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பள்ளி, கல்லூரிகளில் CM விஜய் பிறந்தநாள் விழா.. அரசிடம் விளக்கம் கேட்ட உயர் நீதிமன்றம்

பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் முதல்வர் விஜய் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், கல்வி நிறுவனங்களில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளைத் தடை செய்யும் விதிகளை தமிழக அரசு கண்டிப்பாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அரசு விரிவான பதில் தாக்கல் செய்யவும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 09, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:49 PM IST
பள்ளி, கல்லூரிகளில் CM விஜய் பிறந்தநாள் விழா.. அரசிடம் விளக்கம் கேட்ட உயர் நீதிமன்றம்
Image Credit: File (Ai) | CM Vijay&#039;s Birthday Celebrations in Schools and Colleges- High Court Seeks ExplanationSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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