  • Tamil Nadu Election Results ஆட்சியை இழந்த திமுக! தோல்விக்கு காரணம் என்ன?

Tamil Nadu Election Results திமுகவே மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அவை அனைத்தையும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தவிடுபொடியாக்கியுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 10:34 AM IST
  • தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை.
  • திமுக 3வது இடம் பிடித்தது.
  • அதிமுக 2வது இடம்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் தொடர்ந்து வெளியாகி, அரசியல் களத்தில் பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. ஆளுங்கட்சியான திமுக வெறும் 50 தொகுதிகளில் மட்டுமே முன்னிலை பெற்று மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து முதலிடத்திலும், அதிமுக 80-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளன. 

Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live அனைத்து தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் தவெக!

இன்னும் பாதிக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுகள் எண்ணப்பட வேண்டியுள்ள நிலையில், யார் ஆட்சியை பிடிக்க போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. திமுகவே மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அவை அனைத்தையும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தவிடுபொடியாக்கியுள்ளது.

தோல்விக்கான காரணங்கள் என்ன?

ஆளும் திமுக அரசின் மீது மக்கள் மத்தியில் பல்வேறு எதிர்ப்பலைகள் நிலவி வந்தன. குறிப்பாக பெண்களின் பாதுகாப்பு, தொடர்ச்சியாக நடைபெற்ற கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்கள், தமிழகத்தில் அதிகரித்த கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் புழக்கம் ஆகியவை மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்தன. இந்த போதைப்பழக்கத்தால் ஏற்படும் குற்ற சம்பவங்களும், சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக மாறின. திமுக ஆட்சியின் மீதான இந்த அதிருப்திகளே, அக்கட்சியின் தற்போதைய சறுக்கலுக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

இதன் எதிரொலியாகத்தான், ஆளுங்கட்சி அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் பலரும் வாக்கு எண்ணிக்கையில் பின்னடைவை சந்தித்து வருகின்றனர். ஒருவேளை திமுக தோல்வியடைந்தாலும், பிரதான எதிர்க்கட்சியாகவாவது வரும் என பலரும் எதிர்பார்த்த நிலையில், தற்போது அக்கட்சி மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருப்பது பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. இன்னும் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகாத நிலையில், ஆட்சியை பிடிப்பதில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் அதிமுக இடையே தற்போது கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

