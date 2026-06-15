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செந்தில் பாலாஜியே காரணம்! டெண்டர் முறைகேடு, லாபி, ரூ.30 லட்சம் வசூல் - அமைச்சர் சிடிஆர் பகீர் குற்றச்சாட்டு

மின்துறை சீரழிவுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி காரணம் என குற்றம்சாட்டியுள்ள அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 15, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:58 AM IST
செந்தில் பாலாஜியே காரணம்! டெண்டர் முறைகேடு, லாபி, ரூ.30 லட்சம் வசூல் - அமைச்சர் சிடிஆர் பகீர் குற்றச்சாட்டு
Image Credit: Senthil Balaji Responsible, CTR Nirmalakumars Explosive Allegations

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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