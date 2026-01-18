ஆணுறுப்பில் வெட்டு... காதலனை கொன்ற 2 காதலிகள்... இணைபிரியா தோழிகளின் முரட்டு ஸ்கெட்ச்!

Chennai Crime News: சென்னையில் 22 வயதான இளைஞர் ஓட ஓட வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் இந்த கொடூர கொலையை நிகழ்த்த ஸ்கெட்ச் போட்டது இரண்டு பெண்கள் என்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது. இது பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Chennai Crime News: காத்து வாக்குல 2 காதல்
சென்னை பல்லாவரம் அருகே உள்ள திரிசூலம் அம்மன் நகரைச் சேர்ந்தவர், செல்வகுமார் (22). கூலித் தொழிலாளியான இவருக்கு, பச்சையம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த ரீனா (24) என்ற பெண்ணுடன் நெருக்கமான பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றனர். ரீனாவுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி கணவருடன் வாழ்ந்து வருகிறார். கணவர் வேலைக்குச் சென்ற பிறகு, ரீனாவும் செல்வகுமாரும் அடிக்கடி தனிமையில் சந்திப்பதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஆனால், செல்வகுமார் ரீனாவுடன் நிற்கவில்லை. ரீனாவின் நெருங்கிய தோழியான ரஜிதா (25) என்பவருடனும் செல்வகுமாருக்கு நெருங்கிய பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ரீனா, ரஜிதா என இரண்டு பேருமே செல்வகுமாருடன் உறவில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது, ஆனால் ரஜிதா உடன் பழகுவது ரீனாவுக்கோ, ரீனா உடன் பழகுவது ரஜிதாவுக்கோ தெரியாமல் செல்வகுமார் பார்த்துக்கொண்டுள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் இருவருடனும் செல்வகுமார் நெருங்கி பழகுவது ரீனாவுக்குத் தெரியவந்துள்ளது. உடனே இதுகுறித்து செல்வகுமாரிடம் ரீனா கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு செல்வகுமார், "நீங்கள் இரண்டு பேருமே எனக்கு வேண்டும், என் இரண்டு கண்கள்" என சினிமா பாணியில் நீண்ட வசனத்தை பேசியிருக்கிறார்.
Chennai Crime News: விசாரணையில் கிடைத்த அதிர்ச்சி தகவல்
ஆனால் இதற்கு பிறகு நடந்த சம்பவங்கள்தான் சினிமாவையே மிஞ்சி உள்ளது. போலீஸ் விசாரணையில்தான் ரீனாவும், ரஜிதா இவர்களின் உண்மை முகமே வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. ரீனாவும், ரஜிதாவும் சாதாரண பெண்கள் இல்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் இளைஞர்களைக் கவர்ந்து, அவர்களுடன் உல்லாசமாக இருந்து, அதை வைத்து மிரட்டிப் பணம் பறிக்கும் 'ஹனி டிராப்' கும்பலாக இருவரும் செயல்பட்டுள்ளனர் என தெரியவந்துள்ளது. செல்வகுமாரிடமும் பணத்திற்காகவே இருவரும் பழகியுள்ளனர், ஆனால் இது செல்வகுமாருக்கு ஆரம்பத்தில் தெரியவில்லை. ஒருகட்டத்தில் செல்வகுமாருக்கு சந்தேகம் வரவே, பணம் கொடுப்பதில் பிரச்சனை செய்துள்ளார்.
Chennai Crime News: இணைபிரியா தோழிகளின் ஸ்கெட்ச்
இனி தங்களுக்கு செல்வகுமாரால் பயனில்லை என புரிந்துகொண்ட இருவரும், அவரை கொலை செய்தால்தான் நிம்மதியாக வாழ முடியும் என முடிவெடுத்துள்ளனர். இதற்காக தோழிகள் இருவரும், ஸ்கெட்ச் போட்டு கடந்த புதன்கிழமை இரவு, செல்வகுமாருக்கு போன் செய்து, பழைய பல்லாவரம் சுபம் நகர் பூங்காவுக்கு 'ஜாலியா பேசலாம்' என ஆசை வார்த்தை கூறி ஒருவர் அழைத்துள்ளார். இதை நம்பிச் சென்ற செல்வகுமாருக்கு அங்கே பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ரீனாவும் ரஜிதாவும், ஏற்கனவே தயார் நிலையில் வைத்திருந்த 4 ஆண் நண்பர்களுடன் அங்கு நின்று கொண்டிருந்தனர்.
Chennai Crime News: ரீனா போட்ட நாடகம்
கண் இமைக்கும் நேரத்தில் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாள், கத்தி போன்ற ஆயுதங்களால் அந்த கும்பல் செல்வகுமாரைச் சரமாரியாக வெட்டியது. குறிப்பாக தலை, முகம் மற்றும் ஆணுறுப்புப் பகுதியில் வெறித்தனமாகத் தாக்கி உள்ளனர். அந்த கும்பல் அவரை தாக்கிவிட்டு தப்பியோடினர். இந்த கொலை ஏதோ வழிப்பறிக் கொள்ளை போலத் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக, அந்த இடத்திலேயே ரீனா மயங்கி விழுந்தது போல ஒரு நாடகத்தையும் அரங்கேற்றி உள்ளார். உயிருக்குப் போராடிய செல்வகுமார், ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
Chennai Crime News: மூவர் கைது, மூவர் தலைமறைவு
போலீசாரின் விசாரணையில்தான் ரீனா, ரஜிதா ஆகிய இரண்டு தோழிகளும் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டனர். இவர்களுக்கு உதவியாக இருந்த ஒரு 17 வயது சிறுவனையும் போலீசார் கைது செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள 3 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
