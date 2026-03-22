மது பிரியர்களுக்கு ஷாக்? டாஸ்மாக் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு!

தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டல்களை தொடர்ந்து டாஸ்மாக் நிர்வாகம், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கடைகளுக்கும் முக்கியமான சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 22, 2026, 10:50 AM IST
தமிழகம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் வரும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. தற்போது தேர்தல் நடத்தை விதிகள் மாநிலம் முழுவதும் தீவிரமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் பொதுமக்கள் பலரும் பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், தேர்தலில் வாக்காளர்களை கவர்வதற்காக அரசியல் கட்சிகள் பணப்பட்டுவாடா மற்றும் பரிசு பொருட்கள் வழங்குவதை தடுக்கும் வகையில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளையும் தேர்தல் ஆணையம் விதித்துள்ளது. இதற்காக தனியாக பறக்கும் படையினரை அமைத்து தீவிரமான வாகன சோதனைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதற்கிடையில், வாக்காளர்களுக்கு மது பாட்டில்கள் விநியோகிப்பதை தடுக்கும் வகையில் டாஸ்மாக் கடைகளிலும் பல்வேறு அதிரடி சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தேர்தலை நேர்மையாக நடத்துவதற்காக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இதுபோன்ற அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வருகிறது. 

டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு உத்தரவு

தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டல்களை தொடர்ந்து டாஸ்மாக் நிர்வாகம், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கடைகளுக்கும் முக்கியமான சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது. அதன்படி தமிழகத்தில் உள்ள 4,800க்கும் அதிகமான டாஸ்மாக் கடைகளும் தங்களது தினசரி விற்பனை மற்றும் இருப்பு குறித்த முழுமையான அறிக்கையை தினமும் தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பலரும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். 

தமிழகத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரங்களின் போதும், வாக்குப்பதிவுக்கு முந்தைய நாட்களிலும் அரசியல் கட்சிகளின் சார்பில் தொண்டர்களுக்கும் வாக்காளர்களுக்கும் மதுபானம் விநியோகிக்கப்படுவது வழக்கமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. சட்டப்படி இது குற்றம் என்றாலும், மறைமுகமாக இது போன்ற நடவடிக்கைகள் நீண்ட ஆண்டுகளாக இருந்து வருகின்றன. இந்த முறை இதை முற்றிலுமாக ஒழிப்பதற்காக தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமான கண்காணிப்பில் இறங்கியுள்ளது.

விற்பனை அதிகரித்தால் விசாரணை

தினசரி விற்பனை மற்றும் இருப்புகள் கண்காணிக்கப்பட உள்ள நிலையில், ஏதேனும் ஒரு டாஸ்மாக்கில் திடீரென 30 சதவீதத்திற்கு அதிகமாக விற்பனை அதிகரித்தால், அந்த கடையில் தீவிரமான சோதனைகள் நடத்தப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் எச்சரித்துள்ளது. மொத்தமாக யாராவது மது பாட்டில்களை வாங்கி பதுக்குகிறார்களா என்பதை அறியவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதேனும் உள்ளூர் விசேஷங்களுக்காக விற்பனை அதிகரித்தாலும், அது 30 சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்காது; எனவே தான் தேர்தல் ஆணையம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. இதனை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளிலும் 50 சதவீதத்திற்கு அதிகமாக மதுபானங்களை இருப்பில் வைக்க கூடாது என்றும் தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. 

கண்காணிப்பு கேமரா மற்றும் பில்லிங்

சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அனைத்தையும் கணக்கில் கொண்டு வருவதற்காக டிஜிட்டல் பில்லிங் முறை அனைத்து கடைகளிலும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஒவ்வொரு கடைகளிலும் தினசரி எவ்வளவு மதுபானங்கள் விற்கப்படுகின்றன, இருப்புகள் எவ்வளவு உள்ளன என்பதை உடனடியாக அதிகாரிகளால் கண்காணிக்க முடியும். ஏதேனும் பதுக்கல் அல்லது கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்யும்போது எளிதாக கண்டுபிடித்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க முடியும். 

மேலும், டாஸ்மாக் கடைகள் மட்டுமின்றி மதுபானங்களை ஏற்றி செல்லும் அனைத்து லாரிகளிலும் ஜி.பி.எஸ் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு, அவை சரியாக வேலை செய்வதை உறுதி செய்ய மாவட்ட அதிகாரிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. சட்டவிரோதமான முறையில் பார்களுக்கு அதிக அளவில் மதுபானங்கள் சப்ளை செய்யப்படுவதை தடுக்கும் வகையில், அனைத்து மதுபான கடைகளிலும், பார்களிலும் 24 மணி நேரமும் செயல்படக்கூடிய சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்களும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 

தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த அதிரடி கட்டுப்பாடுகளால், இந்த முறை தேர்தலில் கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பதும், வாக்காளர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுவதும் தடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த நடவடிக்கையால் அரசியல் கட்சியினர் குழப்பத்தில் உள்ளனர். இந்த விதிகளை மீறி செயல்படும் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் மீது சட்டரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் எச்சரித்துள்ளது. 

பொதுமக்களுக்கு உள்ள கட்டுப்பாடுகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளதால் பொதுமக்களும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ரூபாய் 50 ஆயிரத்திற்கு மேல் ரொக்கமாக கொண்டு சென்றால், அதற்கான முறையான ஆவணங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் தேர்தல் ஆணையம் அதனை பறிமுதல் செய்யும். மேலும், அதிக அளவில் நகைகளோ, பரிசு பொருட்களையோ, பட்டுப்புடவைகளையோ கொண்டு சென்றாலும், பறக்கும் படையினர் அவற்றை பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். தேவைப்பட்டால் கொண்டு செல்பவர்கள் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கையும் பாயும். எனவே, தேர்தல் முடியும் வரை இந்த தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மனதில் வைத்து பொதுமக்கள் செயல்படுவது நல்லது.

