ஜாக்கிரதை! உங்கள் வீட்டில் வயதானவர்கள் இருக்கிறார்களா? பரவும் புதிய காய்ச்சல்!

ஆந்திராவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் Scrub Typhus காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது இந்த நோய் தமிழ்நாட்டிலும் பரவ தொடங்கியுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களில் மட்டும் தமிழகத்தில் 600-க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த காய்ச்சல் அறிகுறிகளுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக திண்டுக்கல், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் இதன் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. இந்த நோய் குறித்தும், அதிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்வது குறித்தும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஸ்க்ரப் டைபஸ் என்றால் என்ன?
இது ஒரு வகையான பாக்டீரியா தொற்றாகும். 'ஓரியன்சியா சுட்சுகாமுஷி' என்ற பாக்டீரியாவால் இது ஏற்படுகிறது. இந்த பாக்டீரியா 'டிக் மைட்ஸ்' எனப்படும் கண்ணுக்கு தெரியாத மிகச்சிறிய உண்ணிகள் மூலம் பரவுகிறது. இந்த உண்ணிகள் எலி, பெருச்சாளி, முயல் போன்ற கொறித்துண்ணும் விலங்குகளின் உடலில் வளரும். புதர் மண்டிக்கிடக்கும் இடங்கள், வயல்வெளிகள், மற்றும் காடுகளில் இந்த உண்ணிகள் அதிகம் காணப்படும். மனிதர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்லும்போது, இந்த உண்ணிகள் அவர்களை கடித்து தொற்றை பரப்புகின்றன. இது மனிதர்களிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு நேரடியாக பரவாது. எனவே, இது கொரோனா போன்ற ஒரு தொற்று நோய் அல்ல.
Scrub typhus cases are rising in Andhra Pradesh. I want to share simple information so people can recognize symptoms early and stay safe.
Scrub typhus is an infection caused by the bacteria ‘Orientia tsutsugamushi’, spread by chigger mites found in bushes, farmlands, grasslands.… pic.twitter.com/jSWXhS1YCE
— Dr. Praneeth (@ThePraneeth9) December 1, 2025
அறிகுறிகள் என்ன?
- உண்ணி கடித்த 10 முதல் 14 நாட்களுக்கு பிறகு அறிகுறிகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும்.
- உண்ணி கடித்த இடத்தில், சிகரெட்டால் சுட்டது போன்ற ஒரு கருப்பு நிற வடு அல்லது புண் தோன்றும். இது அக்குள், இடுப்பு, கழுத்து அல்லது மறைவான இடங்களில் இருக்கலாம்.
- கடுமையான காய்ச்சல் மற்றும் குளிர் நடுக்கம்.
- தாங்க முடியாத தலைவலி மற்றும் உடல் வலி.
- ழுத்து, அக்குள் பகுதிகளில் நெறிகட்டுதல்.
- கண்கள் சிவந்து போதல் மற்றும் வறட்டு இருமல்.
ஆபத்து என்ன?
சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை எடுக்காவிட்டால், இந்த நோய் தீவிரமடைந்து மூளை காய்ச்சல், நிமோனியா, சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் கல்லீரல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உயிரிழப்புக்கும் வழிவகுக்கும். இறப்பு விகிதம் 30% வரை இருக்க வாய்ப்புள்ளது என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். இந்த காய்ச்சலை குணப்படுத்த 'டாக்சிசைக்ளின்' (Doxycycline) மற்றும் 'அசித்ரோமைசின்' (Azithromycin) போன்ற ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள் உள்ளன. காய்ச்சல் வந்தவுடன் மருத்துவரை அணுகினால் 100% குணப்படுத்தலாம். இந்த நோய் வயதானவர்கள், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக உள்ளவர்களுக்கு உடனடி பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது.
தடுப்பு முறைகள்
- வயல்வெளி மற்றும் புதர் நிறைந்த பகுதிகளுக்கு செல்லும்போது முழுக்கை சட்டை மற்றும் காலணிகளை அணிய வேண்டும்.
- வீட்டை சுற்றி குப்பைகள் மற்றும் புதர்கள் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- லிகள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
- காய்ச்சலுடன் உடலில் ஏதேனும் கறுப்பு தழும்பு தென்பட்டால் உடனே மருத்துவரை அணுகவும்.
