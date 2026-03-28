செந்தில் பாலாஜி vs வேலுமணி கன்பார்ம்! கோவையில் பந்தயம் அடிக்கப்போவது யார்?

Senthil Balaji, SP Velumani : கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார் செந்தில்பாலாஜி. கடந்தமுறை கரூரில் போட்டியிட்டார். முழு விவரம் இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 28, 2026, 04:49 PM IST
  • கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி
  • கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளை கைப்பற்ற திட்டம்
  • அதிமுக மீண்டும் வெற்றி பெறும் என எஸ்பி வேலுமணி தகவல்

Senthil Balaji, SP Velumani : ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடக்கும் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் களம் இப்போது மிக மிக சூடாகியுள்ளது. ஏனென்றால், தமிழ்நாட்டின் ஆளும் கட்சியான திமுக, பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு இடையே இன்று வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. எதிர்பார்த்ததைப்போலவே திமுக மூத்த தலைவர்கள் பெரும்பாலும் கடந்த முறை போட்டியிட்ட தொகுதியிலேயே போட்டியிடுகின்றனர். ஆனால், கொங்கு மண்டல பொறுப்பாளராக பொறுப்பேற்றிருக்கும் செந்தில் பாலாஜி சர்பிரைஸாக தொகுதி மாறியுள்ளார். இம்முறை அவர் கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். 

கோவையில் களமிறங்கிய செந்தில் பாலாஜி 

கரூர் தொகுதியில் கடந்த முறை எம்ஆர் விஜயபாஸ்கருக்கு எதிராக களம் கண்டு வெற்றி பெற்ற செந்தில் பாலாஜி, இம்முறை கோவை மாவட்டம் உள்ளிட்ட கொங்கு மண்டலத்தில் அதிக தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக திமுக தலைமை அவரை கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட வைத்துள்ளது. இதனால், கோவையில் செந்தில் பாலாஜி vs வேலுமணி என்ற மோதல் உருவாகியுள்ளது. யார் தங்களின் கட்சி வேட்பாளர்களை அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வைக்கப்போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. 

செந்தில் பாலாஜி தொகுதி மாறியது ஏன்?

செந்தில்பாலாஜி தொகுதி மாறியதற்கு மிக முக்கியமாக காரணங்கள் இருக்கின்றன. கடந்த முறை கோவை உள்ளிட்ட கொங்குமண்டலத்தில் திமுக படுதோல்வியை சந்ததித்தது. வேலுமணி பொறுப்பில் இருந்த கோவை மாவட்டத்தில் 10 தொகுதிகளையும் அதிமுக கைப்பற்றியது. அதாவது, கோவை தெற்கு தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் வெற்றி பெற்ற வானதி சீனிவாசன் உட்பட. இது திமுகவுக்கு பெரும் சவாலாக மாறியது. இதை மாற்ற நினைத்த திமுக தலைமை, இம்முறை கோவை மண்டல பொறுப்பாளராக செந்தில்பாலாஜி நியமிக்கப்பட்டு, அவருக்கு கோவை உள்ளிட்ட கொங்கு மண்டல அசைன்மென்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

கோவை வெற்றி இலக்கு

இதனை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்ற தன்னுடைய சொந்த தொகுதியான கரூரை விட்டு கோவை மாவட்டத்தில் முகாமிட்டு கடந்த ஓராண்டாக தீவிரமாக களப்பணியாற்றி வந்தார் செந்தில் பாலாஜி. இம்முறை கோவை மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான தொகுதிகளில் திமுகவை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் இருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி. இது குறித்து அண்மையில் பேட்டியளித்த அவர், கோவை மாவட்டத்தை திமுகவின் கோட்டை என வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் நிரூபிப்போம் என அறைகூவல் விடுத்தார். அதேநேரத்தில், அனைத்து தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறுவோம் என கூறாமல், பெரும்பாலான தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் என்றே கூறினார். 

எஸ்பி வேலுமணி சவால்

இதற்கு காரணம், எஸ்பி வேலுமணி. ஏனென்றால், திமுகவுக்கு எப்படி செந்தில் பாலாஜியோ, அதுபோல் அதிமுகவுக்கு அவர். இருவரும் தேர்தல் களத்தில் ஒருவருக்கொருவர் சளைத்தவர்கள் அல்ல. இம்முறையும் தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் எஸ்பி வேலுமணி. இப்போதைக்கு திமுகவின் முக்கிய பிளானே வேலுமணியை தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் முடக்கவிட்டு, கோவையில் உள்ள மற்ற அனைத்து தொகுதிகளிலும் திமுகவை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். இதற்காக கச்சிதமாக காய்களை நகர்த்தி வருகிறார் செந்தில் பாலாஜி. ஆனால், வேலுமணி, தன்னுடைய பொறுப்பில் உள்ள 10 தொகுதிகளையும் கடந்த முறை வெற்றி பெற்றது போலவே இம்முறையும் வெற்றி பெறுவோம் என அறைகூவல் விடுத்துள்ளார்.

சூடான கோவை தேர்தல் களம்  

அதற்கேற்ப, கோவை தொகுதிகளில் வலுவான வேட்பாளர்களையே அதிமுக இறக்கியுள்ளது. திமுகவுக்கும் அவர்களுக்கு போட்டியாக வலுவான வேட்பாளர்களை இறக்கியுள்ளது. மிக முக்கியமாக கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில்பாலாஜி போட்டியிடுவதால் கோவை தேர்தல் களம் சூடாகியுள்ளது. எஸ்பி வேலுமணி, செந்தில் பாலாஜி இருவரும் நேருக்கு நேர் போட்டியிடவில்லையே தவிர, கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளையும் கைப்பற்ற முனைப்பு காட்டி வருவதால், தேர்தல் களம் மிக மிக சூடாக மாறியுள்ளது. தேர்தல் பந்தயத்தில் வெற்றி பெறப்போவது யார்? செந்தில் பாலாஜியா? எஸ்பி வேலுமணியா? என்பதை தெரிந்து கொள்ள மே 4 ஆம் தேதி வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

