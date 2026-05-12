விஜய்க்கு ஆதரவு பேச்சு! அமமுக எம்எல்ஏ நீக்கம் - தினகரன் அதிரடி நடவடிக்கை!

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு.S.காமராஜ் , கட்சியின் நிலைப்பாட்டினை மீறி இன்று சட்டமன்றத்தில் தன்னிச்சையாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்குத் தனது ஆதரவை தெரிவித்திருப்பது முரணானது - தினகரன்!

Written by - RK Spark | Last Updated : May 12, 2026, 03:14 PM IST
  • எம்.எல்.ஏ. காமராஜ் அதிரடி நீக்கம்.
  • தவெக அரசுக்கு ஆதரவு..
  • டிடிவி தினகரன் நடவடிக்கை!

தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கூட்டணி கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்கள் தங்களது ஆதரவை வழங்கியுள்ளனர். தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிட்டு 108 இடங்களை வென்ற நிலையில், கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் விஜய் தற்போது முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்ந்துள்ளார். அதனை தொடர்ந்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக சட்டமன்றம் கூடியுள்ள நிலையில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஒரே எம்.எல்.ஏ.-வான காமராஜ், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தனது முழு ஆதரவை தெரிவிப்பதாக சட்டமன்றத்தில் அறிவித்துள்ளார். இது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

திடீர் ஆதரவு

அதிமுகவில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி பூசல் காரணமாக, எஸ்.பி. வேலுமணி மற்றும் சி.வி. சண்முகம் ஆகியோர் தங்களது ஆதரவாளர்களுடன் முதல்வர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக சமீபத்தில் அறிவித்தனர். இந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து அதிமுக மீள்வதற்குள், மன்னார்குடி தொகுதியில் அமமுக சார்பாக குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ. காமராஜ், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பதாக சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தார். அவர் பேசும்போது, "தமிழக இளைஞர்கள் முதலமைச்சர் விஜய் மீது முழுமையான நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர். இளைஞர்களை போலவே நானும் அவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டுள்ளேன். அதனால் தவெக அரசுக்கு முழு ஆதரவை வழங்க முடிவு செய்துள்ளேன்," என்று தெரிவித்தார்.

பதவியேற்பதற்கு முன் நடந்த சர்ச்சை

முன்னதாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பெரும்பான்மைக்கு தேவையான எம்.எல்.ஏ.க்களின் ஆதரவு இல்லாதபோது, எம்.எல்.ஏ. காமராஜ் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பதாக அவர் அளித்த கடிதம் ஒன்று வைரலானது. ஆனால், உடனடியாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் அது ஒரு போலி கடிதம் என்று குற்றம் சாட்டியிருந்தார். விஜய் ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியபோது, அவர் சமர்ப்பித்த ஆதரவு கடிதங்களில் காமராஜின் கடிதமும் இடம்பெற்றிருந்தது. இந்நிலையில் டிடிவி தினகரன் உடனடியாக ஆளுநரை சந்தித்து, அது ஒரு போலி கடிதம் என்றும், இதனை முறையாக விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் புகார் அளித்திருந்தார். இந்த சர்ச்சைக்கு மத்தியில், தற்போது சட்டமன்றத்தில் வெளிப்படையாகவே "தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிக்கிறேன்" என்று காமராஜ் பேசியிருப்பது மீண்டும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. 

இதற்கு டிடிவி தினகரன் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்கள் என்று கேள்வி எழுந்த நிலையில், டிடிவி தினகரன் எம்.எல்.ஏ. காமராஜை கட்சியிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

டிடிவி தினகரன் அறிக்கை

எம்.எல்.ஏ. காமராஜ் நீக்கம் தொடர்பாக டிடிவி தினகரன் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், "அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. S. காமராஜ் அவர்கள், கட்சியின் நிலைப்பாட்டினை மீறி இன்று சட்டமன்றத்தில் தன்னிச்சையாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தனது ஆதரவை தெரிவித்திருப்பது கட்சியின் குறிக்கோள்களுக்கும், கோட்பாடுகளுக்கும் முரணானது.

திரு. S. காமராஜ் அவர்களின் இன்றைய செயல்பாடு, அவரின் வெற்றிக்காக பாடுபட்ட அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கும், அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து வாக்களித்த மன்னார்குடி சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காள பெருமக்களுக்கும் இழைத்திருக்கும் மிகப்பெரிய துரோகம் ஆகும்.

ஆகவே, கழகத்தின் கொள்கை, கோட்பாடுகளுக்கும் குறிக்கோள்களுக்கும் முரணான வகையில் செயல்பட்டதாலும், கழகத்தின் கண்ணியத்திற்கு மாசு ஏற்படும் வகையில் நடந்து கொண்டதாலும், கழகக் கட்டுப்பாட்டை மீறி கழகத்திற்குக் களங்கமும் அவப்பெயரும் உண்டாகும் விதத்தில் செயல்பட்ட காரணத்தினாலும், திரு. S. காமராஜ் அவர்கள் கழகத்தின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பு உட்பட அனைத்துப் பொறுப்புகளிலிருந்தும் இன்று முதல் நீக்கி வைக்கப்படுகிறார் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்." இவ்வாறு டிடிவி தினகரன் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

 

நிகழ்வு விவரங்கள்
எம்.எல்.ஏ. காமராஜ் அமமுகவின் ஒரே எம்.எல்.ஏ - தவெக அரசுக்கு ஆதரவு.
டிடிவி தினகரன் காமராஜ் பெயரில் தவெக ஆளுநரிடம் அளித்த ஆதரவு கடிதம் போலியானது என்று புகார் அளித்தார். 
ஆதாரமாக வெளியான வீடியோ காமராஜ் தனது சுயவிருப்பத்துடன் ஆதரவு கடிதம் எழுதுவது போன்ற வீடியோவைத் தவெக வெளியிட்டது.  
அதிரடி நடவடிக்கை தவெக-விற்கு ஆதரவளித்ததால், காமராஜை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து அமமுக நீக்கியது. 
தவெக அரசின் நிலை பல்வேறு சிறு கட்சிகள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.-க்களின் ஆதரவால் முதலமைச்சர் விஜய்யின் கை சட்டசபையில் ஓங்கியுள்ளது.
