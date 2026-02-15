பிப்ரவரி 17-ம் தேதி முதல் டாஸ்மாக் கடைகள் இயங்காது? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

வரும் பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மார்க் கடைகள் மூடப்பட உள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் தீயாய் பரவி வருகின்றன. இந்த செய்தி மது பிரியர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இது உண்மையான தகவலா? அல்லது வதந்தியா என்றும் குழம்பி போய் உள்ளனர். இந்த குழப்பத்திற்கு காரணம் டாஸ்மார்க் ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்த போராட்டம் தான். பிப்ரவரி மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே பணி நிரந்தரம் மற்றும் ஊதிய உயர்வு கோரி டாஸ்மார்க் ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் பிப்ரவரி 11ம் தேதி முதல் கால வரையற்ற போராட்டத்தை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
ஏன் இந்த போராட்டம்?
டாஸ்மார்க் ஊழியர்கள் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதலே பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். அதில் கடந்த 23 ஆண்டுகளாக தொகுப்பு ஊதியத்தில் பணியாற்றிய வரும் ஊழியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், குறைந்த சம்பளத்தில் வேலை செய்யும் ஊழியர்களுக்கு முறையான ஊதியம் வழங்க வேண்டும், ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுதியும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். சி.ஐ.டி.யு, ஏ.ஐ.டி.யூ.சி, பாட்டாளி தொழிற்சங்கம், விடுதலை சிறுத்தைகள் தொழிற்சங்கம் உள்ளிட்ட முக்கிய சங்கங்கள் இணைந்து இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளன.
ஊழியர்களின் முடிவு!
பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கியதில் இருந்து பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்திய தமிழக அரசு டாஸ்மாக் ஊழியர்களுடன், அரசு எந்த ஒரு பேச்சு வார்த்தையும் நடத்தவில்லை என்று தொழில் சங்க நிர்வாகிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். இதன் காரணமாக வேறு வழியில்லாமல் டாஸ்மார்க் கடைகளை மூடப் போவதாக தெரிவித்துள்ளனர். நாளைக்கு பிப்ரவரி 16ம் தேதி இரவு 10 மணிக்கு கடைகளை அடைத்த பிறகு, சாவிகளை டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்க டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதன் பிறகு பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி காலை முதல் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் யாரும் பணிக்கு வர மாட்டோம் என்றும் எங்களது கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றும் வரை இந்த போராட்டம் தொடரும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதிமுக ஆதரவு தருமா?
இந்த வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் அதிமுகவின் அண்ணா தொழிற்சங்கம் பங்கேற்குமா என்பது இன்னும் முடிவாகவில்லை. இதுகுறித்து தலைமையிடம் ஆலோசித்து முடிவு செய்யப்படும் என்று அதன் மாநில செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார். ஒருவேளை அவர்களும் இணைந்தால், போராட்டம் மேலும் வலுவடையும். தமிழ்நாட்டில் தற்போது 4,749 டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. இவற்றில் சுமார் 23,000 ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டால், மது விற்பனை முற்றிலுமாக முடங்கும் அபாயம் உள்ளது. அரசு உடனடியாக தலையிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்துமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
