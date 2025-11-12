டாஸ்மாக்கில் கூடுதல் 10 ரூபாய் வாங்கினால்... ரூ.5000 அபராதம் விதித்த நீதிமன்றம்!

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில், மதுபானங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட, பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிப்பதாகப் பல ஆண்டுகளாக புகார்கள் எழுந்து வரும் நிலையில், இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக சென்னை நுகர்வோர் நீதிமன்றம் ஒரு முக்கிய தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. மது பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலித்த விற்பனையாளர், வாடிக்கையாளருக்கு 5,000 ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.
நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
சென்னை, செம்பியம் பகுதியை சேர்ந்த தேவராஜன் என்பவர், மாதவரத்தில் உள்ள ஒரு டாஸ்மாக் கடையில் மதுபானம் வாங்கியுள்ளார். அப்போது, கடை விற்பனையாளர், பாட்டிலின் விலையை விட 10 ரூபாய் கூடுதலாக அவரிடம் வசூலித்துள்ளார். இதனால், மன உளைச்சலுக்கு ஆளான தேவராஜன், இது ஒரு நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறை எனக் கூறி, தனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கக் கோரி, சென்னை நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தார்.
நீதிமன்றத்தின் அதிரடி தீர்ப்பு
இந்த வழக்கை விசாரித்த நுகர்வோர் நீதிமன்ற உறுப்பினர்கள், டாஸ்மாக் விற்பனையாளர் செய்தது நியாயமற்ற வர்த்தக முறைதான் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டனர். இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளரான தேவராஜனுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் கடை விற்பனையாளர், 5,000 ரூபாயை இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர். மேலும், இந்த இழப்பீட்டு தொகையை உரிய காலத்திற்குள் வழங்க தவறினால், ஆண்டுக்கு 9% வட்டியுடன் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் என்றும் தங்கள் தீர்ப்பில் கடுமையாக குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
தொடரும் புகார்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி?
டாஸ்மாக் கடைகளில் இவ்வாறு கூடுதல் பணம் வசூலிப்பது குறித்து, இதற்கு முன்பும் பல புகார்கள் எழுந்துள்ளன. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கூட, இதே போன்ற ஒரு புகாரில், டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திற்கே 60,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து சென்னை நுகர்வோர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது, தனிப்பட்ட விற்பனையாளருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது, இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்ற சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவதைத் தடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
