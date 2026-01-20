தேர்தலுக்கு முன்பு கட்சி மாறுகிறாரா செங்கோட்டையன்? அவரே சொன்ன பதில்!

அதிமுக ஆட்சியில் அமைச்சராகவும், கட்சியில் நீண்ட ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த செங்கோட்டையன் எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்று குரல் கொடுத்ததற்காக அவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். இதனை தொடர்ந்து சிறிது நாட்கள் அமைதியாக இருந்த செங்கோட்டையன், அதன்பிறகு தனது ஆதரவாளர்களுடன் இணைந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். உடனடியாக அவருக்கு மாநில நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியும் வழங்கப்பட்டது. ஈரோடு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியை வளர்க்கும் பணியில் செங்கோட்டையன் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் ஒரு சீனியர் அரசியல்வாதி இல்லை என்ற குறையை செங்கோட்டையன் தீர்த்துள்ளார் என்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் தெரிவித்து வந்தனர்.
ஈரோட்டில் மாநாடு
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தவுடன் ஈரோட்டில் பிரம்மாண்டமான மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்தார் செங்கோட்டையன். இதற்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற மாநாட்டிற்கும், இந்த மாநாட்டிற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருந்தது. முற்றிலும் கட்டுக்கோப்பாகவும், சிறப்பான முறையிலும் இந்த மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் விஜய் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாகவும் பேசி இருந்தார். இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியில் செங்கோட்டையனிற்கு மரியாதை வழங்கப்படவில்லை என்றும், இதனால் அவர் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும், விரைவில் வேறு கட்சியில் இணைய உள்ளார் என்றும் கடந்த சில நாட்களாக செய்திகள் வெளியாகி பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தியது.
செங்கோட்டையின் விளக்கம்
இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் தனது எக்ஸ் தளத்தில் செங்கோட்டையன் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "புரட்சித்தலைவர், புரட்சித்தலைவி அம்மாவின் வழியில் வந்தவன் நான். சோதனை ஏற்பட்ட போது என்னை கரம் பிடித்து அரசியலில் ஒரு வரலாறு படைகின்ற அளவிற்கு இன்று என்னை உருவாக்கியிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் தளபதி அவர்கள் என்றும் என் நெஞ்சத்தில் நீங்கா இடம் பெற்றவர். அவர் 2026 இல் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஆகும் வரை நாங்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து மக்கள் செல்வாக்கோடு அவரை ஆட்சி கட்டிலில் அமர வைப்போம்.
அவருடைய தியாகத்தையும், மனித நேயத்தையும் எவராலும் ஒப்பிட இயலாது. மக்கள் நெஞ்சங்களில் நிறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். எங்கள் வாழ்வும், தமிழகத்தின் எதிர்காலமும், அவருடைய தலைமையில் அமையப் போகின்றது. அதற்காகத்தான் நாங்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக பணியாற்றி வருகிறோம். நாளிதழில் உண்மைக்கு மாறான செய்தி வெளியாகி இருப்பது வேதனை அளிக்கிறது. நடு நிலை என்று சொல்லிக்கொண்டு இதுபோன்ற தவறான செய்திகளை வெளியிடுவது பத்திரிகை தர்மத்திற்கு உகந்ததல்ல. இந்த செய்தியை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்" என்று செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
— K.A Sengottaiyan (@KASengottaiyan) January 20, 2026
