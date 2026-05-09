ADMK Update: இரண்டாக உடையும் அதிமுக? 30 எம்எல்ஏ-க்கள் தவெக பக்கம்?

தமிழகத்தில் கடந்த ஒரு வார காலமாக அரசியல் சூழ்நிலை மொத்தமாக மாறி வருகிறது. சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது முதல் தேர்தலிலேயே 108 இடங்களில் அபார வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகியவை பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளன. இருப்பினும், 234 இடங்களை கொண்ட தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான 118 என்ற மேஜிக் நம்பரை அடைய, தவெக-விற்கு இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. இதனால் காங்கிரஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவை விஜய் கேட்டிருந்தார்; அவர்களும் தவெக-வுக்கு தங்களது ஆதரவை அளிப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளனர். இதற்கிடையில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாகத் தவெக ஆட்சியமைப்பதை தடுக்க, திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின.
திமுக - அதிமுக கூட்டணியா?
திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி வைக்க போகின்றன என்ற செய்தி வெளியானதை தொடர்ந்து அரசியல் களம் சூடுபிடித்தது. இதனிடையே, அதிமுக தலைமை தனது கட்சி எம்.எல்.ஏ-க்களை புதுச்சேரியில் உள்ள ஒரு தனியார் விடுதியில் தங்க வைத்தது. அங்கு சென்ற அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, எம்.எல்.ஏ-க்களுடன் நேரில் தீவிர பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அதன்பிறகு, தவெக-வை ஆட்சியமைக்க விடாமல் தடுக்க, இரண்டு திராவிட கட்சிகளும் இணைகின்றன என்றும், அதிமுக தலைமையில் அமையும் அரசுக்கு திமுக வெளியிலிருந்து ஆதரவு அளிக்கும் என்றும் பல்வேறு வதந்திகள் வெளியாகின. இது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், இந்த செய்திகள் ஊடகங்களிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் தொடர்ந்து விவாதிக்கப்பட்டு வந்தன.
எடப்பாடி பழனிசாமியின் அதிரடி அறிக்கை
இந்த சலசலப்புகளுக்கு மத்தியில், எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு முக்கிய அறிக்கையை வெளியிட்டார். அதில், "சட்டமன்றப் பேரவை தேர்தலில் பல்வேறு கட்சிகள் சார்பில் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர். தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த அறிக்கையின் மூலம், அதிமுக ஆட்சியமைக்க போவதில்லை என்பதும் திமுகவுடன் கூட்டணி இல்லை என்பதும் உறுதியானது. அதேவேளையில், தனிப்பெரும் கட்சியாக உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற பெயரை குறிப்பிடாமலேயே இபிஎஸ் வாழ்த்து தெரிவித்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இரண்டாக உடைகிறதா அதிமுக?
இந்த களேபரங்களுக்கு நடுவே, புதுச்சேரியில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்களில் ஒரு பிரிவினர், தற்போது சென்னை திரும்பி தனியாக ஒரு கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளதாக வெளியாகும் செய்திகள் அதிமுக தலைமைக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அதிமுக மூத்த தலைவர் சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் 30-க்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏ-க்கள் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ-க்கள் அனைவரும் கூண்டோடு விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தங்களது ஆதரவை தெரிவிக்க உள்ளார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஒரு கட்சியில் உள்ள மொத்த எம்.எல்.ஏ-க்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு எம்.எல்.ஏ-க்கள் கூண்டோடு மற்றொரு கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் பட்சத்தில், அவர்கள் மீது கட்சி தாவல் தடைச் சட்டம் பாயாது.
தற்போதைய நிலவரப்படி அதிமுக வசம் 47 எம்.எல்.ஏ-க்கள் உள்ளனர். அதில் 32-க்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏ-க்கள் தவெக-வுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தால் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் செல்லுபடியாகாது என்பதால், அவர்கள் பதவியிழக்க மாட்டார்கள். இந்த சட்ட விதியை பயன்படுத்திதான் தற்போது திரைமறைவில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான எந்த ஒரு தகவலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை. தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் எதிர்பாராத திருப்பங்களை சந்தித்து வருவதால், அடுத்த சில நாட்களுக்கு பரபரப்பிற்கு பஞ்சம் இருக்காது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. 2026 தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தனிப்பெரும் கட்சி எது?
நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) தனது முதல் தேர்தலிலேயே 108 இடங்களில் அபார வெற்றி பெற்றுத் தமிழகத்தின் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.
2. தமிழகத்தில் எந்தக் கட்சி ஆட்சி அமைக்க உள்ளது?
எந்தக் கட்சிக்கும் 118 என்ற பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் தொங்கு சட்டமன்றம் அமைந்துள்ளது. தனிப்பெரும் கட்சியாக உள்ள தவெக, காங்கிரஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. திமுக - அதிமுக கூட்டணி வைக்கப் போவதாக வந்த செய்திகள் உண்மையா?
தவெக ஆட்சியமைப்பதைத் தடுக்க திமுகவும் அதிமுகவும் இணைந்து கூட்டணி அரசு அமைக்கப் போவதாக வதந்திகள் பரவின. ஆனால், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்ட அறிக்கை மூலம் இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
4. எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்ட அறிக்கையில் என்ன கூறியிருந்தார்?
"தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதன் மூலம் அதிமுக ஆட்சியமைக்காது என்பதும், திமுகவுடன் கூட்டணி இல்லை என்பதும் உறுதியாகியுள்ளது.