தூயசக்தி-ஆ? ஊழல் சக்தி-ஆ? வரி ஏய்ப்பு புகாரில் சிக்கிய விஜய்.. வழக்கின் பின்னணி மற்றும் கடந்து வந்த பாதை

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கறுப்புப்பணம் பதுக்கியதற்காக அபராதம் விதித்தது சரி என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இன்று (பிப்ரவரி 6, 2026) விஜய் வரி ஏய்ப்பு செய்த வழக்கில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பின்படி, 2015-16 நிதியாண்டில் ரூ.15 கோடி வருமானத்தை மறைத்ததற்காக வருமான வரித்துறை விதித்த ரூ.1.5 கோடி அபராதத்தை எதிர்த்து விஜய் தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. "நான் ஊழல் செய்யவே மாட்டான்" என மேடையில் முழங்கிய விஜய்-க்கு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்த உத்தரவு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகின்றது. விஜய் வரி ஏய்ப்பின் பின்னணியும், அது கடந்து வந்த பாதையும் குறித்து பார்ப்போம்.
அபராதம் சட்டப்படி செல்லும்
வருமானத்தை மறைத்த குற்றத்துக்காக 1.5 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து விஜய் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்து வந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், இன்று நடைபெற்ற விஜய் வரி ஏய்ப்பு வழக்கு விசாரணையில், நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி வழங்கிய தீர்ப்பில், "வருமான வரித்துறை விதித்த அபராதம் சட்டப்படி செல்லும் என்றும், காலக்கெடுவுக்குள் தான் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது" எனக்கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்தார்.
விஜய் வரி ஏய்ப்பு வழக்கின் முழு பின்னணி
இந்த வழக்கு 2015 முதல் தற்போது வரை என சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பல்வேறு கட்டங்களைக் கடந்து வந்துள்ளது.
செப்டம்பர் 2015 அன்று புலி திரைப்படம் வெளியான சமயத்தில், விஜய்யின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது விஜய்க்கு அந்தப் படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் ரூ.4.93 கோடி ரொக்கமாகவும், ரூ.16 கோடி காசோலையாகவும் வழங்கியது கண்டறியப்பட்டது. வருமான வரிசோதனையின்போது விஜய் தரப்பில் ரூ.15 கோடி கூடுதல் வருமானம் ஈட்டியதை ஒப்புக்கொண்டு, அதற்குத் தேவையான வரியைச் செலுத்துவதாக விஜய் தரப்பில் கூறப்பட்டது.
2017 டிசம்பர் மாதம் வருமான வரித்துறை இதற்கான மதிப்பீட்டு ஆணையைப் பிறப்பித்தது. அதேபோல ஜூலை 2019 அன்று முறையாக வருமான வரித் தாக்கல் செய்யும்போது இந்தத் தொகையைக் காட்டவில்லை எனக் கூறி, வருமான வரித்துறை ரூ.1.5 கோடி அபராதம் விதித்து நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
ரூ. 1.5 கோடி அபராதத் தொகையை எதிர்த்து விஜய் வழக்கு
இதனையடுத்து விஜய் தரப்பில் இந்த அபராதத்தை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், "அபராதம் விதிப்பதற்கான காலக்கெடு முடிந்துவிட்டது (Limitation Period), எனவே இந்த அபராதம் செல்லாது" என்று வாதிடப்பட்டது. மேலும் ரசிகர்கள் மன்றத்திற்காக செய்யப்பட்ட செலவுகளுக்கு வரி விலக்கு கோரப்பட்டது. ஆனால் அதை வருமான வரித்துறை ஏற்கவில்லை எனக் கூறப்பட்டு இருந்தது.
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை
இதனையடுத்து 2022-ல் இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், விஜய்க்கு ரூ 1.50 கோடி அபராதம் விதித்த வருமான வரித்துறையின் உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்தது.
தவெக தலைவர் விஜய்யின் மனு தள்ளுபடி
இந்தநிலையில், நீண்ட விசாரணைக்குப் பிறகு, இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம், "வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியது சட்டப்படியான காலக்கெடுவுக்குள் தான் உள்ளது. எனவே விஜய் அந்த ரூ.1.5 கோடி அபராதத்தைச் செலுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விஜய்யின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது. இருப்பினும், இந்த உத்தரவை எதிர்த்து விஜய் தரப்பு 'வருமான வரி மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தை' (ITAT) அணுக நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விஜய் வரி ஏய்ப்பு வழக்கின் சிறப்பம்சங்கள்
2015 'புலி' பட விவகாரத்தில் ₹15 கோடி வருமானத்தை முறையாகக் கணக்கு காட்டாதது தொடர்பான வழக்கு.
வருமான வரித்துறை விதித்த ₹1.5 கோடி அபராதத்தை எதிர்த்து விஜய் தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி.
அபராதம் விதிக்க வரித்துறைக்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது என நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி தீர்ப்பு.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து வரி மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தை அணுக விஜய்க்கு அனுமதி.
