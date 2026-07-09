/பள்ளி, கல்லூரிகளில் CM விஜய் பிறந்தநாள் விழா.. அரசிடம் விளக்கம் கேட்ட உயர் நீதிமன்றம்

சென்னை: கல்வி நிறுவனங்களில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு நீதிமன்றம் கடும் எச்சரிக்கை. பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் முதல்வர் விஜய்-யின் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டதாக எழுந்த சர்ச்சை தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முக்கியமான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. கல்வி நிறுவனங்கள் அரசியல் சார்பற்ற இடங்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும், மாணவர்களின் கல்வி சூழலை பாதிக்கும் வகையில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படக் கூடாது என்பதையும் நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இந்த வழக்கை திமுகவைச் சேர்ந்த ஒரு கவுன்சிலர் தாக்கல் செய்திருந்தார். அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் அரசியல் தலைவர்களின் பிறந்தநாள் விழாக்கள் மற்றும் அரசியல் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும், அதற்கு எதிராக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், தமிழக அரசு ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள கல்வி நிறுவன விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர்.
கடந்த சில மாதங்களாக தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் முதல்வர் விஜயின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றதாக சமூக வலைத்தளங்களில் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் வெளியாகின. மாணவர்கள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் குறித்து அரசியல் வட்டாரங்களிலும் விவாதம் எழுந்தது.
இதையடுத்து கல்வி நிறுவனங்களின் அரசியல் நடுநிலைத்தன்மையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசு நீதிமன்றத்தில் விரிவான பதிலை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கல்வித்துறை ஏற்கனவே உள்ள வழிகாட்டுதல்களை எப்படி அமல்படுத்துகிறது, சம்பவங்கள் குறித்து என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அரசு விளக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
அரசின் பதிலுக்கு பிறகு வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணை நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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அரசியல் கூட்டங்கள்
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பள்ளி, கல்லூரி வளாகங்களில் நடத்தக் கூடாது
|மாணவர்களின் கட்டாய பங்கேற்பு
|எந்த அரசியல் நிகழ்ச்சியிலும் கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது
|கல்வி நேரம்
|பாடநேரத்தில் கல்வி அல்லாத நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக் கூடாது
|வளாக பயன்பாடு
|அரசியல் பிரசாரத்திற்காக பயன்படுத்த அனுமதி இல்லை
|நிர்வாக பொறுப்பு
|விதிமுறைகள் மீறப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகம் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்