோசமான நிலைக்கு கொண்டு சென்றதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியே முக்கிய காரணம். அந்தத் துறையை மீட்டெடுக்கும் முயற்சிகளை தற்போது மேற்கொண்டு வருகிறோம். தமிழகத்திற்கு எவ்வளவு துணை மின் நிலையங்கள் தேவை, எவ்வளவு மின் உற்பத்தி திறன் தேவை என்பதனை முழுமையாக கணக்கெடுத்து வருகிறோம். 10 முதல் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த உள்கட்டமைப்பு நிலையிலேயே தற்போது பல பகுதிகள் உள்ளன. தமிழக மக்களுக்கு தேவையான மின்சார உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி, மின்சாரத் துறை தொடர்பான விரிவான வெள்ளை அறிக்கையை விரைவில் வெளியிட உள்ளோம்.
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை புரோக்கர்கள் மூலம் மறைமுகமாக கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்ததால் சிறு முதலீட்டாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். இந்த நிலையை சீரமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த சீர்திருத்தங்கள் நிறைவடைந்த பின்னரே முழுமையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். டெண்டர்கள் நிறுத்தப்படவில்லை. டெண்டர் பாலிசி மற்றும் எஸ்டிமேட் நடைமுறைகள் மட்டுமே மாற்றப்பட்டுள்ளன. விரைவில் அனைத்து டெண்டர்களும் வெளிப்படையாக அறிவிக்கப்படும். எங்கும் கமிஷன் என்ற நடைமுறை இருக்காது. மக்களுக்கான அரசு, மக்களுக்கான பணம், மக்களுக்கான நிர்வாகம் என்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு துறையும் சீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
எங்கு தவறு நடந்தது, எங்கு அரசுப் பணம் வீணாக்கப்பட்டது, எவ்வாறு மிச்சப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பன அனைத்தும் வெள்ளை அறிக்கையில் தெளிவாக வெளியிடப்படும். தமிழகத்திற்கு தேவையான துணை மின் நிலையங்கள் மற்றும் மின் தேவைகள் குறித்து முழுமையான கணக்கெடுப்பு நடைபெற்று வருகிறது. சிலரின் தவறான நடவடிக்கைகளால் மின் சுமையை தாங்க முடியாத நிலை உருவாகி சில இடங்களில் மின் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. அவற்றை விரைவாக சரிசெய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
மின்கட்டணம் தொடர்பாக எந்த தவறும் நடைபெறவில்லை. சமூக ஊடகங்களில் பரவிய தவறான தகவல்களுக்கு உரிய விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மக்களின் பணத்தை முறைகேடாக பயன்படுத்தியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். யாரும் தப்பிக்க முடியாது. அனைத்து முறைகேடுகளையும் முறியடித்து, மக்களுக்கான நல்லாட்சியை நீண்ட காலத்திற்கு தொடர்ந்து வழங்கும் வகையில் இந்த அரசு செயல்பட்டு வருகிறது" என அவர் தெரிவித்தார்.